Top 15: najčudniji automobili nastali u Europi

Ovu listu uzmite s dozom rezerve, želja nam je samo se malo zabaviti. S tim na umu, pogledajte neke od najčudnijih automobilskih kreacija nastalih na europskom tlu, bez obzira radi li se o serijskim automobilima, konceptima ili pak projektima koji su život vjerojatno započeli kao jedna od onih genijalnih birtijaških ideja.

15. Tatra 603

Ovako je čehoslovačka tvrtka Tatra zamišljala luksuzni automobil u periodu od 1956. do 1975. godine, kada je to bio omiljeni oblik prijevoznog sredstva visokih dužnosnika i direktora. Ispod poklopca nalazio se zrakom hlađeni V8 motor obujma 2,5 litara skromne snage od 99 KS, a automobil se unatoč sasvim drugačijoj prvotnoj namjeni koristio i za utrke uz minimalne modifikacije.

14. Fiat 600 Multipla Marinella

Fiat 600 Multipla Marinella foto: Ultimatecarpage

Fiat 600 Multipla proizvodio se između 1956. i 1965. godine i zamišljen je kao prostrana izvedba minijaturnog modela 600, a točno tako je i izgledao. Na prvi pogled niste sigurni gdje mu se nalazi prednji, a gdje stražnji kraj, a najčudnija od svih je izvedba Marinella koja ostavlja dojam kao da je izrađena kako bi služila kao element u zabavnom parku.

13. BMW i8

Na BMW-ov sportski hibridni i8 već smo navikli, no ako promotrimo širu sliku on i dalje predstavlja jedan od najčudnijih modernih europskih automobila. Tu je futuristični izgled prenesen s konceptne verzije, ali i činjenica da se ispod poklopca nalaze samo 3 cilindra. Tko kaže da je baš sve u današnjoj auto-industriji konfekcija?

12. Heinkel Kabine

Je li još nekome već samo ime ovog automobila razvlači osmijeh na lice? Kad kažemo automobila, mislimo na mikroautomobil ili takozvani „bubble car“ koji je razvio njemački proizvođač zrakoplova Heinkel Flugzeugwerke. Licencu za proizvodnju dobile su još tri različite tvrtke, a proizvodio se od 1956. do 1965. godine (s pauzama).

11. Messerschmitt KR200

U razdoblju od 1955. do 1964. godine proizvedeno je čak 40 tisuća ovih automobilčića s tri kotača, odnosno skutera s kabinom kako su ga zvali. Poput prethodno navedenog mikroautomobila, dizajnirao ga je konstruktor zrakoplova Fritz Fend, a proizvodio ga je njemački proizvođač zrakoplova Messerschmitt budući da se u tom periodu tvrtka nije smjela baviti svojom primarnom djelatnošću.

10. Smart Monster Truck

Zašto bi netko od minijaturnog (iako je to relativno ako ga usporedimo s prethodna dva automobila) Smarta išao raditi masivni „monster truck“? Baš zato što to nitko ne očekuje. Naravno, ova je kreacija, nastala u suradnji grčke divizije Mercedes-Benza i vozača Steffana Attarta, namijenjena isključivo zabavljanju publike. Ispod Smartove karoserije nalazi se platforma Unimoga 406 i 6-cilindrični dizelski motor snage 84 KS.

9. Reliant Robin

Ne znamo što je prolazilo kroz glavu onima koji su došli na ideju da naprave trokolicu kod koje se jedan kotač nalazi naprijed, a dva straga, no ideja se zapravo pokazala iznimno uspješnom. Reliant Robin se na tržištu uspio zadržati skoro trideset godina (od 1973. do 2002. godine) i postao je drugi najuspješniji automobil od stakloplastike u povijesti.

8. Rinspeed sQuba

Ah, Rinspeed. Da smo htjeli, mogli smo cijelu ovu listu sastaviti samo od njihovih automobila, budući da su iz te švicarske tvrtke izašle neke od najčudnijih kreacija ikada. Uzmimo za primjer model sQuba, električno amfibijsko vozilo bazirano na šasiji Lotus Elisea i inspirirano filmom The Spy Who Loved Me u kojem James Bond upravlja Lotus Espritom koji se može pretvoriti u podmornicu. Dovoljno rečeno.

7. Colim Detachable Caravan

Kako mislite niste čuli za Colim Detachable Caravan? Ovaj je koncept osmislio Christian Susana, koji se u svom radu ponajviše fokusirao na riječ fleksibilnost. Kao što ime ovog vozila kaže, sastoji se od dva dijela koji se međusobno mogu odvojiti čime nastaje nešto nalik automobilu i nešto nalik kamp-kućici. Kome se ne sviđa ideja da posjeduje mobilnu kuću, neka digne ruku.

6. Bugatti Type 57S Competition Coupe Aerolithe

Bugatti Type 57S Competition Coupe Aerolithe foto: AutoFoundry

Ovaj je neobičan koncept iz Bugattija predstavljen na pariškom sajmu automobila 1935. godine, a ono što ga čini posebnim je materijal od kojeg je francuska tvrtka odlučila izraditi karoseriju. Radi se o čvrstoj i laganoj leguri od magnezija i aluminija koja se pokazala iznimno lako zapaljivom, pa zavarivanje dijelova nije bilo moguće. Rješenje? Spojiti sve dijelove zakovicama koje su iskorištene i kao stilski element.

5. Ferrari Pininfarina 512 S Modulo

Ferrari Pininfarina 512 S Modulo foto: Classic Driver

Ovaj je Ferrarijev koncept, izrađen za ženevski sajam automobila koji se održao 1970. godine, dobitnik preko 20 nagrada za dizajn. Karakterizira ga ekstremno niska karoserija i krovni otvor kabine koji se podiže prema gore kako bi omogućio ulazak i izlazak putnika. Pokreće ga Ferrarijev V12 motor snage 550 KS koji osigurava ubrzanje do stotke za 3,1 sekundu i maksimalnu brzinu od 354 km/h.

4. BMW GINA Light Visionary Model

BMW GINA Light Visionary Model foto: WheelsAge

Kao da tadašnji BMW-ov dizajner Chris Bangle nije izazivao već dovoljno bijesa kod ljubitelja bavarskih vozila, 2001. godine osmislio je takozvani koncept GINA, prekriven nekom vrstom kompozitne tkanine koja je omogućavala promjenu oblika automobila ovisno o uvjetima na cesti i brzini kretanja, u svrhu poboljšanja aerodinamike.

3. Lancia Stratos HF Zero

Iste godine kada je predstavljen gore spomenuti Ferrari Pininfarina 512 S Modulo predstavljena je i konceptna Lancia Stratos HF Zero, automobil koji je 12 mjeseci unaprijed najavio dolazak jednog od najlegendarnijih reli automobila ikada. Za razliku od Ferrarija, pokretao ga je skromniji 1,6-litreni V4 motor iz Fulvije.

2. Citroen 2CV

Veliki dio ovdje navedenih automobila su prototipovi, koncepti ili unikati i niti jedan nije prodan u ni približno velikim brojkama poput Citroena 2V. To francusko vozilo neobičnog oblika proizvedeno je u više od 3,8 milijuna primjeraka, a prvu je generaciju pogonio zrakom hlađeni motor snage 9 KS, što je jednako koliko su davali i gore spomenuti mikroautomobili.

1. BMW Isetta

O opsjednutosti postratne Europe mikroautomobilima, u isto vrijeme kada su se Amerikanci baš počeli naširoko razbacivati dimenzijama svojih automobila, govori činjenica da se i BMW okušao u izradi istog. Naravno, riječ je o Isetti, jajolikom automobilu sa sprijeda smještenim vratima, koji je postao najprodavaniji automobil s jednim cilindrom na svijetu.