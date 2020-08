Top 5: najimpozantniji automobili na Rallyju Paris-Dakar svih vremena

Da, da, da…i do toga smo nekako uspjeli doći. Pa iako će ova lista zapravo biti kratka, istovremeno će biti i sladak podsjetnik na neka ljepša vremena kada održavanje ovog slavnog Rallyja nije ovisilo o politici i teroristima.

Najimpozantniji automobili na Rallyju Paris-Dakar su… foto: Pixabay

Ne znam kako je s vama cijenjeni čitatelji, ali u mom se svijetu svako malo pokrene priča o tome koji je oblik motosporta najteži. Je li to Formula 1 sa svojim G-silama? Ili možda svjetsko prvenstvo u Rallyju zbog kombinacije prašnjavih podloga, G-sila i ludih suvozača s još luđim zapisima u bilježnici odnosi tu „titulu“? A možda ipak utrke izdržljivosti poput 24 sata Le Mansa odnose titulu najteže discipline unutar auto-sporta. Hmmm…

Pa ako se mene (a i nekolicine nas ovdje) pita, odgovor nije niti jedan od navedenih, jer najteža disciplina koju je moguće posjetiti s automobilom bez ikakve konkurencije bila bi ukalupljena u samo tri riječi: Rally Paris-Dakar.

Jer nisu samo automobili zbog svojih posebnosti i tehnologije oni koji svojom izdržljivošću prkose svim mogućim i nemogućim zakona fizike, mehanike i još mnogočega drugog. Vozači tijekom tih nekoliko dana natjecanja također često ispadaju poseban dio priče i super-ljudi, jer za volanom prolaze kroz neke od najopasnijih terena na svijetu i bore se s ekstremnim vremenskim uvjetima, dok se s druge strane bore i s plejadom itekako vještih konkurenata.

Određeni postotak iz godine u godinu nikada ne vidi ciljnu liniju, jer izazov ovog Rallyja nerijetko ispada kao prevelik zalogaj za automobil ili njegovu posadu. Stoga je uz upornost i more talenta za uspješno završavanje ovog Rallyja potreban i poseban stroj za natjecanje.

Uglavnom, evo nekih koji su nama posebno dragi:

05. Mercedes-Benz 280 GE

Već i Vrapci na granama znaju koliko je Mercedesova G-klasa posebna, što znači u svijetu automobila i za što je sve sposobna. Stoga ne treba pretjerano tupiti o tome, kada je već ionako sve više puta rečeno. No mali broj ljudi zna za 1983. godinu, kada je upravo ovaj kockasti Mercedes u rukama legendarnog Jackyja Icxxa konkurenciji oteo prvo mjesto u ukupnom plasmanu na Rallyju Paris-Dakar održanog te godine.

Glavni sponzor bio je Texaco, a od tri posade tijekom izdanja ovog slavnog Rallyja 1983. godine, Jacky Icxx po tko zna koji puta potvrdio je da apsolutno pripada među top 5 trkača za volanom svih vremena. Sam automobil u bazi je bio „obični“ 280 GE u kakvim su se po lovištima, brdima i planinama vozikali brkati starci u čudnim odjevnim kombinacijama i njihovi Basseti. Ali naravno da ovdje nije bila riječ o tvorničkom automobilu, već o modificiranoj verziji koja je izuzev ojačanja na šasiji i ovjesu imala i nešto jači motor. Odnosno 230 konja, umjesto tvorničkih 150.

No to zapravo nije bitno, koliko je bitno to da je ovaj legendarni Mercedes i u sklopu ovog slavnog Rallyja itekako ostavio svoj trag.

04. Porsche 935

Početak osamdesetih godina za Porsche je bio poprilično stresno razdoblje. Jer tadašnja 911-ica bila je pregažena vremenom i tehnologijom kojom se koristila konkurencija u obliku Ferrarija i njemu sličnih proizvođača automobila. Stoga se po tom pitanju nešto trebalo napraviti, a to nešto bilo je razvijanje novog opakog stroja s kojim bi se pomela konkurencija unutar tada (a za mnoge i vječno) aktualne Grupe B. A taj je stroj trebao biti uobličen u Porsche 959. No kako je razrada ideje trajala poprilično dugo vremena, tako se Jacky Icxx (eto ga opet) dosjetio pogurati Porsche prema Rallyju Paris-Dakar i nastupiti s manje-više „klasičnom“ 911-icom iz tog vremena.

Projekt je dobio brojku 935 i ukratko se radilo o kombinaciji 911-ice i pojedinih tehnoloških rješenja s kojima je u sklopu razradbene faze raspolagao novokomponirani Porsche 959. Kada je projekt odobren, sam se Icxx osobno posvetio razradi, te je Porsche već 1984. godine imao spreman automobil, pa je za početak te avanture odabran nastup na Rallyju Paris-Dakar. Ekipa u Porscheu nije imala visoka očekivanja, ali su se nadali da ih ovaj hibrid između novog i starog neće osramotiti. No na kraju su tekle rijeke šampanjca, jer je Porsche 935 slavio ispred svih ostalih sudionika ovog ultra-zahtjevnog Rallyja.

03. Volkswagen Iltis

Ajmo „vagenaši“. Jeste li znali za ovo?

Kada je tamo negdje 1978. godine Volkswagen pod kodnim nazivom Typ 183 započeo isporuku terenca za njemačku vojsku, vjerojatno nikome nije padalo na um koliko je potencijal ovaj automobil imao u sklopu onog civilnog dijela svijeta. No srećom pa su genijalci u Audiju odlučili pozabaviti se s osnovom u obliku Iltisa (što u prijevodu znači Tvor) i otpremiti ga na Rally Paris-Dakar.

Kada je Iltis stigao na start ovog nenormalno teškog i kompliciranog Rallyja, neki su se histerično smijali. Jer Iltis nije imao ogroman motor, već je raspolagao s mizernih 75 konja, koje su u Volkswagenu uspjeli izvući iz 1,7 litara zapremine. No u snazi nije niti bila ona jaka strana za ovaj automobil, već se taj dio priče sakrio u sklopu onoga što je Audi tih godina radio najbolje – a to je pogonski sklop. Neki kažu kako je upravo Iltis i njegov nastup na Rallyju Paris-Dakar zaslužan za Quattro koji je stigao nekoliko godina kasnije i promijenio svijet Rallyja u općenitom smislu. No bilo kako bilo, Freddy Kottulinsky i Gerd Löffelmann su ovaj njemački „Tvor“ 1980. godine doveli do samog vrha na pobjedničkom postolju ovog renomiranog ispita izdržljivosti uobličenog u Rally.

I tada su se oni „neki“ prestali histerično smijati, a Volkswagen je upisao jednu itekako zanimljivu pobjedu vlastite ideje i upornosti.

Peugeot 205 Turbo 16 Dakar (ilustracija) foto: Wikipedia

02. Peugeot 205 Turbo 16 Dakar

Nakon što je pod vodstvom legendarnog pigmejca frčkave kose, odnosno g. Jeana Todta, Peugeot praktički uništio konkurenciju u Grupi B tijekom 1985. i 1986. godine, 205-ica je krenula uzlaznom putanjom prema statusu legende. No kako je 1986. godina ujedno bila i posljednja za Grupu B, tako je Peugeot morao pronaći neka nova lovišta na kojima bi se ovaj monstrum mogao pustiti s lanca.

To je lovište ubrzo nađeno, ali je onda krenula nova drama, jer nizak, širok i prema raznovrsnim podlogama usmjereni 205 T16 Evo 2 nije bio ni približno spreman za pješčane dine i pustinjske uvjete. Stoga je Peugeot imao itekako puno posla, ne bi li na ispravan način nastavio tradiciju dominacije i za ovaj automobil osigurao zvjezdani status. No kada se 1987. godine 205-ica T6 u svom Dakar izdanju pokrenula sa starta, bilo je jasno kako je Peugeot u svom naumu uspio. I to čak četiri puta, odnosno 1987. i 1988. godine s 205-icom, a onda i 1989. i 1990. godine s 405-icom koja je dobrim dijelom bila bazirana na svom prethodniku.

Doduše, ako ćemo realno, Peugeot je s istom bazom nad konkurencijom unutar klase automobila na Rallyju Paris-Dakar dominirao skoro puno desetljeće, jer je i Citroën ZX Rallye-Raid bio baziran na istom principu i recepturi, ali za prekid tradicije od 1987. do 1997. godine ipak pobrinuo Mitsubishi, koji je sa svojim Pajerom sporadično prekidao nizove pobjeda za Peugeot.

Uglavnom, kad se sve zbroji i oduzme, Peugeot 205 T16 nije samo jedan od najuspješnijih Rally-automobila, već i jedan od najboljih trkaćih automobila svih vremena.

01. Porsche 959

Nakon što je Porsche 1984. godine na istovremeno prisilno i uspješno odradio svoj prvi Rally Paris-Dakar, očekivanja za tada novi model 959 bila su viša nego ikad. Jer ne samo da je Porsche ovom pobjedom iz „Orwellovske“ godine dobio krila, već je ekipa iz Zuffenhausena praktički mogla okusiti slast pobjede u ukupnom plasmanu konstruktora Grupe B. No tada se dogodila katastrofa za katastrofom i Grupa B je naprasno ukinuta, pa je Porsche zajedno sa svojim Gruppe B konceptom (kako se 959 inicijalno nazivao) ostalo na suhom. Ali to srećom nije bilo dugog vijeka, jer su se već 1986. godine na startu Rallyja Paris-Dakar Porscheovci pojavili s „čudnovatom i povišenom 911-icom“ (kako je to opisao jedan tadašnji novinar).

Smijeha nije bilo, jer je Porsche 959 u svom Dakar-izdanju praktički iz svakog kuta djelovao impozantno i sposobno, ali nitko nije mogao ni predvidjeti koliko. No ubrzo nakon starta Rallyja te magične godine, sve je bilo kristalno jasno već po završetku prvog dana, u sklopu kojeg je 959 bez problema oteo svaku etapu. Brzina ovog automobila i njegova otpornost prema svemu što mu je pustinja bila u stanju baciti pod kotače bilo je nešto nevjerojatno – pogotovo kada se u obzir uzme da je tek nekoliko mjeseci prije premijernog izdanja na startu Rallyja Paris-Dakar cijela priča bila usmjerena prema nečem sasvim drugom. Ali René Metge i Jacky Icxx su za volanima Porschea 959 bez problema oteli prvo i drugo mjesto, ostavivši trećeplasiranu posadu u Mitsubishiju daleko iza sebe. I time je ovaj tek 390 konja jak automobil s jednim-jedinim pojavljivanjem na ovom pješčanom Rallyju postao legendom za sva vremena. A ostalo su samo detalji…