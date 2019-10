TOP 5 pitanja i odgovora o električnim automobilima, na koja bi trebali znati odgovore!

Koja je razlika između hibrida i plug-in hibrida? Koji je njihov doseg? Gdje ih možete napuniti? Električni automobil buduća je zvijezda automobilske industrije. Zapravo, u prvih šest mjeseci ove godine njegova prodaja porasla je za 58%. Ovaj novi sustav mobilnosti postavlja pitanja kod budućih korisnika na koja odgovaramo u nastavku.

– Do 2030. prodaja s nultim ili malim emisijama mora iznositi 40% od ukupnog broja proizvodnje prema odredbi Europske komisije

– doseg i ponovno punjenje baterija postavljaju najviše pitanja

– Seat će početkom 2021. godine lansirati 6 novih električnih i plug-in hibridnih modela

1. Koje vrste električnih automobila postoje?

Postoje tri vrste vozila koja u većoj ili manjoj mjeri rade na struju. Prvo, hibrid s dva motora, s motorom s unutrašnjim izgaranjem i električnim motorom, gdje se baterija puni kad vozilo smanjuje brzinu. Drugo, plug-in hibrid, gdje se baterija također može puniti izravno priključivanjem. Napokon, 100% električni automobil, s isključivo električnim motorom i dodatnom punjivom baterijom. Prema Europskoj komisiji, prodaja automobila s nultom ili niskom emisijom vozila do 2030., onih koji emitiraju manje od 50 g/km CO2 mora iznositi 40% ukupne vrijednosti. Za 2025. cilj je 20%.

Ima li tko Smarta, treba mi punjač samo na par sati da ga dopunim… foto: Inhabitat

2. Gdje ih možete napuniti?

Točke punjenja su javne ili privatne. Svaki korisnik može imati stanicu za punjenje strujom instaliranu u svojoj osobnoj ili gradskoj nastambi, sve dok je obavlja ovlašteni stručnjak i ispunjava sve zakonske uvjete. Zapravo se procjenjuje kako se 70% svih punjenja obavlja kod kuće i na poslu. U svakom slučaju, ako trebate napuniti automobil na cesti, mreža punionica svakim danom raste. U EU sada postoji oko 100.000 stanica za punjenje strujom, a do 2025. Europska komisija očekuje da se ta brojka poveća 20 puta, do 2 milijuna postaja. Vrijeme punjenja također postupno opada. Primjerice Seat el-Born će imati doseg 420 km nakon što punite samo 47 minuta. Uz to, implementacija ultra brzih punjača u potpunosti će napuniti baterije u samo 10 minuta. Kako biste olakšali duga putovanja, iduće godine Europa će imati mrežu od 400 stanica za brzo punjenje (350 kW) smještenih na svakih 120 km.

Doseg možda još nije onoliki koliko bi htjeli da je, no srećom baterije su punjive…

3. Koliko je prosječan doseg baterije?

Baterije pružaju doseg od 200 do više od 400 km. Uz Seat el-Born, doseg će biti do 420 km bez ponovnog punjenja. Njihovo trajanje ovisit će o načinu na koji se automobil koristi, jer za razliku od automobila opremljenih motorom s unutrašnjim izgaranjem, električna vozila troše manje u gradskoj vožnji. “Trenutačno pripremamo asortiman proizvoda koji će omogućiti odabir doseg prema očekivanoj upotrebi vozila, tako da će postojati različite mogućnosti kapaciteta baterije kako bi se zadovoljile potrebe svih vrsta korisnika”, kaže Josep Bons, voditelj električnog i elektronskog razvoj Seata. U tom smislu, Seat će do početka 2021. godine lansirati 6 novih električnih i plug-in hibridnih modela.

Ideologija zelenog okoliša i veselog cvrkuta ptica… Foto: Ecoliving

4. Ima li električni automobil nulu emisiju?

Sama definicija električnog automobila smatra se vozilima sa nultim emisijama. Osim toga, oni su i održiviji sa stajališta globalnog životnog ciklusa vozila, proizvodeći od 17% do 30% manje emisija u usporedbi s dizelskim ili benzinskim vozilom. “Ako se akumulator također napuni trajno proizvedenom energijom, poput vjetra ili sunca, emisije iznose gotovo 90% manje od emisija uobičajenog automobila tijekom cijelog životnog ciklusa”, naglašava Josep. U Europi se primjenjuje nekoliko poticaja u svrhu promicanja kupnje i upotrebe vozila sa „zero emissions“. U nekim zemljama, poput Norveške, dolazi do izravnog smanjenja poreza prilikom kupnje električnog vozila. U Njemačkoj, Francuskoj i Španjolskoj postoje poticaji za kupnju, a mnogi europski gradovi nude posebne pogodnosti, uključujući besplatno parkiranje i putarine, povlaštene pristupne trake i besplatan pristup tih vozila ograničenim prometnim zonama.

Zelena boja, kao simbol novca… $ foto: bigthink.com

5. Je li skuplji od konvencionalnog automobila?

Električna vozila postaju sve pristupačnija. U stvari, proizvođači automobila rade električne automobil “za milijune ljudi, a ne za milionere”. Tehnološka poboljšanja pomažu u snižavanju cijena električnih modela. Na primjer, trošak baterija smanjio se za 80% u posljednjem desetljeću. Drugo što treba uzeti u obzir jest da su troškovi električne energije znatno niži nego kod benzina ili dizela. Nadalje, procjenjuje se da održavanje električnog automobila košta samo trećinu više u odnosu na vozilo opremljeno konvencionalnim motorom. I na kraju, kupci u većini zemalja mogu imati pravo na javni poticaj ili smanjenje poreza prilikom kupovine električnog automobila. Mnogi proizvođači automobila u prelaznom periodu i prateći rastuću pristupačnost svih vrsta električnih automobila kombinirat će se s drugim održivim opcijama poput CNG-a (Compressed Natural Gas – komprimirani prirodni plin), kako bi kupcima pružili rješenje za mobilnost u skladu s njihovim potrebama.

