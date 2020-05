Top 10: najomraženiji automobili svih vremena – 1. dio

E kada biste samo znali koliko nam je volje, vremena i istraživanja trebalo da bismo došli do ove top-liste…

Svi znamo da na svijetu ima boljih i lošijih automobila. Kod nekih se strana odabire na osnovu dizajna, dok kod nekih drugih priča oko ljubavi ili mržnje skreće u domenu kvalitete. Nekima su zamjerke usmjerene prema performansama, dok su za neke među njima svi ti pozitivni i negativni bodovi prikupljeni zbog cijene, statusnog simbola, ekonomičnosti ili pak nekog sasvim sedamnaestog razloga. Stoga smo tijekom stvaranja ove top-liste pokušali baciti oko na sva tržišta i sve one godine u sklopu kojih je „moderan“ automobil bio apsolutan cilj.

Stoga dosta uvoda. Krećemo…

10. Chrysler Sebring

Ponekad se dogodi da kritičari nešto vole, a mase onih koji nisu plaćeni da budu kritičari to isto jednostavno mrze mase. Naravno, događa se i obrnuta priča, jer je to u krajnjoj liniji normalno. Ali u slučaju Chryslerovog modela Sebring, svi su se složili da bi ovaj nesretni Amer trebao biti protjeran iz civilizacije.

Chrysler Sebring zamišljen je kao konkurent europskim automobilima s početka novog milenija. No u konačnici je predstavljao sve ono loše što može poslužiti za opis Detroita prije početka recesije.

Od trećerazrednog dizajnerskog izričaja na koji su čak i Kinezi umirali od smijeha, preko pada na popravnom u segmentu upravljivosti i uživanja u vožnji, ovaj je automobil jednostavno ispao precijenjenim užasom na četiri kotača. I time čak ni među poslovično tvrdoglavim Amerima nije poslužio kao pozitivan primjer ni u kojem smislu. Dapače, kada god bi nekome palo na um sastavljati popis automobila srednje klase prema nekim kriterijima, Sebring je uvijek bio na posljednjem mjestu. No kupci su u lijes za ovaj automobil zabili posljednji čavao, jer su ga 2009. godine jednostavno prestali kupovati. I tu je nastupio kraj za ovaj bezličan užas s Chryslerovim potpisom.

09. Pontiac Aztek

Od svih glupih i nepotrebnih spektakla kojima smo tijekom godina svjedočili tijekom trajanja salona i sajmova automobila na svijetu, skoro se ništa ne može usporediti s divljom, glupom i nepotrebnom scenom koju je General Motors organizirao tijekom inicijalnog predstavljanja za Pontiac Aztek. Naime, ovaj je (kako su to neki slikovito opisali) Ford Edsel 21. stoljeća predstavljen u studiju. I u tome nije problem, jer to ionako mnogi proizvođači automobila rade.

Ono u čemu je ovo studijsko predstavljanje predstavljalo ogroman „fail“ svodi se na sasvim slučajno odabranu ekipu kojoj je na licu mjesta plaćeno da vrišti i dere se iz sveg glasa kada ova plastična nakarada stigne na scenu. Jer poput glavnih tvoraca ove moderne nakarade kakve se i Walter White stidi, za pretpostaviti je da su i kreatori marketinške kampanje smatrali kako će se Aztek smatrati „modernim“ i „kul“ ako na sceni bude horda vrišteće ekipe i zaposlenici s klaunovskim perikama na glavama. I upravo taj dio zapravo najbolje opisuje Pontiac Aztek, jer su ljudi u njemu i oko njega vrištali, dok su se sporadični kupci za volanom osjećali poput klauna.

08. Toyota Tercel

Uspon Toyote, Honde i drugih japanskih proizvođača izvan granica zemlje izlazećeg sunca nije se dogodio preko noći. Tijekom desetljeća i desetljeća generički-sastavljanih automobila i mora modela s kojima su Japanci praktički bombardirali pojedina tržišta, neki su se modeli istaknuli kao itekako posebni. No uz njih su u naletima na tržišta izvan Japana stizali i automobil koji nisu imali niti jedan razlog za kupnju. A jedan od takvih modela bila je Toyota Tercel.

Čak i za jedan ekonomičan i kompaktan gradski automobil, Tercel je zaudarao dosadom iz svakog kuta. A kuteva i uglova na ovom modelu definitivno nije nedostajalo. Tijekom godina, ova je Toyota na mnogim tržištima svako toliko doživljavala nominacije za najružniji automobil godine, desetljeća i stoljeća – pogotovo u svojoj karavanskoj izvedbi koju je tamo negdje početkom novog milenija oživio Yaris Verso. No Tercel i dan-danas predstavlja jedan od onih praktičnih primjera koji objašnjavaju kako ne pristupati dizajnu jednog malenog gradskog automobila, jer nešto dosadnije auto-industrija nije iznjedrila na tržište pretjerano puno puta.

07. Jeep Compass

Prije nego što je u 2017. godini obavljen jedan kvalitetan redizajn, odnosno prije nego je predstavljena nova generacija ovog modela, Jeep Compass obožavali su samo „hejteri“. A razloga je bilo nekoliko: od nekonvencionalnog dizajna koji je i luk mogao natjerati da zaplače, preko ergonomije ukrajinskog zatvora treće kategorije, pa sve do kvalitete u usporedbi s kojom je prosječan FIAT 500L ispao najkvalitetnijim automobilom na svijetu. U istraživanju organizacije Consumer Reports za 2016. godinu, Compass je u kategoriji pouzdanosti ispao apsolutno najgorim automobilom na tržištu SAD-a, te je istovremeno u ukupnom poretku imao najgoru ocjenu zadovoljstva kupaca bilo kojeg SUV-a koji se prodaje u Americi. A tako je otprilike bilo i na „starom kontinentu“, samo u nekom manjem obimu, jer se ovdje Compass ionako nikada nije prodavao pretjerano dobro.

Ljudi su tu sveameričku nakaradu smatrali glasnom, neudobnom, neugodnom, nekvalitetnom, neekonomičnom i užasnom na još mali milijun načina, dok je na globalnom planu čak 58% kupaca izjavilo kako su požalili što su kupili ovaj Jeep.

06. Alfa Romeo Arna

Što se dogodi kada netko u prijevodu definicije opako pogriješi? Ukratko, pogreška. I to samo takva, ako je suditi po ovom talijansko-japanskom primjeru kolaboracije u sklapanju jednog novog automobila. Iskreno govoreći, Talijani definitivno jesu majstori zanata kada je dizajn u pitanju, ali im kvaliteta zajedno s tehnologijom nije jača strana. S druge strane, Japancima je kopiranje drugih u smislu dizajna uvijek išlo super, ali su im originalni dizajni isto tako uvijek bili blaga katastrofa. No zato im je tehnologija oduvijek bila napredna, dok su kvalitetom uvijek među najboljima na svijetu. No netko je sve ove pozitivne i negativne navode i činjenice preokrenuo naopačke, pa su Arnu umjesto Talijana dizajnirali Japanci, a kontrolu kvalitete su zajedno s tehnološkim razvojem potpisali Talijani umjesto Japanaca. I time je stvoren jedini nepouzdani Datsun Cherry na svijetu.

Istini za volju, nije dugo trebalo da i jedni i drugi sve to shvate, ali povratka iz ove bezlične i često nepokretne katastrofe na četiri kotača nije bilo. Stoga se ovaj nezakoniti brak dva različita svijeta ubrzo raspao, te je Alfa Arna jednostavno nestala. I to je zapravo najbolji dio priče vezano uz ovaj automobil.

