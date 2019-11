Tesla, Cybertruck i veliki čekić

Ne zvuči li ovaj naslov poput nekog lošeg SF-akcijskog filma “B” produkcije?

“Oklopni nosač M577 (APC, odnosno Armored People Carrier za sve one kojima skraćenice idu na jetra) je vojni prijevoz koji koristi američki Kolonijalni mornarički korpus. Radi se o evoluciji nastaloj iz strategije razmještanja bojnog polja “Marine 70”, koja sadržava zahtjev za jeftinim lakim APC-om koji se može transportirati u borbu na brodu dezignacije “UD-4L Cheyenne Dropship“. Zamišljen je kao oklopno vozilo s više namjena s kojim bi na bojnom polju bilo moguće brzo premještanje trupa kroz razne dezignacije terena. M577 je mobilan i dobro naoružan. Međutim, kruta dizajnerska ograničenja i kompromisi nametnuti potrebom da se ovaj oklopni transporter nabojno polje doprema avionom, rezultirali su lakšim i nešto manje sposobnim vozilom od ostalih APC-ova koji se nalaze u američkoj vojnoj službi”.

E sad… Ako vam kojim slučajem pogled na fotografije savršeno odgovara uz ovaj kratki ulomak teksta, onda sam uspio u naumu. Jer unutar tog uvodnog dijela nije riječ o Teslinoj viziji Pick-Up kamioneta pod nazivom “Cybertruck“, već o jednom opisu transportnog vozila dezignacije M577 s kojim su se 1986. godine tijekom filma “Aliens” služili marinci. A tom sam se usporedbom poslužio samo zato što M577 i ovaj najnoviji Teslin model u mnogočemu djeluju izuzetno slično.

Premijerno prikazan prije tek nekoliko dana, Tesla Cybertruck predstavlja ne samo omanju revoluciju u proizvodnji, već i kompletnoj ideologiji ovog proizvođača automobila. I usprkos tome što apsolutno nije jasno zašto je Elon Musk na čelo odjela dizajna postavio klinca s 8 godina starosti i ostatak napunio ovisnicima o piramidama i trokutima, te s dizajnerima iznimno linearnog razmišljanja, ovaj je automobil svejedno predstavljen vrlo zainteresiranoj javnosti.

Naravno da je riječ o automobilu koji poput mnogih drugih Teslinih uradaka itekako polarizira javnost. No za razliku od Roadstera, Modela S i Modela X, u ovom su slučaju mnogi mislili da ih striček Elon lagano vuče za nos, te da pravi Pick-Up koji se od strane Tesle najavljuje već nekoliko godina zapravo stoji iza paravana i čeka da fora sjedne na svoje mjesto.

Problem je u tome što iza paravana nije stajao pravi Cybertruck, već je ponosni g. Musk uzvanicima i novinarima doista predstavio ovu nakaradu kao plod višegodišnjeg razmišljanja i planiranja.

Ajme majko…

G. Musk je nekoliko puta napomenuo kako film “Blade Runner” smatra jednim od ponajboljih filmskih ostvarenja svih vremena. I ja bih se s time itekako složio, jer to remek-djelo Ridleya Scotta bazirano na ništa manjem remek-djelu Philipa K. Dicka i dan-danas zrači kao jedno iznimno filmsko ostvarenje i savršeno dizajnirani svijet. Ali to svejedno ne znači da bih bilo koji dio „Blade Runnera“ poželio prenijeti u stvarnost. A Elon Musk je u obliku Cybertrucka napravio upravo takav potez.

Iako već na prvi pogled nije moguće zamijeniti ovaj kamionet za bilo što drugo, to zapravo ne mora nužno predstavljati prednost. Jer uglata karoserija s vrhom u obliku neke čudnovate piramide izgleda neugledno i poput kombinacije “nevidljivog” aviona F117 i nekakvog izmišljenog prometala iz „Minecrafta“. I to je u najmanju ruku smiješno, jer djeluje kao da je čitav automobil dizajniran na PlayStationu 1.

Slika govori više od 1000 riječi (kockica) foto: Reddit

Iako nitko nije precizirao čemu je potrebna sva ta otpornost prema bombama, granatama, svemirskim laserima i čekićima, te nitko u ovom momentu nema pojma koliko će ovo Cyber-čudo biti teško, laički bi se dalo pretpostaviti i reći tek “jako”. No nekako se čini da je g. Musk s ekipom dizajnera i inženjera zapravo išao na tu kartu. Jer prema trenutnim zakonskim regulativama, automobili iznad 4,5 tone spadaju u kategoriju lakih teretnih vozila klase 3. A dotična prema zakonu unutar granica SAD-.a ne zahtijeva nikakvo ispitivanje sudara. Time bi se u svakom slučaju uštedjelo na nekolicini proizvedenih i namjerno razbijenih primjeraka Cybertrucka, a to je u svakom slučaju jedan oveći financijski plus.

S obzirom na uglatu karoseriju i piramidalni oblik krova, u ovom su momentu upitna i aerodinamička svojstva. Jer kako već i vrapčići na granama znaju, manji otpor zraka znači jako puno toga – od niže potrošnje (odnosno u ovom slučaju više autonomije), preko boljih performansi, pa sve do boljeg ležanja na cesti. Stoga vrijedi napomenuti da ukoliko stvari po pitanju aerodinamike baš i nisu onakve kakvima se predstavljaju, već bi sama buka od vjetra za vozače Cybertrucka mogla biti nepodnošljiva i predstavljati veliki problem. No o tom potom.

Karoserija ovog uglatog čudovišta na struju izgrađena je od legure čelika za koju g. Musk kaže da je “otporna na ogrebotine i udubljenja”, a potom je uslijedila i demonstracija s kojom je ta tvrdnja potvrđena korištenjem udarnog čekića. G. Musk kaže i da je Cybertruck sa svojih 9 milimetara debljine „limarije“ jednostavno neprobojan, a za staklene površine je rečeno kako je i s njima isti slučaj. To se doduše u praksi pokazalo neistinitom tvrdnjom, jer se po udarcu u staklo isto razbilo pred svima, ali kako smijeh liječi sve, tako je valjda i u ovom slučaju ta stara narodna mudrost primjenjiva. Uglavnom, ova siva nakupina uglova za g. Muska i Teslu predstavlja kontroverzu i “revoluciju u auto-industriji”. A svi znamo koliko kontroverze znaju biti iritantne, te kako revolucije najčešće završavaju, pa na to baš i ne bih gledao kroz ružičaste naočale.

No to sam samo ja…

Prema pojašnjenju od strane g. Muska na službenoj premijeri ovog uglatog monstruma, ovih je 6 zahtjeva Cybertruck trebao ispuniti tijekom projektiranja:

1. Čvrsta vanjština

2. Niska aerodinamička otpornost koja omogućava dugovječnost i visoku učinkovitost.

3. Velik i udoban interijer

4. Promjenjivo odstojanje automobila od tla, te automobil dovoljno nizak za ulazak i izlazak i vožnju autocestom, a opet i prilično visok za neravne terene

5. Velik kapacitet skladištenja stvari u sklopu tovarnog prostora

6. Velik kapacitet baterije, što osigurava dugovječnost i visoku učinkovitost

Dakle, ako je za vjerovati prezentacijskim materijalima i svoj sili ružičastih riječi i rečenica, Cybertruck je pomno osmišljen i precizno izveden stroj. Karoserija je ultra-mega-super snažna i otporna na sve i svašta. Staklene površine također su otporne na raznorazne vrste nasilja, ali na demonstraciji je pred svekolikim pučanstvom uspomoć čekića demonstrirano da to baš i nije tako. No sve bi to trebao zasjeniti set performansi koji u smislu jednog ovako velikog automobila nikada nije bio impresivniji.

Naime, striček Elon je na prezentaciji svog uglatog čuda na struju izjavio kako Cybertruck uspomoć mega-naprednog pogona na sve kotače do “stotke” ubrzava za 2,9 sekundi. Tj. u prijevodu poput Porschea 911 Turbo S ili nekog drugog sličnog stroja sportske orijentacije. Isto tako je rečeno da Cybertruck bilježi prolazak četvrt milje za 10,8 sekundi, a izjavljeno je i kako “na cesti leži kao da je posađen na tračnice”. Uz to je spomenuta u maksimalna autonomija od 400 kilometara u osnovnoj izvedbi, te čak 800 u onoj najskupljoj i (pretpostavljam) najjačoj.

Dakle, ovo uglato i naelektrizirano čudovište ne troši baš puno električne energije, te je zapravo usporedivo s prosječnim sokovnikom. Samo s tom razlikom što je sokovnik ljepši. Cybertruck utilizira i adaptivan zračni ovjes uspomoć kojeg ovaj Teslin uglati čudak na kotačima svoju karoseriju od tla može udaljiti na više od 40 cm. A to je puno s obzirom na konkurenciju – izuzev ukoliko se ne doplati tzv. “lift kit”. No ako vozač usprkos tome ipak zapne na terenu, tu je Teslin ATV, odnosno “Quad” koji svoje mjesto ima unutar tovarnog prostora i kupcima dolazi uz doplatu.

Uglavnom, kako ne bismo nabrajali baš svaki detaljčić ovog futurističkog čudovišta, ajmo sve sažeti na hrpu, podvući crtu i potom izvesti nekakav zaključak:

Motor: električni (jedan do dva)

Pogon: na stražnje i na sva četiri kotača (opcionalno)

Domet: do 800+ kilometara (ovisno o snazi baterije)

Ubrzanje od 0-100 km/h: 2,9 sekundi

Kapacitet vuče: Više od 6,300 kilograma

Nosivost: oko 1,600 kilograma

Ovjes: 4” u bilo kojem smjeru

Veličina zaslona osjetljivog na dodir: 17” (to je bitno)

Karoserija (materijal): Ultra-čvrsti hladno-valjani nehrđajući čelik.

Kapacitet sjedećih mjesta: do šest odraslih osoba (+ još ekrana)

Punjenje: Može se puniti kod kuće, na mjestima za punjenje i pomoću Tesline mreže punionica.

Dakle, što reći na sve ovo? Koju posluku porati i kako uopće opisati ideju iz koje je nastao Cybertruck? S jedne strane i dalje vrijedi pretpostavka koja kaže da se zapravo radi o dobroj zezanciji jednog multi-milijunaša. S druge pak sve djeluje nekako previše službeno, pa bi zezancija lako mogla postati pukom kontroverzom, jer ovaj “kamionet” itekako polarizira tržište. S treće strane svi jako dobro znamo koliko je Elon Musk kako gazda kompanije svako malo obećava sve i svašta, a malo se toga ostvaruje. Tom dijelu priče ne pomažu niti njegovi osobni „tvitovi“ u kojima ekipu proziva pedofilima, dioničare moronima, a s ostatkom svijeta se često tek sprda.

Isto vrijedi i za megalomanske projekte i ideje u sklopu kojih striček Elon na momente leti u svemir, potom kopa u središte zemlje i tamo gradi ceste, a onda ničim izazvan pokreće brend slatkiša i lanac prodavaonica šećerom obogaćenih proizvoda. Sve su to dijelovi njegove persone, pa iz tog razloga nikoga ne bi trebalo čuditi da se Cybertruck od danas do bliske nam budućnosti (tj. izlaska na tržište) ne promijeni niti malčice. Doduše, s obzirom na današnji „brižan“ svijet, sve me zanima kako će ova uglata karoserija proći raznorazne panele, udruge i ministarstva, te ispasti “sigurnom za promet i pješake”. Zanima me i kako će rasvjetna tijela nalik crtama usred ničega odjednom postati “sigurna za vožnju”. Usprkos „smanjenim troškovima vezanim uz proizvodnju“, moram priznati da me zanima i kako će u ovom momentu projicirana cijena od 39,900 dolara za jeftiniju, odnosno 69,900 dolara za skuplju i jaču izvedenicu modela ispasti realnom po izlasku modela na tržište. No najviše od svega me zanima kako će na ovaj “Pick-Up” kamionet reagirati ljudi kojima takvi automobili predstavljaju gušt i potrebu. Jer s obzirom na “pad” iznad tovarnog prostora, čak ni prosječan vodoinstalater neće moći ponijeti sav alat na teren, a to pak zapravo znači da će mnogi uzgajivači stoke u SAD-u svoje ljubavnice morati ostaviti kod kuće ili im organizirati alternativan prijevoz do pašnjaka.

Budimo realni – ovo nije “promjena percepcije” kao što to zagovarači Tesle uporno pokušavaju objasniti. Ovo je tek puki marketinški trik na četiri kotača, čija funkcionalnost, dizajn, oprema, tehnologija i sve ostale više ili manje naglašene stavke ne predstavljaju čak ni nazivno išta bitno. Cybertruck ne treba gledati kao nešto lijepo ili ružno. Ne treba na njega gledati zdravim očima i iz perspektive auto-entuzijasta, već kroz prizmu svijeta koji iz dana u dan postaje sve gluplji i podložniji trendovima. A Elon Musk upravo to i jest – trend. Ikona. Oličenje sposobnosti i perspektivnog biznismena koji svojim idejama mijenja svijet. Pa iako tome zapravo i nije tako, percepciju svijeta je nemoguće promijeniti – čak ni kada se od tog istog svijeta traži da uplati 100 Dolara kako bi se pokazao interes prema ovom uglatom automobilu i svemu onome što je oko njega najavljeno.

Da…dobro ste pročitali: Elon Musk je “ozbiljnim interesentima” dao “priliku” da svoju “ozbiljnost” i “afinitete” potvrde uplatom od 100 Dolara i time “rezerviraju” svoj primjerak ove električne nakarade za koju nitko normalan zapravo ne zna što ista uopće predstavlja. I navodno je do vikenda skupljeno preko 146,000 uplata. A to je pak zarada od 14,600,000 Dolara u manje od 48 sati za Teslu i isto toliko novaca manje u rukama neuračunljivih ljudi koji su za 100 Dolara odlučili kupiti ništa. Eto…ako vam je i trebalo pojašnjenje, sada je kristalno jasno koliko je današnji svijet postao glup i neubrojiv.

Elon Musk je na to sve izbacio tek još jedan izljev samohvale u obliku rečenice “146,000 narudžbi za Cybertruck do sada. Bez oglašavanja i plaćanja bilo kakvog oblika promidžbe”. I time je svijetu dokazao koliko u današnje vrijeme postoji ljudi kojima bi trebalo zabraniti rukovanje novcem ili pak u najmanju ruku ponovno pojasniti što znače pojmovi “rad” i “zarada”.

Tesla je kao proizvođač automobila itekako zanimljiv. G. Musk kao osnivač i vizionar također. Samim time je ovo priča osuđena na uspjeh, a na to bi bilo jako glupo i neuko uputiti bilo kakvu zamjerku. No poslovi su za ovu tvrtku ponekad malčice mutni. Kvaliteta automobila i njena kontrola često su upitne, a prebacivanje projekata s “ovog” na „ono“ u svemu tome nema pretjeranog smisla. Pa kad još svemu tome dodamo i raznorazne istupe g. Muska na društvenim mrežama i pokazivanje svojevrsnog ego-tripa vidljivog kroz postove, informacije i razmišljanja tog čovjeka, čovjek zapravo ne zna što bi uopće mislio.

DA, ljudi ga naručuju…

I zato je možda najbolje ne razmišljati previše. Jer tržište automobila ionako guta sve što pojedini proizvođači na njega plasiraju, pa se stoga ne treba pretjerano čuditi kada se prvi primjerci ovog uglatog čudovišta počnu pojavljivati na cestama. Jer supstanca jest bitna, ali imidž je najbitniji. A Elon Musk to itekako dobro zna. I zato Teslin Cybertruck zapravo postoji.