Uskoro slijedi mikro-povlačenje Supre s tržišta, no pravi šok je nešto sasvim drugo!

Sedam primjeraka koji se povlače s tržišta SAD-a definitivno ne predstavljaju nešto strašno. Ali zanimljivo je i smiješno vidjeti tko ih povlači.

Već je desetljećima u sklopu auto-industrije sasvim normalno da jedni proizvođači automobila od drugih povlače neke dijelove. Jer da nije tako, Seat, Škoda, Dacia i još nekolicina danas aktualnih proizvođača automobila na svijetu ne bi ni postojala. Uostalom, Mercedes-Benz u nekoliko svojih modela danas ima Renaultove motore, dok npr. Alfa Romeo ima Ferrarijeve (iako to ni u bunilu ne žele priznati). BMW pod poklopcem motora nekih modela ima mašineriju koju potpisuje PSA-grupacija, a Lotus već godinama posuđuje motorizaciju od Toyote. Isto vrijedi i za dijelove ovjesa, mjenjačke sklopove i svu silu ostalih komponenata od kojih se automobili sastoje, tako da oko toga nema drame. Niti je ikada bilo.

Usprkos svemu tome internet u posljednje vrijeme nerijetko „hejta“ novu (odnosno petu) generaciju Supre, ali i Toyotu koja je iz nekog razloga dopustila da se njihov dragulj u perjanici tehnologije i performansi praktički proizvodi od strane drugog proizvođača. I s tim bih se dijelom zapravo složio, jer usprkos Yamahinim motorima i svoj sili „posuđenih“ detalja s nekih drugih modela, Toyota Supra predstavlja legendu u svijetu automobila i od svoje četvrte generacije ima zacementiran status jednog od najpoželjnijih japanskih modela svih vremena. Stoga je Toyota umjesto linije manjeg otpora i braka s BMW-om stvarno mogla uložiti novce i proizvesti svoj i unikatan automobil u obliku pete generacije Supre. U krajnjoj liniji, nije da im nedostaje novaca.

No eto…iz nekog je razloga odlučeno drugačije i umjesto Supre imamo sestru BMW-ovog modela Z4, odnosno Zupru.

Zupra ispod površine raspolaže s ogromnom količinom BMW-ovih dijelova i taj je bavarski logotip prisutan praktički posvuda. To naravno ne znači da je takav potez od strane Toyote nužno pogrešan, ali nakon godina i godina čekanja pete generacije Toyotinog legendarnog sportskog automobila i nastavka sage o Supri, zbog ovog braka s BMW-om ostaje pomalo gorak okus u ustima za sve one kojima ovaj model nešto u životu znači. Zapravo ispada kao da se uprava Toyote pretjerano žurila s ovim modelom i odlučila pod svaku cijenu Supru pete generacije staviti na tržište. A to je jednostavno krivo. Točka. No kako novac u današnje vrijeme znači apsolutno sve i nikad ga nije dovoljno, tako cijela ova priča nimalo ne čudi. Ali je svejedno smiješna – pogotovo od prije nekoliko dana.

Naime, dokumenti koje je prije nekoliko dana na svojim internetskim stranicama objavila američka Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa otkrivaju da ukupno sedam primjeraka Zupre ima problematične sigurnosne pojaseve. Navodno je problem u varovima koji dotične sigurnosne pojaseve drže na mjestu, te prema izvješću od strane NHTSA u slučaju sudara ti neispravni varovi onemogućavaju sigurnosnim pojasevima da rade svoj posao kako treba, tj. da pravilno drže i štite vozača u sjedalu. Dakle, problematika je sigurnosne prirode i ne zahvaća veliku količinu primjeraka ove sportski-nastrojene Toyote. Dapače, tih je problematičnih primjeraka samo sedam. A to stvarno nije puno.

Realno gledano, zbog sedam automobila s nekakvom greškom nitko neće gubiti živce i imati noćne more. Zbog tako male serije problematičnih primjeraka nekog automobila inače ne vrijedi niti uključivati onaj sarkastični dio mozga i šaliti se na račun opoziva. Ali u ovom slučaju ne samo da se isplati upaliti dotični dio mozga, već je cijela ova priča zaslužila pakiranje u najveću kutiju smijeha na tržištu. Jer ovaj opoziv ne potpisuje Toyota, već BMW.

Da…dobro ste pročitali – BMW povlači sedam Zupri u Toyotine ovlaštene servise, te vlasnicima garantira nove automobile umjesto ovih s greškom na sigurnosnim pojasevima. Eto…u takvom svijetu danas živimo.

S obzirom na ekstenzivnu suradnju Bavaraca i Japanaca, ali i na to da se nova Zupra proizvodi u Austriji, odnosno u tvornici Magna-Steyr, gdje proizvodna linija za kupce sastavlja i neke BMW-ove modele, s jedne je strane sasvim logično da BMW preuzima odgovornost. No svejedno je smiješno vidjeti da ovaj doista maleni i neznatan opoziv za jedan donedavno superioran svejapanski automobil za kojim i dan-danas luduju „tjuneri“ i štovatelji marke zapravo potpisuju Bavarci. Tim više što su vlasnici upućeni u Toyotine servise na inspekciju, prije nego li BMW preuzme priču u svoje ruke.

Toyota će navodno telefonski i putem e-maila kontaktirati vlasnike ovom tvorničkom greškom pogođenih vozila, a BMW će odraditi ostatak priče, pa bi vlasnici u svakom slučaju trebali biti zadovoljni. A kako i ne bi bili, kada im na adresu stižu novi automobili.

Uglavnom, eto… Iako je riječ o samo sedam primjeraka, svejedno je smiješno da jedan od najpoznatijih modela iz svijeta automobila preko sebe nosi BMW-ov potpis. Blesavo je da na sebi nosi BMW-ove dijelove, biva pogonjen BMW-ovim motorom, te da raspolaže s hrpetinom tehnologije koju na svoje modele stavlja BMW. I zato Supra prestaje biti Suprom i postaje Zupra – automobil apsolutno germanskog porijekla koji s Japanom tek nazivno ima veze.

A to je pak tužno. Ili bolje rečeno jadno. A u ovom slučaju i totalno smiješno.