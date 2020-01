Vozači, oprez – Ako vam destinacija nije u toj regiji, ne smijete sići s autoceste!

Ova mjera je važeća sve do 13. travnja 2020. godine.

Ne možete li dokazati da vaše putovanje završava upravo u Tirolu čekaju vas kazne i do 60 eura. Dakle, skijaši pazite, isprintajte si potvrdu hotela ili privatnog smještaja.

Dugo se Njemačka i Austrija prepiru, ali odustajanja nema. Guverner austrijske pokrajine Tirol Guenther Platter odlučio je da vozači koji nemaju kao krajnje odredište neko od malih mjesta u toj pokrajini nemaju što raditi na lokalnim cestama i imaju se voziti na autocestama.

Tirol

Godinama su vozači koji ne želi platiti vinjetu stvarali velike gužve na autocestama (pogotovo tijekom ljetnih i zimskih praznika), a lokalne vlasti su to pratile i donijele navedenu odluku. Tumači se to intervencijama hitnih službi koje ne mogu doći na vrijeme do ljudi koji zahtijevaju takvu pomoć. Zakrčene lokalne ceste onemogućuju brzu reakciju. Ova mjera je važeća sve do 13. travnja 2020. godine. Siđete li s autoceste morat ćete dokazati da je vaša završna destinacija u toj regiji.

Ne možete li dokazati da vaše putovanje završava upravo u Tirolu, policija će vas vratiti na autocestu, a u nekim slučajevima čekaju vas kazne i do 60 eura. Dakle, skijaši pazite, isprintajte si potvrdu hotela ili privatnog smještaj ili zapamtite gdje vam je e-mail s potvrdom u mobitelu… Izvor: Revija HAK.