Znamo zašto će skoro svi automobili poskupiti 2020. godine!

Mnogi ni ne znaju kako će skoro svi automobil poskupiti 2020. godine, a još manje ih onih koji znaju zašto.

Cijena novih automobila će porasti… (ilustracija)

Informacija je točna, a do poskupljenja ovaj put dolazi zbog Uredbe o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisije CO2 za nove automobile i nova laka gospodarska vozila kojom Europa od proizvođača automobila zahtjeva kako prosječni automobili prodani na tržištu Europske unije već od 2020. godine emitiraju samo 95 g/km CO2.

Penalizacija za probijanje te granice je 95 eura po gramu. Pri tome ista Uredba propisuje kako samo 5 posto prodanih vozila smije imati veću emisiju CO2. Eto, zbog tog važnog detalja dolazi do poskupljenja dosadašnjih novih automobila na tržištu, a procjenjuje se kako će od 2020. godine cijena novog automobila u prosjeku porasti za 2,6 posto, a očekuju se i daljnja poskupljenja.

Najme, prosječna emisija CO2 kod dizel motora je 121,5 g/km, a benzinskog motora 123,4 g/km.

Treba svakako zapaziti kako se od 2010. do 2016. stalan pad prosječne emisije CO2 osobnih automobila, a znakovito je kako se emisija 2017. povećala za 0,4 g/km, a 2018. za 2,0 g/km. Tome svakako doprinosi porast prodaje SUV-ova s benzinskim motorom koji troše više goriva, pa i više zagađuju okoliš, ali to nije sve.

Jedan od razloga zašto su padale emisije CO2 proteklih godina je bilo i „varanje“ na testovima ispitivanja, jer tek kad su uvedeni novi testovi i spriječene manipulacije najvećih proizvođača automobila pokazalo se kako emisije CO2 zapravo rastu.

Tako je prosječna emisija CO2 novih automobila prodanih u Europi u 2018. bila 120,6 g/km, a ako se zadrže iste brojke u 2020. godini, proizvođači će platiti ogromne kazne. čiji se iznos kreće od 20 do 35 milijardi eura. Treba svakako napomenuti kako će se iznos kazne izračunavati prema broju prodanih, a ne proizvedenih automobila. Situacija je u biti još lošija i na kraju skuplja. Jer, Europa smanjuje CO2 do 2025. godine za 15 posto, a do 2030. za 37,5 posto. Kako je krenulo bit će neke vrste nameta i poreza i za bicikl koji ide na grah i šnicil…