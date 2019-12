SUV-modeli, ideje i dizajnerske nebuloze

To bi ukratko bilo sve ono o čemu se u ovom tekstu radi. I ne…usprkos apsolutnom nedostatku ikakvog afiniteta prema njima, ovaj put ne “hejtam” SUV-modele, već ih jednostavno po tko zna koji puta mogu nazvati besmislenim pripadnicima svijeta automobila. A da stvar bude bolja, jedan od glavnih zagovarača ove pretile glam-mašinerije s time se itekako slaže. A da toga ni sam nije svjestan.

Tko tu koga pravi ludim, a tko pokušava iznova otkriti toplu vodu!? foto: Škoda

Znate li što je podcast? Naravno da znate, jer ipak svi zajedno koliko-toliko pripadamo Internet-generaciji, pa bi zapravo bilo čudno da ne znamo što bi to bilo. Danas podcastove ima hrpetina ljudi. Neki su slavniji, a neki anonimniji od drugih, pa tako ne čudi da ni neke tvrtke u sklopu svog poslovanja i marketinških aktivnosti koriste tu internetsko-medijsku blagodat. A jedna od njih je i tvrtka Brembo, na čijem se podcastu pod nazivom Brembo Red nedavno pojavio glas glavnog i odgovornog čovjeka u sferama dizajna unutar korporacije General Motors.

Brembo RED – Podcast foto: Brembo

Kako prenosi GM Authority, gospodin Michael Simcoe još je tamo negdje krajem rujna ove godine ispričao sve i svašta na Brembovom podcastu, te se iz petnih žila potrudio pojasniti sve moguće i nemoguće probleme koje proizvođači automobila danas imaju. Pogotovo u smislu dizajna SUV-modela kojih se današnje tržište nikako ne može zasititi.

Doduše, nekome g. Simcoe zajedno sa svojim idejama možda neće ispasti relevantnim da o nekim stvarima priča, ali kako je na kraju krajeva ipak riječ o dizajneru, nekako se čini da informacije i razmišljanja izu njegove glave ipak ne bi trebalo reciklirati i secirati. Tim više što je Amerika praktički izmislila SUV, a GM je tom istom SUV-u od samog početka na neki način ispao krsnim kumom.

Uglavnom, tijekom intervjua je g. Simcoe odgovarao na neka goruća i neka manje goruća pitanja. A onda se u jednom momentu uhvatio objašnjavanja aktualnih smjerova i trendova koji su direktno vezani uz proizvodnju i prezentiranje SUV-modela na tržištu.

“Postoji tek nekoliko načina da bismo dizajnirali uspješan i oku dopadljiv SUV-automobil. Većinom je receptura jednostavna i podrazumijeva povišenu karoseriju, uspravan prednji dio automobila, izduženi krov, uspravan stražnji dio automobila i četiri vrata. Međutim, kako proizvođači automobila na tržište uvode sve više SUV modela, dizajneri moraju smisliti nove načine s kojima bi istaknuli proizvode svoje tvrtke”.

I to je apsolutno istina, jer SUV-modeli usprkos nekolicini detalja koji ih distanciraju od ostatka palete tih predimenzioniranih čudovišta na četiri kotača u bazi dijele identične tehničke smjernice. Stoga niti dizajnom ne odudaraju baš pretjerano puno jedni od drugih. Samim time je g. Simcoe u pravu i na sasvim logičan, realan i istinit način objašnjava ono što se u domeni dizajna SUV-modela već godinama događa. Stoga izlaganje ovog gospodina ne bi trebalo biti ni najmanje smiješno. Ali s obzirom na nastavak izlaganja, reklo bi se da ipak jest.

As auto design evolves, we’re looking toward the future with Michael Simcoe behind the wheel of GM global design: https://t.co/h3OxyCf3lJ pic.twitter.com/OsnisbGAyW — General Motors (@GM) November 30, 2016

Naime, u nastavku je striček Michael rekao kako „Kupci žele i u obliku SUV-modela kupuju percepciju korisnosti i funkcije. I to će tako zasigurno i ostati. Ali na kraju dana, ljudska je percepcija otišla u smjeru automobila kojima se njihovi susjedi dive. Dakle, ako samo malčice pogledamo između redova, vrlo je jasno vidjeti kako se kao jedna od glavnih okosnica postojanja i kupnje SUV-modela dobar dio priče svodi na pretencioznost, iskrivljene vrijednosti i liječenje kompleksa.

A to nije sve, jer g. Simcoe nije završio na tome, već je otišao nekoliko koraka dalje…

“Kupci iz godine u godinu traže nove i drugačije dizajne vozila. Zbog toga vjerujem da će stilski izričaj za SUV-automobile unutar idućih godina podrazumijevati klasične elemente s kojima SUV-modeli i danas raspolažu. Ali s vremenom će ova kategorija automobila u smislu dizajna postati niža i ljepša nego je to trenutno slučaj”.

SUV vs. karavan foto: Škoda

Dakle, ako sam dobro shvatio, dizajneri SUV-modela se zajedno sa svojim šefovima širom svijeta trude prosječan SUV učiniti ljepšim. A to pak u prijevodu znači da je većina SUV-modela ružna. No baš da i nije tako, onaj drugi dio priče ispada smiješnim do bola. Jer se iz ovih rečenica jednog doista stručnog i upućenog čovjeka može zaključiti kako prosječan kupac SUV-modela zapravo želi nižu siluetu i svu praktičnost koju automobil može ponuditi. A to pak u prijevodu znači da prosječan kupac zapravo želi karavan. I to je za krepati od smijeha, jer se upravo od karavana tijekom posljednjih godina većina kupaca apsolutno ograđuje.

VW Passat B4 karavan tzv. “lubeničar”. foto: Wikipedia

S jedne je strane jasno zašto je tome tako, jer imati karavan u svom vlasništvu nekima je značilo da imaju građevinsku tvrtku, ili pak koriste blagodati ovećeg prtljažnog prostora kako bi prevezli oveću količinu voća i povrća od točke “A” do točke “B” .Zlobnici su znali komentirati i kako vlasnici karavana trebaju veliki prtljažnik, jer im pojam kontracepcije nije jasan, pa nekamo moraju i s djecom. A kada se u cijelu priču oko karavana upetljalo i Diesel-gorivo, često ste dobili najnepoželjnije moguće prijevozno sredstvo.

Stoga nadimci poput “lubeničar” za Volkswagen Passat B3 i B4 ili pak “kutija” za pojedine Mercedesove karavane nisu bili nimalo čudni, a uskoro bi dotični nadimci mogli ponovno postati aktualni.

Ne želimo dodatno zakomplicirati priču uplitanjem CrossOvera u nju… foto: Pixabay

Naravno da se g. Simcoe osvrnuo i prema svijetu CrossOvera, odnosno u prijevodu nešto manjih SUV-modela, ali kako ne želim ovaj tekst rastegnuti za još milijun znakova, u ovom momentu prestajem s pisanjem i nastavljam sa smijehom. Jer ovakvi intervjui zapravo između redaka jako dobro pokazuju da tržište automobila već odavno premješta stvari iz šupljeg u prazno. A odjeli marketinga u svemu tome zajedno s dizajnerima moraju izmišljati toplu vodu – i to onu u kojoj se nitko s dva zrna soli u glavi i afinitetima prema svijetu automobila nikada neće okupati.

I zato je cijela ova priča itekako smiješna. Ili je možda ipak tragična? Hm…