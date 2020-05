Top 10: najomraženiji automobili svih vremena – 2. dio

Eto…kad smo već obećali, u nastavku slijedi prvih pet kandidata. Možete li bez gledanja pogoditi koji je automobil zasjeo na prvo mjesto?

05. AMC Gremlin

Da…ovaj automobil predstavlja priču koja je skoro striktno vezana uz SAD.

Ali i to je sasvim dovoljno da bi se Gremlin kao model već odavno propale korporacije AMC (odnosno American Motors Corporation) zauvijek nalazio na listama najgorih i najmanje kvalitetnih automobila svih vremena.

Naime, radi se o automobilu koji je trebao poslužiti kao bijeg iz naftne krize koja je tijekom sedamdesetih potresala megalomansko tržište SAD-a.

Ideja je bila sklopiti automobil koji će ponuditi dovoljno mjesta za četveročlanu obitelj, iznimnu praktičnost i barem zamjetan set performansi, a sve to uz niske troškove održavanja i još nižu potrošnju goriva.

No dogodilo se upravo suprotno, jer se tih dana nad Detroit očito nadvila gusta magla sastavljena od THC-a ili LSD-a, pa na kraju AMC Gremlin n ije nudio mjesta za četveročlanu obitelj.

Nije bio nimalo praktičan. Pojam performansi bio je nepoveziv s ovim automobilom, dok su troškovi održavanja zajedno s onima koji podrazumijevaju konstantno točenje goriva u ovaj automobil narasli u nebo.

I zato je ubrzo nakon premijernog prikazivanja svijetu pojam Gremlin prešao u domenu filma i opisivao nepodopštine zločestih i proždrljivih spodoba u čijoj blizini nije sigurno provoditi vrijeme.

Slučajnost? Hm…

04. BMW X6

Za mnoge kupce ideja oko kupnje automobila zvuči ovako: „Uspio si u životu? Super. Pokaži to svima i kupi si BMW. I to SUV po mogućnosti, tako da dileme oko tvog uspjeha više jednostavno nema“.

I to bi ukratko bila mantra prosječnog kupca BMW-ovih SUV-ova, koliko god se neki s time slagali, a neki drugi ne.

No kod X6-ice postoji jedan veeeliki problem, a to je da dotični model zapravo nije SUV, već SAC (odnosno Sports Activity Coupe), a to je pak lapsus samo takav. Jer BMW X6 nije sportski automobil.

U njemu je praktički nemoguće biti aktivan, jer mjesta (pogotovo na stražnjoj klupi) nema ni za prosječnog Pigmejca, dok aktivnost anuliraju sva moguća i nemoguća pomagala. I da…ovo nije Coupe. Ni približno, ni u kojoj religiji, državi i ni pod razno. Točka.

Ideja iza ovog automobila je jasna i svodi se na stvaranje nečeg drugačijeg.

No ako ćemo biti cinici, možemo slobodno reći kako su i ljudi s genitalnim herpesom drugačiji od drugih, ali taj genitalni herpes nisu platili, niti se njime hvale – za razliku od vlasnika ovog glomaznog i nepraktičnog čudovišta koje kupci itekako preplaćuju.

BMW X6 predstavlja sve ono što s današnjim automobilima ne valja – od brkanja kriterija, preko cijena, upitne kvalitete i trajnosti, pa sve do opake doze pretencioznosti i guranja vlastite veličine u nos drugima.

Stoga je ovo automobil koji malobrojni obožavaju, dok ga velika većina ne podnosi do posljednjeg vijka i matice. Time je X6-ica zapravo poput Quentina Tarantina, jer polarizira sama od sebe, pa je ili volite ili mrzite.

Ali kako god bilo, riječ je o jednom od najružnijih automobila koje je Njemačka (a i šire) ikada izbacila na tržište, te koji uz oveću količinu pretencioznosti nudi i kroničan poremećaj osobnosti. I to bi bila službena dijagnoza.

03. Chevrolet HHR

Ukoliko ste jedan od onih kupaca automobila koji ne podnosi nekvalitetu i zazire od opoziva, onda ovaj automobil nikada ne biste mogli voljeti.

Isto vrijedi i ako ste ljubitelj voznih svojstava, ekonomičnosti, trajnosti i ukoliko imate dva zdrava oka, te razvijen smisao za lijepo. Jer ovaj automobil je sve samo ne lijep.

Iskreno govoreći, Ameri su imali sporadičnog uspjeha u retro-priči koja je krenula tamo negdje s početkom novog milenija.

Mustang je ponovno oživio, a s njime i vječna opozicija iz Chevroleta u obliku modela Camaro. No ovaj je retro-furgon (jer stvarno ne znam kako bih HHR drugačije nazvao) ispao je totalnim sr…ups… Ispričavam se i cenzuriram istovremeno.

Tijekom životnog vijeka ovog pokretnog američkog post-recesijskog užasa na četiri kotača, Chevrolet je zabilježio prodaju tek oko milijun primjeraka.

To u prijevodu znači da je barem milijun ljudi u SAD-u tragično rođeno bez ukusa.

Ali dizajn nije najveći problem ovog automobila, jer je spomenutih milijun primjeraka tijekom šest godina na tržištu uspjelo skupiti 6 milijuna prisilnih odlazaka u servis na ispravljanje tvorničkih grešaka i propusta.

A to pak u prijevodu znači da je svakog od milijun vlasnika čekalo barem šest obaveznih odlazaka u servis.

Time su kupci ovog automobila istovremeno vozili jedan od najružnijih i najnekvalitetnijih automobila svih vremena, a to pak znači da su pretrpjeli i najgore iskustvo vlasništva automobila unutar tekućeg stoljeća.

Super, zar ne?!

02. Aston Martin Cygnet

Toyota IQ u „novom“ ruhu (što kaže jedan od naslova iznad testa ovog modela). Mladi labud iz Gaydona (što zvuči poput naslova nekog gay-pornića). „Najkompaktniji luksuzni automobil na svijetu“ (što kaže brošura).

Uglavnom, sve su ove gore navedene stvari istinite i točne. Ali to ne znači nužno da su na bilo koji način poželjne. Jer ako krenemo od Toyote IQ koja izgleda poput neuspjelog uratka nekog pijanog estetskog kirurga, stvari već ne djeluju baš najbolje.

Zatim je tu naziv modela „Cygnet“ što u prijevodu doista znači „mladi labud“ i samim time zvuči smiješno, a i uvredljivo za labude svih dobnih skupina.

No od svega najviše u oči bode kombinacija „najmanjeg“ i „luksuznog“, jer to jednostavno ne ide jedno s drugim.

Mislim, ukoliko imate garsonijeru od 20 kvadratnih metara u centru galaksije i dizajnom potpisanu od najskupljih i najboljih dizajnera interijera na svijetu, to je svejedno zatvor, a ne stan.

Samim time je i Aston Martin Cygnet isto tako moguće opisati kao zatvor – samo s puno manjim gabaritima.

Ideja iza ovog automobila je zapravo jasna: konkurirati Smartu na nešto drugačiji način. Ali kombinacija Toyote i Astona po cijeni od skoro 35,000 eura u baznom izdanju jednostavno nije dobitna kombinacija.

Osim ako osobnost pojedinih kupaca želimo opisati kao „propuh“ ili nešto u tom stilu.

Za sve ostalo nema opravdanja, jer dati toliku količinu novaca za nešto što u bazi ima tek četiri kotača i kožni volan, a gabaritima odgovara omanjem poljskom zahodu, jednostavno nema pretjerano puno smisla.

Pogotovo ne ako novac zarađujete, umjesto da ga dobivate u neograničenim količinama. No srećom pa je netko u Gaydonu upotrijebio pravi IQ, pa je mladi labud nakon kratkog ciklusa odrastanja jednostavno nestao.

Najvjerojatnije u podrum – gdje mu je i mjesto.

Smart ForTwo kao naš izbor za najomraženiji automobil… foto: Avtovzglyad

01. Smart ForTwo

Hm…odakle uopće krenuti? Možda od samog naziva „Smart“ (što znači „pametan“)?

Hm…možda bi to bila dobra ideja, jer upravo Smart na sebi nosi jedan od najpretencioznijih naziva svih vremena. I to bez nekog posebnog razloga, ako se priupita oveća količina ljudi na svijetu.

Mercedes se naravno buni protiv toga i kaže da nikome nisu htjeli sugerirati da je Smart pametniji od bilo kojeg drugog automobila na tržištu, ali sumnja u to je nekako opravdana.

Vozeći Smart nesvjesno poručujete svijetu oko sebe kako zapravo nemate ništa protiv preplaćivanja pomodarski-nastrojenih proizvoda u malim pakiranjima.

Jer čovjek koji u svom vlasništvu ima Smart nesvjesno poručuje drugima da su kupili krivi automobil, tj. jednostavnije rečeno, imaju glup auto.

Možda vlasnici Smarta ForTwo to svjesno ne misle i samim time se najvjerojatnije neće složiti sa mnom.

No nama ostalima kojima automobili predstavljaju puno više od običnih prijevoznih sredstava,te u sklopu popisa opreme ne tražimo pretencioznost i komplimente, to upravo tako izgleda.

I to je činjenično stanje koje sporadični nepropisno parkirani „pametni“ automobili i njihovi vlasnici to svesrdno potvrđuju iz dana u dan.

Količina pretencioznosti ovog mini-čuda na četiri mala kotača mjerljiva je s…hm… Zapravo nije mjerljiva ni s čime – počevši od naziva nadalje.

Jer Smart je sam po sebi toliko pretenciozan da se čak i Prius (što znači „prije“) iza njega može sakriti i preimenovati u „post“ (što znači „nakon“).

Smart ForTwo je unikatan u svom postojanju i djeluje kao automobil koji traži svog kupca, umjesto da je kupac onaj koji bira.

I zato Smart ForTwo zapravo i može biti pametan automobil, ali se isto ne mora nužno tvrditi i za vlasnike Smarta.

Jer platiti ovakav sićušan automobil skoro 20,000 eura (plus oprema ako je želite) ne predstavlja razborit potez, već potez očajnika.

Čovjeka koji ne zna parkirati. Čovjeka koji nema živaca za gužvu u prometu i koji zapravo ne voli imati automobil, već teži vlasništvu nad prijevoznim sredstvom.

Ili pak voli svoj automobil, pa ga zato čuva na parkingu ili u garaži, dok na dnevnoj bazi nema ništa protiv sjedanja u najmanji zatvor na četiri kotača znan čovjeku.

Iskreno govoreći, masa će ljudi bez puno razmišljanja na pitanje „biste li voljeli imati Smart“ odgovoriti „naravno“.

Ali ta se masa nikako ne može staviti u kontekst afiniteta prema automobilu, već samo u onaj koji podrazumijeva prijevozna sredstva, „selfie“ fotografije i brendirane traperice s rupama na koljenima.

I zato je za nas ovdje Smart broj jedan na ovoj listi.

A vama cijenjeni čitatelji?

