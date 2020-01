Zbog EU Novi auti u Hrvatskoj od danas drastično poskupljuju!

Šok za kupce novih auta u Hrvatskoj! Novi “smrdljivi” auti žestoko poskupljuju, ne i rabljeni pa Hrvatska postaje smetlište EU.

Cijena novih automobila će porasti… (ilustracija)

Prosjek CO2 u novim hrvatskim autima iznosi 126 g i kad im po novom „lupite penale“ od 95 eura za prekomjernih 31 g dobit ćete poskupljenje od 25.308 kuna, a tome valja pribrojati još i PDV na taj iznos od 6327 kn!EU komisija od 1. siječnja 2020. će kažnjavati proizvođače auta za svaki prekobrojni gram CO2 iznad zacrtanog prosjeka od 95 grama po km u visini od 95 EUR po gramu i vozilu, od svega su pošteđeni uvoznici rabljenih. Zbog EU zakona auti će ili drastično poskupiti ili će se drastično ekološki i to hitno „upristojiti“.

Caffe regulativa ubija tržište novih auta u HR. Tako se zove novi zakon koji je donijela Europska unija i koji će već od prvog dana sljedeće godine pogoditi proizvođače automobila, a posredno na kraju i kupce. I to sve navodno zbog želje da se smanji udio emisije štetnih auta u autima. Najjeftiniji auti koji sada stoje 73.000 kn od 1. siječnja mogli bi poskupjeti i za 7000 kuna, a od tako visokog rasta kupce mogu spasiti jedino trgovci koji mogu prevaliti troškove na kupce plug in, hibrida i elektroauta. Vulgarna matematika pokazuje kako će, recimo ubuduće Volkswagen T-Roc biti skuplji za proizvođača za nevjerojatnih 29.256 kuna. Upravo toliko iznosi umnožak razlike od 137 grama C02/km do zakonom propisanih “nekažnjenih” 95 grama. U ovom, baš kao i u svim drugim slučajevima matematika je krajnje jednostavna. Višak od 42 grama CO2 množi se s 95 eura. Tako dobijete povećanje od 29.526 kuna. No tu priči nije kraj, jer i na ovaj iznos valja platiti PDV u iznosu od novih 7381 kune. U tom slučaju poskupljenje je još veće i iznosi nevjerojatnih 36.907 kuna! Ajme majko što li samo čeka trgovce svih onih automobila koji zagađuju okolinu i s više od 95 grama CO2 po kilometru. I bez PDV-a ubuduće će najprodavaniji i običnim Hrvatima najomiljenija Suzuki Vitara poskupjeti 25.300 kuna. S PDV-om bit će to i povećanje od 31.625 kuna.

No, nije sve tako crno kako izgleda na prvi pogled, jer proizvođači strelovito pronalaze tehnološka rješenja koja smanjuju emisiju štetnih plinova, no i to košta. Očekuje nas veliko „miješanje karata“, mnoge marke koje su trenutno jako popularne će biti manje zastupljene ili će posve nestati. Opstat će jedino oni koji će proizvoditi „čiste“ aute, na obnovljive izvore energije.

Cafe regulativa stupa na snagu od 1. siječnja 2020. To proizlazi iz rigorozne Uredbe o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nova osobna i laka komercijalna vozila, kojom EU komisija od proizvođača automobila traži da prosječno prodano osobno vozilo na tržištu EU već 2020. godine emitira iznimno niskih 95 g/km, a za svega 5% registriranih vozila je dopuštena viša emisija CO2 od zacrtane. I nije ih briga kako će to napraviti. Smislili su model po kojem će svakom proizvođaču, Volkswagenu, Toyoti, Audiju, Fiatu, Peugeotu, Hyundaiju… jednostavno na kraju godine poslati fakturu za svaki gram više nego što su Caffe regulativom propisali.

Ah taj CO2 oblak… foto: InmatriculariOnesti

