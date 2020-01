Top 10: Najružniji SUV-ovi 21. stoljeća

Ne… Ovdje ne bih secirao objašnjenje za ono što skraćeno nazivamo SUV-modelima koje kaže „S*anje U Vožnji“, odnosno ono na koje smo se nedavno od srca nasmijali. Ideja je kritizirati dizajn. I pokušat ću sastaviti ovu listu najobjektivnije što znam i umijem.

.

Što sam stariji, to sam više fasciniran ružnim automobilima. I to je činjenično stanje od kojeg se ne može pobjeći. Fasciniran sam idejom koja započinje tamo negdje na sastanku uprave, gdje dizajnerski odjeli dobivaju zadatak nacrtati novi automobil koji za tvrtku treba dugoročno donijeti puno novaca. Fasciniran sam time što su za početak dizajneri ovih nakarada što slijede zaradili plaću sa svojim dizajnom. Isto tako sam fasciniran i time što su dotični dizajni prihvaćeni i stavljeni u proizvodnju. Fasciniran sam i prodavačima koji ih naručuju, te koji ih pokušavaju prodati, a onda sam na kraju balade apsolutno fasciniran i s ljudima koji sve te dizajnerske promašaje kupuju.

I da… Znam… Stara narodna izreka kaže da je „ljepota u očima promatrača“, ali s obzirom na rugobe koje slijede unutar ove liste, dotična se izreka nekako čini pomalo besmislenom. Jer neki od ovih automobila doista nikada nisu trebali vidjeti svjetlo dana…

Stoga krenimo s nabrajanjem…

Chevrolet Trailblazer EXT (2004-2005) foto: Chevrolet

10. Chevrolet Trailblazer EXT (2004. do 2005. godine)

Zamislite jazavčara koji je apsolutno lišen bilo kakve osobnosti i na sebi nema ama baš niti jedan detalj zbog kojeg ljudi inače obožavaju jazavčare. Zatim tom izrodu od jazavčara noge zamijenite s kotačima, a onda ga učinite ogromnim. I kada sve to napravite u mašti, pogledajte fotografiju ovog Chevroletovog modela. Slažu li se mašta i stvarnost, ili to predstavlja retoričko pitanje?

09. Lincoln MKT (2010. godina do danas)

Ovo je automobil s kroničnim poremećajem osobnosti. Jer ovaj Lincoln zapravo ne zna što zapravo jest. Iz nekih kuteva nalikuje karavanu, dok iz nekih drugih djeluje poput nedovršenog terenca. Poimanjem luksuza je ovaj automobil poprilično daleko od svoje američke braće, ali u usporedbi s europskim konkurentima ima smisla koliko i prosječno literarno djelo neke starlete. Čak ni Matthew McConaughey u reklamama nije pomogao imidžu ove nakarade. A to doista predstavlja uspjeh.

Bentley Bentayga (2016 – Present) foto: Bentley

08. Bentley Bentayga (2016. godina do danas)

Eto nam dokaza koji apsolutno potvrđuje da novac ipak ne može kupiti sve. Pogotovo ako se radi o ukusu. Doduše, ako imate dovoljno novaca na raspolaganju, možete platiti ovaj automobil i njime svijetu oko sebe zorno pokazati da ste pokušali kupiti ukus, ali niste uspjeli. A i to je nešto, zar ne?!

Uglavnom, kada je Bentley predstavio konceptni automobil pod nazivom EXP 9F, ogroman broj ljudi se nasmijao. A kada je Bentayga naslijedila koncept pod nazivom EXP 9F, neki od nas su skoro umrli od smijeha. No usprkos tome ovo o(p)staje kao najprodavaniji model koji je Bentley ikada proizveo. A to pak o nedostatku ukusa kod bogatih i slavnih govori dovoljno već samo po sebi.

BMW X6 (2008-Present) foto: BMW

07. BMW X6 (2008. godina do danas)

BMW kao proizvođač automobila ne bi trebao biti na ovom popisu, ali kako X6 iz nekog razloga ipak postoji, jednostavno ga je nemoguće izostaviti. Jer X6 sam po sebi izgleda užasno. Debelo, nezgrapno, pretjerano i u sklopu popisa opreme donosi kronični poremećaj osobnosti – kako automobila, tako i vlasnika. Ako pornić s elementima SF-a nije pornić nego smiješan film s golotinjom i puno znojenja, onda i X6 predstavlja savršen prikaz pokušaja spajanja nespojivog. BMW je s ovim modelom uspio napraviti SUV koji nije praktičan, nema mjesta, nije Coupé (iako marketing u sklopu brošura tupi drugačije) i u realnosti ne funkcionira kao receptura koja čak i na papiru zvuči primamljivo. Ali marketing i kompleksi svejedno čine svoje, pa se ovaj automobil sasvim solidno prodaje.

Subaru Tribeca (2007-2008) foto: Subaru

06. Subaru Tribeca B9 (2007. do 2008. godine)

Čudan? Neugledan? Ružan? Smiješan? Sve zajedno? Hm… Možda ovo zadnje. Jer usprkos inicijalnim najavama s kojima je Subaru Tribeca B9 na tržište izašao „inspiriran trkaćim Alfama iz 30-ih godina prošlog stoljeća“, jedina bi inspiracija koju ovaj automobil donosi mogla biti svedena na ritualno samoubojstvo s kojim bi se slučajni prolaznik mogao kazniti zbog gledanja u ovo čudo. Zapravo me iznenađuje da se ovaj Subaru ne naziva Seppuku ili Hara-Kiri, jer čovjeku dođe da sam sebi svašta napravi nakon duljeg izlaganja očiju i receptora u mozgu prema ovom automobilu. A kao bonus je ovaj SUV u stanju djecu i maloljetnike uvjeriti da Babaroga doista postoji. I radi u Japanu kao zaposlenica tvrtke Subaru.

Suzuki XL7 (2007-2009) foto: Suzuki

05. Suzuki XL-7 2. generacije (2007. do 2009. godine)

Druga generacija Suzukija XL-7 bila je povezana s Chevroletovim modelom Equinox i tada već posrnulim Pontiacom i njihovim modelom Torrent. No sve to nije nimalo pomoglo „ispolirati g*vno“ (kako to kaže američka uzrečica). Jer izuzev čudnovatih gabarita i neskladne građe, XL-7 je prednjim dijelom izgledao kao da mu je zbog plakanja procurila šminka. Ili pak kao da je bez ikakve pripreme i kondicije trčao maraton i na cilj stigao puknute slezene. To je tužno lice na tržištu stajalo čak dvije godine, a potom je ovaj automobil jednostavno eutanaziran. I to je zapravo jedina pozitivna strana ovog automobila, te jedna velika Suzukijeva usluga čovječanstvu.

Lexus LX570 (2012-Present) foto: Lexus

04. Lexus LX570 (2012. godina do danas)

Iako poslovično malčice dosadan kroz povijest, Lexus je itekako sposoban na tržište izbaciti neke stvarno lijepe dizajne koji će ugoditi čulima i zabaviti oči. Uostalom, pogledajte samo LF-A i sve je istog momenta jasno. No model LX570 nije jedan od takvih automobila još od samog početka prodaje, jer je za početak riječ o SUV-u. Inicijalno je LX570 mnogima djelovao poput lošeg pokušaja izlaganja humoristične dosjetke. A onda je 2012. godine stvoren „facelift“ koji je već ionako gadan SUV pretvorio u nešto grozomorno. Iskreno govoreći, ovaj Lexus izgleda kao moderno apstraktno djelo koje je nakon stvaranja spaljeno i premlaćeno „ružnim štapom“ do ruba smrti. Linije nemaju nikakvog smisla, a s boka ovaj Lexus izgleda kao da su ga radile barem tri smjene dizajnera i dvije smjene čistačica – svaka na svojim drogama.

Sve dalje bilo bi suvišno reći.

Infiniti QX56 (2004-2010) foto: Infiniti

03. Infiniti QX56 JA60 (2004. do 2010. godine)

Pogledajte samo to tužno lice. Djeluje li i vama ovaj automobil poput tužnog Koker-španijela koji danima nije jeo? Ako se mene pita, odgovor je jedno veliko „DA“. U bazi je ovo zapravo Nissan Armada za koji su u Nissanu imali neke druge planove, pa je cijela priča prebačena u Infiniti kao luksuznu podružnicu ovog japanskog proizvođača automobila. Ideja je bila odraditi tretman uljepšavanja i upakiravanja luksuza unutar karoserije, pa QX56 prodavati Amerima koji itekako vole pretile i čudnovate automobile i čiji se ukus ionako može mjeriti u mikronima. No ovaj je SUV čak i u Americi zabilježio jadne prodajne rezultate, pa je povijest zapravo zorno pokazala da čak i u SAD-u neke stvari ne prolaze same po sebi. Uglavnom, uz ostatak Infinitijeve ružne braće, QX56 se nekako ipak posebno ističe. A to u ovom slučaju nije plus. Ni približno.

Jeep Compass (2007-2017) foto: Jeep

02. Jeep Compass (2007. do 2017. godine)

Iako je FCA-grupacija za ovaj automobil imala opake planove, te je svojevremeno na tržište čak izašla i Mopar Rallye Package verzija ovog SUV-a, Compass je od prvog dana djelovao nedovršeno. Linijama poprilično poremećen i čudan, a detaljima jednostavno gadan poput tumora na jedanaestercu, ovaj automobil nikoga nije privlačio svojim izgledom, već eventualno cijenom. Zato su se primjerci ovog automobila na kapaljku prodavali. No od cijelog automobila je apsolutno najružniji njegov prednji dio.

Ako svaki automobil ima svoje lice, onda je ovo Compassovo moguće opisati poput lica onog mirnog dečka iz kvarta kojeg su maltretirali drugi učenici zbog njegovih fizičkih atributa. Dečka koji je u jednom momentu jednostavno podemonio i pobio cijelu školu. A s obzirom na vozne karakteristike ovog automobila, takvog što je zapravo i vrlo izvjesno. Uglavnom, na listi gadnih američkih prometala, Jeep Compass stoji kao jedan od najgadnijih. Točka.

BMW X7 (2019) foto: BMW

01. BMW X7 (od 2018. do danas)

Kako svima bez ijedne riječi poručiti „ja sam j*ben i imam BMW koji košta hrpetinu para“? Evo kako. Jer ovaj automobil ne samo da je (pre) ogroman, već na svom prednjem dijelu ima montiran radijator s Titove podmornice. U svojoj je konceptnoj fazi ovaj bavarski SUV bio pretjerano velik i poprilično ružan. Ali je barem djelovao opako i agresivno, što je oduvijek odlika BMW-ovih modela. No kada je krajem 2018. godine gotov proizvod predstavljen svijetu, čak su i ti polu-pozitivni dojmovi oko ovog automobila nestali u vidu magle. Naravno da BMW X7 ima svoje kupce – i to prvenstveno u Americi i Emiratima. Ali u civiliziranom svijetu pretenciozniji komad lima od prapovijesti do ovog SUV-a nikada nije proizveden. X7 zapravo nije automobil, već tehnološki napredan, opremom poprilično megalomanski nastrojen i dimenzijama ogroman lijek za erektilnu disfunkciju. Već je svojim prednjim dijelom ovaj automobil jednostavno pljuska posred čela za sve one kojima automobil ne predstavlja prikaz statusa i financijske moći, te koji pokretninama i nekretninama nemaju potrebe kompenzirati neke karakterne i fizičke atribute.

Najbolji opis ovog automobila bio bi ovo: debeli gazda firme koji iza sebe ima dva razreda osnovne škole i dopisni tečaj iz govora. Direktor koji se prema van prezentira kao gospodin, te koji iza zatvorenih vrata psuje i vrišti na sve zaposlenike, dok s druge strane zbog njegove ovisnosti o sponzorušama, narodnjačkim klubovima i linijama bijelog plaće tim istim radnicima kasne po nekoliko mjeseci. Odnosno ukratko jedan samodopadan lik koji nema nikakvih ljudskih kvaliteta.

BMW X7 djeluje hladno. Proračunato. Skuplje nego zapravo jest i marketingom zagađeno do zadnje matice i vijka. I zato se našao kao apsolutni broj jedan na ovoj listi rugoba iz svijeta SUV-modela.

A koji su vaši kandidati?