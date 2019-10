Top 10: SUV-modeli koji troše poput omanje države – 2. dio

Kako smo obećali još jučer, u nastavku slijedi onih “drugih pet” SUV-modela kojima potrošnja goriva nikako nije jača strana. Stoga krenimo bez puno uvodnih riječi…

05. Bentley Bentayga

Ovaj glorificirani Volkswagen Touareg možda jest unikatan u svom izričaju i postojanju. Možda doista jest riječ o nečemu što je tek jednim malenim dijelom bazirano na Volkswagenovom pripadniku plemena. A možda su i u šumi. No bilo kako bilo, Bentayga je prvi automobil ikad koji se sa svojih 301 kilometara na sat maksimalne brzine pohvalio titulom „najbržeg SUV-automobila na svijetu“. A to je otprilike kao da se netko bez ikakvog hendikepa pohvali s titulom najboljeg sprintera na specijalnoj olimpijadi. Plus u cijeloj priči svodi se na to da je Bentayga neopisivo ružan automobil. Čudnih linija, autističnog prednjeg kraja i nedovršenog stražnjeg, ovaj Anglo-germanski luksuzni SUV doista ne očarava nikoga tko je ikada u školi imao barem jedan školski sat likovnog. Ali kako poslovice i dalje kažu, „ljepota je u oku promatrača“, a „o ukusima se ne raspravlja“, možda je bolje ne ulaziti u taj dio priče.

Pod poklopcem motora nalazi se V12-motor s ukupno 6 litara zapremine. Brojka s kojom se označavaju konji staje na okruglih 600, pa samim time ovaj predimenzionirani luksuzni užas na četiri kotača ne može trošiti malo. Dapače, prema nekim podacima, u idealnim uvjetima ovaj automobil troši nekih 20,8 litara na 100 kilometara, pa time vlasnicima Cullinana daje pljusku posred lica. Jer veća potrošnja u ovim sferama automobila najvjerojatnije znači i veći nivo luksuza. A to je u svakom slučaju plus za Bentley kao Rollsovog vječnog konkurenta.

Lamborghini Urus foto: Lamborghini

04. Lamborghini Urus

Ako ste se ikada zapitali što biste dobili kada bi F117 Nighthawk na tulumu napio i silovao Volkswagen Touareg, eto vam odgovora: Lamborghini Urus. Jednostavno nema drugačijeg opisa za ovaj automobil.

Kritičari kažu kako je ovo prvi Lamborghinijev SUV-model i kako se Urus nikada nije trebao dogoditi. Ali ti su kritičari tek parcijalno u pravu. Jer usprkos tome što se Urus stvarni nikada nije trebao dogoditi (tj. bilo bi bolje da nije), ovo nije prvi Lamborghinijev SUV. Jer desetljećima prije Urusa, na tu je poziciju uletio model LM002 i postao jednim od najčudnijih i u smislu potrošnje novaca najgori automobil svih vremena. Uostalom, zamislite to ovako: imate kreditnu karticu na kojoj je položeno milijun Eura i date je svojoj djevojci koja je starleta, influencerica, trendsetterica i Instagram-model u jednom. Toliko je trošio i LM002. I to na sve strane – od goriva, preko guma, pa sve do (čestih) servisa.

Lamborghini Urus je u tom dijelu ipak jedna sasvim druga priča. Jer za početak potpisnik ovog automobila nije mondeno obučena ekipa na mini-proizvodnoj traci u Sant´Agati Bolognese, već uštogljeni direktori iz Audija. Samim time Urus kvalitetom milijunima godina odskače od svog starijeg brata pod nazivom LM002. Isto tako Urus raspolaže sa 641 konjskim snagom iz V8-motora s 2 Turbo-punjača i 4 litre zapremine. Zbog toga Lamborghini Urus stoji na svom vlastitom tronu kao najluđi SUV koji se danas može kupiti, no usprkos tome i dalje nije jasno čemu je ovo oličenje „performance SUV“ ideologije uopće potrebno.

Iskreno govoreći, sa svojih 21 litrom na 100 kilometara, Urus u usporedbi s LM002 troši poput upaljača, ali s obzirom na nekih tridesetak godina koliko ova dva modela dijeli, reklo bi se da jabuka ipak nije pala daleko od stabla. Čak ni ako je stablo u Ingolstadtu, a Lamborghini nije.

Mercedes-Benz G63 AMG INKAS foto: Business Insider Australia

03. Mercedes-Benz G63 AMG

O da… Automobil koji poput Land Cruisera službenici jako vole trpati u kategoriju SUV-automobila, iako u svojoj srži G-klasa to nije. Niti će ikada biti. Jer za razliku od pozera poput BMW-a X5 (da X6 uopće ni ne spominjem) ili pak Audijevog modela Q8, Mercedes-Benz G-klase nevezano uz AMG-ov potpis predstavlja punokrvni terenski automobil. To pak u prijevodu znači da ogroman „ručno rađeni“ V12-motor zajedno sa svojih 6 litara zapremine i nekih 630 konjskih snaga i čak 1,000 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz) ovom automobilu služi kao poker kraljeva dok konkurencija ne može skupiti niti par dečkiju. A da stvar bude bolja, G-klasa nikada nije trebala snagu da bi se pohvalila sa svim svojim atributima, dok drugima snaga predstavlja jedino što imaju za ponuditi.

Ovdje nije riječ o SUV-modelu, već o terencu kojeg na silu trpaju u tu kategoriju. Samim time priča o G-klasi u današnje vrijeme nalikuje kreiranju trećeg spola i nasilnom guranju takve ideje među „običan puk“. A to je jednostavno krivo, jer G-klasa svoju povijest piše u vojsci, a ne na nekom jadnom civilnom vojnom roku daleko od metaka i rovova.

No bilo kako bilo, Mercedes-Benz G-klase u Njemačkoj košta nekih 310,000 Eura. A to je jako puno novaca – pogotovo kada se u obzir uzme kako npr. sjedaju vrata ili pak kako je na stražnjem kraju automobila postavljena rezervna guma.

Iz Mercedesa oko potrošnje goriva stiže brojka od 17 litara na 100 kilometara. Ali niti jedan test u praksi nije pokazao manje od 21,5 litara. Dapače, neki su testovi „u idealnim uvjetima“ pokazali i potrošnju od 25,7 litara na 100 kilometara, ali ajmo se fokusirati na ovu srednju vrijednost. To je naravno i dalje puno, ali s druge strane, s obzirom na cijenu automobila, ova se količina potrošenog goriva na jednoj omanjoj ruti i ne čini pretjeranom. Iako zapravo jest.

Jeep Grand Cherokee uskoro stiže sa sufiksom “Trackhawk”. foto: Jeep (FCA)

02. Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Eto nam još jednog SUV-Amera na listi. I ne samo to, već dotičnog poput gore navedenog Duranga potpisuje ista grupacija, odnosno FCA.

Jeep Cherokee je naziv prisutan još tamo negdje od 1974. godine i kao automobil je oduvijek kombinirao određenu dozu luksuza, udobnosti, praktičnosti i performansi. No kako to u današnje vrijeme često biva, netko se pametan sjetio presložiti šasiju aktualne generacije i na nju namontirati proširenu i poprilično izobličenu karoseriju, ogromne kotače i ono najbolje od svega – brodski motor.

Aktualni Cherokee u svojoj Trackhawk-izvedbi raspolaže s 6,2 litre zapremine, 8 cilindara i 707 konjskih snaga. I sve je to (naravno) donirano iz Dodgeovog modela Challenger s oznakom Hellcat, ali o tome nitko ne brine baš previše, jer je tim potezom stvoren „najjači SUV-automobil na svijetu“. A to je pak usporedivo s pojmovima poput „najčednija porno-zvijezda“ ili „najpošteniji političar“. Tj. u prijevodu, još jedna nepotrebna glupost koja za glavnu okosnicu postojanja ima još veću glupost u kombinaciji s nečijim ogromnim egom. Uostalom, što uopće reći za jedan automobil težine prosječnog mjesečevog satelita koji je dizajniran u obliku pravokutnika, te koji raspolaže setom performansi koji podrazumijeva maksimalnu brzinu od skoro 300 kilometara na sat i ubrzanje do „stotke“ za manje od 4 sekunde? Glupost? Taština? Praktična definicija neupotrebljivosti? Hmmm…

Mi bismo rekli da je Cherokee Trackhawk moguće opisati svakako. No možda je najbolje priču o ovom automobilu opisati kroz potrošnju goriva. Jer dotični stvarno troši.

Iako tvornički podatak govori o nekih 16 litara na 100 kilometara, realnost govori drugačije brojke i potrošnju goriva uobličava u 21,8 litara na 100 kilometara. I to u „idealnim uvjetima“. No na nekom geodetskom natjecanju (čitaj: utrka na 402 metra) za Cherokee Trackhawk je izmjerena potrošnja od preko 38 litara na 100 kilometara. A to je pak puno čak i za Amere koji u pravilu ne brinu o potrošnji.

Stoga je ovo jedan od svijetu najnepotrebnijih automobila svih vremena. I gle čuda – usprkos tome se prodaje i u današnjoj eri razuma i tehnologije.

Hummer H2 foto: Wikimedia

01. Hummer H2

Naravno da su Ameri po tko zna koji puta pobijedili, jer AM General i njihov Hummer H2 u analima svijeta automobila stoji kao uvjerljivo najblesaviji proizvođač i automobil koji je ikada proizveden. Zato je tvrtka vjerojatno i propala.

Usprkos tome što nitko normalan nikada nije odlučio kupiti primjerak Hummera H2 i voziti se njime na dnevnoj bazi, svejedno su postojali oni kojima je izgled tenka bio presudan kod izbora savršenog automobila za kupnju. Čak se i u našim krajevima ona teta Tihana s dva prezimena odlučila svoj Hummer H2 nepropisno parkirati na dnevnoj bazi, a to pak na neki način ovaj automobil i savršeno opisuje.

Dizajniran kao kocka i bez ikakvog vojnog pedigrea (za razliku od starijeg brata, odnosno Hummera H1), ovaj je automobil već u smislu dizajna ispao praktičnom definicijom užasa na četiri kotača. A performansama koje podrazumijevaju skoro 11 sekundi od 0-100 km/h usprkos ovećem V8-motoru s 6,2 litara zapremine i skoro 400 konja bilo je teško povjerovati da su uopće moguće. I to u 2006. godini, kada je ova američka nakarada po prvi puta vidjela svjetlo dana i serijsku proizvodnju.

Za dobar dio priče o performansama (odnosno bolje rečeno nedostatku istih) zaslužna je ekstremno uglata karoserija s otporom zraka od nekih 2,5 Cd, ali i ukupna masa praznog automobila koja je iznosila cijele 3 metričke tone. Dakle, motor s 400 konja se u ovom automobilu ponašao poput onog s 1,4 litre zapremine u Škodi Octaviji prve generacije, tj. u prijevodu nikako.

A potrošnja goriva vezana uz ovu američku nakaradu? Hm… Recimo samo da su mjerenja pokazivala sve i svašta. No neki prosjek je otprilike 31,5 litara na 100 kilometara. I to i opet u „idealnim uvjetima“. Dakle, ako je vlasniku palo na um pokušati dostići projicirano vrijeme ubrzanja do „stotke“, ne bismo pogriješili s pretpostavkom da je Hummer H2 trošio i preko 40 litara na 100 kilometara. A to ne samo da je puno, već je i apsolutno besmisleno.

Stoga, kada vam netko za neki sasvim normalan automobil kaže kako puno troši, pronađite Hummer i njegovog vlasnika (ili vlasnicu), te porazgovarajte malo kao tri para očiju – dok jedne ne zaplaču od muke. Uostalom, ne morate se pretjerano puno truditi, jer u Zagrebu ima jedan žuti, pa pitajte gazdaricu koliko troši na gorivo i kazne.

Eto…toliko o SUV-modelima i njihovoj potrošnji.

Zahvaljujem na pažnji i čitamo se (najvjerojatnije) već sutra.

