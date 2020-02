Volkswagen Arteon R-Line. Hm…

Volkswagen je odlučio poraditi na privlačnosti Arteona uvođenjem R-Line Edition verzije. I to u limitiranoj seriji koja u prodaju kreće ovih dana. No je li to podatak koji će mnoge razveseliti ili pak neke od nas natjerati da padnu sa stolice od smijeha?

VW Arteon R-line edition foto: VW

Volkswagen Arteon. Passat u odijelu s potpisom koje je napravljeno po mjeri. Automobil koji svijetu s jedne strane poručuje kako nije dosadan poput Passata, dok s one druge već na prvi pogled izgleda poput uštogljenog direktora.

Uglavnom, riječ je o automobilu koji prema jednoj staroj narodnoj uzrečici „nit´ smrdi, nit´ miriši“, ali u maniri obožavanja svega što na tržište dolazi s etiketom koja kaže „made in Wolfsburg“, naravno da i Arteon ima svoje kupce – čak i kada se model CC kao njegov prethodnik bez problema može proglasiti interesantnijim, a i iz nekih kuteva ljepšim automobilom.

VW Arteon R-line edition foto: VW

Dakle, kako već sam uvod kaže, Volkswagen Arteon R-Line uskoro stiže u prodaju. I to u sklopu mini-serije od samo 250 primjeraka, te s komadićima unutar popisa opreme koje niti jedan kupac ovog automobila nikada prije nije imao prilike vidjeti. No kako ne bih unedogled citirao sve te silne navode i skraćenice, recimo tek nekoliko detalja koji ovom automobilu opravdavaju cijenu.

VW Arteon R-line edition foto: VW

Za početak ovaj limitirani Arteon dolazi u poprilično monokromatskom izdanju. Planirana je tek jedna-jedina boja karoserije pod nazivom „Moonstone Grey“, koju su modne mačke unutar zidova tvornice odlučile kombinirati s crnim krovom. Dakle, gore navedeni direktor u ovom je izdanju dobio sivo odijelo s crnom podstavom.

Pocrnjena su i stražnja bočna stakla, odnosno direktor u sklopu ove verzije čuva svoju privatnost, a tu su i 20-inčni kotači koji također koketiraju s crninom. Samim time je Volkswagen s ovim modelom u sklopu ove verzije poželio biti elegantan. I tu nam svoju želju ovaj Arteon svima trlja u nos.

VW Arteon R-line edition foto: VW

Što se tiče interijera, izuzev najfinije „Nappa“ kože s kojom je presvučeno sve što se presvući dalo, tu je ambijentalno osvjetljenje. Za pretpostaviti je kako cijela ta ambijentalna priča ide rame uz rame s „privatnim“ prostorom koji osiguravaju folije preko stražnjih bočnih stakala. A onda je tu i jedan od onih super-fenomenalnih Infotainment-sustava najnovije generacije, kako bi se upotpunio ambijent.

Zbog toga Infotainment-sustav za početak raspolaže s digitalnim radio-prijemnikom, ovećim ekranom osjetljivim na dodir i glas, te s hrpetinom zvučnika koji od ovog Arteona rade ambijentalno-osvijetljenu sivo-crnu halu na 20-inčnim kotačima. A to je pak super gledano iz bilo kojeg kuta.

U sklopu interijera može se pronaći i svakojakih luksuznih dodataka poput grijanja sjedala na kojima je dobivanje hemoroida praktički nemoguća misija, zatim klima-uređaja uz koji je interijer ovog Arteona moguće pretvoriti u plažu na Havajima, navigacijski sustav s kojim je moguće pronaći čak i Dicmo, te još puno toga lijepog.

VW Arteon R-line edition foto: VW

Što se sigurnosti tiče, naravno da se Volkswagen potrudio vlasnicima ovog Arteona ponuditi sto i jedan sigurnosni sustav. Pa kako ih ne bismo navodili sve, recimo da se među njima ističu oni za pomoć pri parkiranju, sustav za dinamičko prikazivanje prometnih znakova (što god to bilo), dinamička rasvjeta i sustav za prikazivanje prostora unutar kojeg se Arteon nalazi.

Dakle, s ovim se automobilom nemoguće izgubiti u vremenu i prostoru, a ukoliko vlasnika kojim slučajem zaustavi policija i priupita nešto poput „jeste li vidjeli znak“, odgovor je jedno veliko i obavezno „DA“. Jer oprema i senzori na ovom automobilu ništa ne prepuštaju slučaju. Ili bolje rečeno vozaču.

VW Arteon R-line edition foto: VW

Što se pak motora tiče, recimo da je riječ koju tražimo „klasika“. Jer izuzev već i vrapcima poznatog TSI-benzinskog motora s 2 litre zapremine, tu su i majmunčićima poznati TDI-motori. Raspon snage seže od 190 do čak 272 konja, što u kombinaciji s pogonom na sva četiri kotača od Arteona u ovom izdanju čini jednog vrlo ozbiljnog i usmjerenog direktora u sivom odijelu s crnom podstavom.

Službene brojke vezane uz performanse nitko nije posebno isticao, ali je za pretpostaviti kako Arteon R-Line sa sobom ne donosi nikakvo smanjenje brojki koje podrazumijevaju ubrzanje – baš kao ni višak kilometara na sat u smislu maksimalne brzine. Jer to ne bi bilo džentlmenski.

VW Arteon R-line edition foto: VW

Uglavnom, kada se sve skupa zbroji na hrpu i podijeli s 12, Arteon R-Line zapravo je kao i svaki drugi Arteon do sada. Razlikuje se tek bojom karoserije i dezenom kotača, te s hrpetinom opreme koja će nekoga negdje valjda razveseliti.

Doduše, uz cijenu koja u Njemačkoj iznosi nekih 55,970 Eura, za pretpostaviti je kako neće baš puno potencijalnih kupaca pjevati od sreće, jer je za te novce moguće dobiti aktualni Audi RS3 Sportback ili (skoro) 2 sasvim pristojno opremljena Audija A3 s dupetom. Ali oko toga nitko ne brine, jer status u današnje vrijeme znači sve.

I zato ne treba sumnjati u to da će se malobrojni primjerci ovog limitiranog direktora u sivo-crnom odijelu zajedno s njegovom orijentacijom usmjerenom prema privatnosti i luksuzu jako brzo prodati. Uostalom, na kraju krajeva, to je ipak Volkswagen, zar ne?!