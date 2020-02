Imamo još jednog rekordera – Evo čime je “zaradio” kaznu tešku čak 72.000 kuna!

Još jedan vozač rekorder s visokom novčanom kaznom od 72.000 kuna, a mi se još jednom pitamo tko to može platiti… Hoće li ovakvo kažnjavanje doprinijeti punjenju državne blagajne, ili zatvorskih ćelija?

Već smo mnogobrojno puta pisali o novom, sada važećem Zakonu o sigurnosti u prometu koji propisuje stroge novčane kazne, osobito za recidiviste, odnosno osobe koje stalno ponavljaju prometne prekršaje, a mnogi od njih nemaju ni vozačku dozvolu, nemaju osiguran automobil i krše sve moguće propise.

Jedan od najnovijih “bisera” takve vrste je vozač (34) koji je sakupio rekordno visoku novčanu kaznu od 72.000 kuna.

Kaznu je nakupio, ovako: 20.000 kuna zbog vožnje bez položenog vozačkog ispita, 2.000 kuna jer je vozio automobil koji je prodao drugome, te 50.000 kuna zato što je vozio automobil bez registracije i osiguranja.

Treba dodati kako isti vozač ima nepravomoćnu sudsku presudu na iznos 17.000 kuna…

Mnogi su napisali kako je oboren neslavni rekord po novčanoj težini kazne, ali koliko za sada znamo rekorder i dalje drži novčanu kaznu u visini od 91.700 kuna.

Policija je uhvatila spomenutog vozača na dijelu, a on se pravdao kako je bilo jako hladno, da je bolestan, da je u mirovini i kako mu je mirovina jako mala, da je invalid 68 posto, ima oštećena pluća, ima skočni zglob koji je krivo zarastao, ima oštećen vid i ne može proći vozački ispit…

U normalnom svijetu to mu nikako ne može biti isprika, a ne on se time pravda, a sa svime nabrojenim ne smije voziti automobil, ali njemu očito to nije jasno, kako ugrožava živote drugih ljudi.

Kažnjeni vozač reagirao je na izrečenu mu novčanu kaznu da samo nije imao sreće i da ga baš hoće… no, hoće li?

Zaista se pitamo, hoće li mu ovaj puta ovakav prekršaj biti i zadnji? foto: BZI

Ovom 34-godišnjaku je također uz pozamašan iznos novčane kazne izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorijom u trajanju od tri mjeseca.

No kako je do sada već pet puta pravomoćno osuđen za počinjene prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o obveznim osiguranjima u prometu i dr., zaista se pitamo je li mu ovo sada zadnji ovakav prekršaj?

