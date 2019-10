VIDEO: 4 Kotača Apokalipse – 2019. Road Trip

Eto…nakon nekoliko mjeseci gubljenja vremena i proživljavanja u glavama svega onog što smo na ruti od Vukovara do Zrća uspjeli proći, pred vama je cijenjeni čitatelji (konačno) prva epizoda ovog za nas epskog putovanja. U automobilima od 500 Eura.

4 Kotača Apokalipse – ROADTRIP 2019 – Vukovar – Zrće – Epizoda 1 foto: Youtube

Datum: 2. svibnja 2019. nam godine Gospodnje.

Vrijeme: nepoznato.

Prognoza: svakojaka.

Automobili: Honda Civic, Renault Laguna, Alfa-Romeo 145 (dizel), Renault Megane i Toyota Starlet.

Vozači: Goran Lupan, Krunoslav Relac, Bratoljub Urek, Petar Ljugaj i Čedomil Marić (stvarna imena i prezimena poznata redakciji op.a).

Volja: ima je.

Ruta: Vukovar-Zrće.

Uglavnom, to bi bile nekakve generalije.

S obzirom na to da smo u najavi oko cijele ove priče prije nekoliko mjeseci objasnili osnovnu premisu, nekako se čini da baš i nema smisla ponavljati sve skupa. No za one kojima možda uopće nije jasno o čemu se tu radi, ajmo samo ukratko pojasniti nekolicinu detalja.

“Zarađenih” 2 x po 500 € – Jedna je namijenjena za auto, druga za gorivo i “koktele”… foto: Leparisien

Dakle, zamislite ovakav scenarij:

Imate 18 godina. Upravo ste rekli pa-pa srednjoj školi i nakon položene državne mature krećete na fakultet. No prije svih tih novih predavanja, seminara, profesora i njihovih ocjena poželjeli ste ići na more – i to s vlastitim automobilom. Mama i tata su na osamnaest rata potrošačkog kredita platili auto-školu, pa vozačka dozvola ne predstavlja problem. Ali tata ne da auto, mama ga niti nema u svom vlasništvu, a love nema. Stoga je red zaposliti se u skladištu i odraditi dva mjeseca za minimalac u protuvrijednosti od 500 Eura, te potom za jednu mjesečnu plaću kupiti auto, a drugu potrošiti na gorivo i koktele u hrvatskom raku na plaži za sve one kojima alkohol i seks predstavljaju glavne okosnice postojanja.

Mi smo se stavili u takvu ulogu i odlučili provjeriti može li se bez većih problema prevaliti razdaljina od nekih 1,700 kilometara, a da se pri tome ne koriste auto-ceste (jer su nepotrebno i pretjerano skupe), te da spavanje putem predstavlja čistu improvizaciju.

Stoga smo iz Vukovara krenuli na put bez ikakvih preparacija. Kupljene automobile nismo niti pogledali kako treba, a bilo kakvo detaljno pregledavanje i uklanjanje nedostataka bilo je strogo zabranjeno. Time zapravo nitko od nas nije znao kakvu je kramu zapravo kupio, te hoće li uopće uspjeti stići do Vukovara iz kojeg smo kretali, a kamoli hoće li automobili preživjeti kompletno putovanje.

Da…to je možda malo blesavo. Ali drugačije ne bi imali smisla niti pokušavati.

Dolazak na sportski aerodrom u Čepinu. foto: Youtube

Uglavnom, u sklopu ove prve epizode (nama) epskog putovanja pratimo put iz Vukovara do Osijeka. A tamo nas je sve zajedno čekao gospodin Rudolf plemeniti Kalkan i legendarna staza sportskog aerodroma u Čepinu na kojoj striček Rudolf zajedno sa svojom ekipom iz Auto Kluba Slavonija već godinama organizira jedini hvale vrijedan geodetski spektakl, odnosno “Street Race Show”. Dakle, eto nam malo adrenalina odmah na početku putovanja.

Pa eto…da vas ne gnjavim s milijun redaka teksta, zapravo je dovoljno reći ovo: prva epizoda je (konačno) gotova i prikazuje svu silu neprofesionalnog rukovanja s kamerama, automobilima i aplikacijom za montažu. No to je i bila ideja, jer nikome od nas takvog što ne predstavlja posao, već ogroman izvor gušta. Stoga pogledajte o čemu se radi, jer se stvarno nikad ne zna kada bi nekima od vas i vaših prijatelja moglo pasti na um pokrenuti sličnu priču i uživanje s terasa lokala i udobnih fotelja unutar vaših domova preseliti na cestu.

I nemojte se ustručavati od komentara (na ovom linku), jer nam oni itekako puno znače.

Zahvaljujem na pažnji i do čitanja.

Ili gledanja.