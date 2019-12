Unos rabljenog vozila – Sve što morate znati, koje dokumente trebate, kako se izračunava porez…

Sve ide u nekoliko faza – četiri stadija. Kupnja u inozemstvu te doprema vozila u Republiku Hrvatsku, slijedi homologacija, zatim carina (iako nema carinjenja vozila kod unosa, ali carinskom uredu podnosi se porezna prijava), te u konačnici registracija vozila.

Kako vam uvoz (pardon) unos automobila iz EU, ne bi bio tlaka, pročitajte što sve trebate znati o tome… foto: Pxhere

Uvoz ili unos vozila? Kako se kaže? To vam je otprilike kao da se pita kaže li se Irak ili Iran? Unos i uvoz, dvije različite stvari. Kada vozilo treba “u” Republiku Hrvatsku iz neke EU zemlje, vozilo se unosi. Ako treba iz neke zemlje koja nije u EU, riječ je o uvozu vozila!

Reći će neki nije šija nego je vrat! Nemojte tako! Kada se vozilo unosi, dakle iz neke zemlje EU ne plaća se carina! Plaća se zato posebni porez na motorna vozila. Nemojte sada ponovno spominjati šiju ili vrat! Tradicionalno najdraža zemlja iz koje se unose vozila je dakako Njemačka! Ne moramo ni isticati kako velika većina najviše ako ne i samo,jedino i isključivo cijeni automobile njemačke proizvodnje. Čuveni izraz ‘kad ga Švabo napravi’ u najboljem i najopjevanijem smislu uzdizanja kvalitete njemačkog rada, još uvijek vlada ovim prostorima! Svaka čast svemu ali Nijemac je Nijemac! Odatle i popriličan broj njemačkih izraza vezanih uz unos vozila ima svoju hrvatsku jezičnu varijantu.

Oni koji su već imali posla s unosom vozila „iz lijeve“ barataju pojmovima rehnung (Rechnung), “colerice” (Zoll) tj. carinske njemačke tablice. Ima tu i kolokvijalnih izraza iz drugih jezika npr. Coc papir (Certificate of Conformity). Posebni porez na stjecanje rabljenih vozila 5%, plaća se naime, samo ako je automobil kupljen bez računa na kojem je naznačen PDV, dakle na temelju ugovora (imate Rechnung/nemate Rechnung kolokvijalno). Sve to treba znati kad se uranja i/ili plovi svijetom unosa vozila.

Uvoz automobila iz Njemačke foto: ABC Portal

Sve ide u nekoliko faza – četiri stadija. Kupnja u inozemstvu te doprema vozila u Republiku Hrvatsku, slijedi homologacija, zatim carina (iako nema carinjenja vozila kod unosa, ali carinskom uredu podnosi se porezna prijava), te u konačnici registracija vozila! To je to! Ono što vam od srca savjetujemo ako se u to upuštate sami po prvi put, sačinite kopije svih dokumenata, papira i obrazaca u nekoliko primjeraka, da vas nikakav zahtjev ne zatekne nespremne, bez kopije, nosite sve sa sobom, dakako! Tko zna gdje je najbliža fotokopiraona? Sitnice čuvaju živce!

Homologacija u pravilu ide kao po loju kod ovlaštenog subjekta, stanice za tehnički pregled vozila, zna se koliki je trošak homologacije, bitan je Coc dokument, odnosno potvrda proizvođača koju možete, ako nemate Coc dokument (dobiva se u inozemstvu od proizvođača automobila ili njegovog zastupnika), pribaviti u RH od ovlaštenog predstavnika proizvođača onog vozila čiju marku ste kupili.

Ključno pitanje financijske naravi je koliki je posebni porez! Odgovor na to pitanje mnogi žele znati prije nego se upuste u avanturu unosa vozila tj. kupnju rabljenog vozila vani.

Posebni porez za rabljena vozila može se utvrditi na dva načina. Vi birate sami metodu! Ključno pitanje je hoćete li birati po tablici ili procjeni? Naime, sami samcati birate metodu. Odaberete li krivo sami ste odgovorni. Oni koji su već dugo u poslu, savjetuju da se lakše diše ako se izabere tablica. Osobito ako je vozilo u jako dobrom stanju i novije. Međutim, isti ti preporučuju metodu procjene ako je vozilo prešlo puno kilometara i ako je na prvo gledanje u lošijem stanju.

PP-MV obrazac (moguće ga je preuzeti na linku ispod) foto: Carina

Ovo je bilo neformalno, sada ćemo malo formalnije pojasniti stvar! Nužan preduvjet za registriranje rabljenog vozila kupljenog u nekoj od zemalja EU je i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila. Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu sjedišta ili prebivališta poreznog obveznika (propisan je obrazac PP-MV) prema sjedištu ili prebivalištu poreznog obveznika i to u roku 15 dana od dana unosa vozila u RH. Poreznu prijavu možete podnijeti na 2 načina. Putem popunjavanja porezne prijave u papirnom obliku ili putem web aplikacije. Pazite sad na potencijalni problem! Pažnja! Ako ste poreznu prijavu podnijeli putem web aplikacije to ne znači da je prijava podnesena u roku. Naime, elektronički podnesena prijava vrijedi 3 dana u kojem roku ste dužni donijeti potpisanu poreznu prijavu s prilozima čime započinje postupak oporezivanja. Sad ćete sigurno okrenuti očima! Čemu web aplikacija kad opet morate na noge!?

Kao što već rekosmo posebni se porez za rabljena vozila može utvrditi na dva načina, prema vašem izboru (birate pri popunjavanju obrasca PP-MV tj. podnošenju porezne prijave). Tablica ili procjena? Prvi mogući način je fiksna deprecijacijska tablica iz čl. 9. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila. Ako ste odabrali taj način, vozilo ne treba dovesti na pregled u carinski ured i porezno se rješenje donosi u skraćenom postupku. Neće se u tom slučaju uzimati u obzir stanje vozila već će se porezna obveza utvrditi samo na temelju propisanih postotaka. Postoji informativni kalkulator gdje možete sami izračunati okvirni iznos posebnog poreza. Pogledajte ga na web stranici carinske uprave.

Informativni kalkulator za izračun PP-MV foto: Carina

Odlično reći ćete! Sve se samo od sebe izračuna! Međutim, ima tu jedan problem! U kalkulator u rubriku Prodajna cijena potrebno je unijeti iznos u kunama koji se odnosi na vrijednost (s PDV-om) vozila kao novog u RH na dan prve registracije vozila (uključujući vrijednost dodatne opreme tvornički ugrađene u vozilo). Pažnja molim, to nije tržišna vrijednost konkretnog rabljenog vozila, niti vrijednost rabljenog vozila kako je navedeno u računu koji vam je izdan! Vi morate pronaći vrijednost tog vozila kao novog na dan prve registracije! U protivnom doći će do netočnog izračuna! Sad ćete reći da je sva sreća da imate na raspolaganju taj okvirni kalkulator. Nije sve tako crno Carinska uprava Republike Hrvatske na svojim stranicama objavila je prodajne cijene novih motornih vozila u Republici Hrvatskoj dostupne od 1. srpnja 2013. Za raniji period, tragajte (sretno).

Druga opcija utvrđivanja poreza je procjena. U tom slučaju na temelju pregledanog vozila carinski će djelatnik sačiniti zapisnik. Carinska uprava pri tom koristi raspoložive podatke o cijenama rabljenih motornih vozila na tržištu RH (kataloge, cjenike i sl.). Znači nakon utvrđenja porezne obveze sastavlja se zapisnik na koji možete u roku 15 dana uložiti prigovor i tako osporavati iznos utvrđenog poreza i o vlastitom trošku zatražiti od stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja procjenu postotka pada vrijednosti svog rabljenog vozila i iznosa ostatka posebnog poreza. Carinski ured može nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka ili procjenitelja u cijelosti ili djelomično prihvatiti ili odbiti o čemu se odlučuje rješenjem o utvrđivanju porezne obveze protiv kojeg možete uložiti žalbu ako kojim slučajem niste zadovoljni rješenjem.

Kada dobijete rješenje ako ste se pomirili sa sudbinom i sadržajem odrezanog vam poreza, plaćate iznos i carinski ured stavlja naznaku na rješenju da je porez plaćen i idete na sljedeći korak. Ne smijemo zaboraviti ni još jednu radnju vezanu uz Carinsku upravu! Pri unosu vozila dužni ste platiti i naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima. Rješenje o naplati naknade ispostavlja carinska uprava. Kad krenete na carinu zbog poreza, ispunite i predajte obrazac OV-1 ( tzv. obrazac za okoliš, ne zaboravite sve kopirati, uključujući osobnu iskaznicu 2x obje strane, još jednom savjet od srca ). Osnova za obračun naknade za gospodarenje otpadnim vozilima je masa motornog vozila navedena u homologacijskom dokumentu ili tehničkoj dokumentaciji vozila. Obračunava se tako da se od mase vozila oduzme 115 kg i dobivena razlika pomnoži s 0,60 kn. Rješenje o plaćanju te naknade i naznaka na tom rješenju da ste naknadu platiti, također vam uz druge dokumente treba za registraciju vozila. Toliko o aktivnostima pri Carinskoj upravi! Spomenute obrasce možete pronaći na internetu i ispuniti na miru. Nakon svega toga ostaje vam još registracija… Izvor: Revija HAK.

