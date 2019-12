VIDEO: Uvoz automobila iz Njemačke cvate – Rješavaju se 350.000 novijih dizelaša!

Donedavno mi je prodaja dizelaša išla odlično, a sada ih se ne mogu riješiti zbog tih zabrana… Riječi su mnogih preprodavača automobila iz Njemačke. Pogodite gdje će završiti sva ta vozila koja u “EU” ne žele…

Uvoz automobila iz Njemačke – micardo foto: micardo

Nakon Dieselgate skandala koji je potresao ne samo gigantski Volkswagen, već i ostale proizvođače automobila sve više europskih gradova uvodi ograničenja ili čak i zabrane za vozila koja koriste diesel kao gorivo, te time njihove vlasnike stavljaju u vrlo nepoželjan položaj, a preprodavačima rabljenih vozila stvaraju gotovo nemoguću misiju da se riješe istih.

Iako je preprodaja dizelaša sve do nedavno cvala, zbog donesenih zabrana sve ih se teže riješiti. Uzmimo na primjer novi Passat (s dizelskim motorom naravno), Euro 6 norme koji u Volkswagenu kao novi košta 28.000 Eura, gospodin Akaygun Hasan (inače vlasnik prodavaonice rabljenih automobila u Njemačkoj) trenutno ne može prodati ni za 21 tisuću eura.

Prema podacima njemačkog udruženja trgovaca automobilima, dizel automobil star tri godine, s 45 tisuća pređenih kilometara, izgubilo je polovicu svoje vrijednosti, a u rukama njemačkih trgovaca takvih je automobila ostalo 350 tisuća, ukupne vrijednosti pet milijardi eura, koji ne mogu naći svojeg kupca.

Nijemci sve manje kupuju dizelaše zbog zabrane, odnosno, ograničenja, tzv. ekoloških zona, koje su u zadnjih nekoliko godina uvedene u 50-ak njemačkih gradova. Tako je, primjerice, dizelašima zabranjeno ulaziti u dvije ulice u centru Stuttgarta te u tri ulice u Hamburgu, a prema najavama, zabrane će u budućnosti biti još i rigoroznije. Istim stopama kreću i u Milanu i Londonu.

Zbog svega toga 350.000 takvih vozila vrijednih pet milijardi eura, poput olova stoje na parkiralištima trgovaca rabljenih.

Danas, da bi se u Njemačkoj prodao rabljeni dizelaš treba proći 106 dana, a na svakom od njih trgovci dnevno gube 28 eura. Pritom, naravno, ide se na jako snižavanje cijena, no bezuspješno. Najteže je prodati rabljene luksuzne sportske primjerke poput BMW-a Serije 6 Coupe, modele kakvima su cijene drastično smanjene no interesa nema…

Imamo jedan lijepi bijeli diesel za vas… (ilustracija) foto: lofgren Agency

No kako za sve postoji rješenje, tako i za ovo… A ono se zove “obećana zemlja” (barem što se tiče starih “smrdljivih” dizelaša). Ako na Balkanu išta vozači vole onda je to dizelski automobil, pogotovo ako ga je napravio “Švabo”.

Kako to već i ptica na grani znaju, upravo to čine i njemački autodileri. U 2018. godini je izvoz polovnih automobila na istočno i jugoistočno europsko tržište iz Njemačke bio je 226 tisuća vozila, a to je dvostruko više u odnosu na 2013. godinu, prije Volkswagenovog skandala, kada ih je izvezeno 142 tisuće. Dodajmo na to samo informaciju kako se u Hrvatsku samo lani iz Njemačke uvezlo 7500 automobila, dobiti čemo podatak kako je uvoz iz njemačke doživio porast od 90% u odnosu na prethodnu godinu.