VIDEO: Odgođena nabava borbenih aviona za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo!

Koronavirus se upleo i u nabavu borbenih aviona za HRZ, te je ista (za sada) odgođena. No što to točno znači, pojašnjava nam vojni analitičar Jan Ivanjek.

Jan Ivanjek – neovisni hrvatski vojni analitičar. foto: Youtube

Jan Ivanjek, neovisni hrvatski vojni analitičar na svom je istoimenom YouTube kanalu u zadnjoj 20. CRO OPS epizodi pojašnjava odgodu nabave višenamjenskih borbenih aviona za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo.

Razlog je naravno katastrofalna ekonomska posljedica globalne karantene zbog pandemije koju trenutno proživljavamo.

Jučer nas je zatekla očekivana, ali svejedno bolna odluka da se odgađa nabava višenamjenskih borbenih aviona za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo zbog katastrofalnih ekonomskih posljedica globalne karantene zbog pandemije koju proživljavamo.

Kao i kriza 2008., ponovno je globalni događaj izvan naše kontrole u presudnom trenu zaustavio postupak kojim je do kraja godine trebalo odabrati budućnost HRZ-a.

MiG-ovima se resursi mogu razvući još 3-4 godine, i nada još postoji da će se postupak nastaviti, prvenstveno jer na svim razinama postoji i dalje snažna volja da se realizira, kao i doza optimizma.

No u međuvremenu je vjerojatno da će se osjetiti udarac na moral pripadnika, kao i smanjenje interesa mladih za pilotski poziv, a s obzirom na to koliko odgoda smo proživjeli do sada, nepovjerljivost će moći savladati samo potpisani ugovor.

Do tada se mora MiG-ove držati u zraku koliko je najdulje moguće, izvući svaki sat leta da ne izgubimo sposobnost zaštite hrvatskog neba. Napisao je Ivanjek za svoj YouTube kanal.

