Subaru ima automobil koji j*be

Isprike na ovakvom naslovu, ali kako Nissan ima model Kicks (udara), tako i Subaru od prije nekoliko dana službeno nudi model FUCKS, odnosno u prijevodu Subaru koji j*be.

Stoga uz ispriku eto nama konačno jedne vijesti koja uveseljava bez ikakve rezerve. A i sam automobil je nekako simpatičan.

Subaru Forester Ultimate Customised Kit Special aka Subaru F.U.C.K.S. foto: YouTube

Ponekad je stvarno smiješno vidjeti koliko se neki proizvođači automobila trude samim nazivom nekog modela privući kupce. Isto tako je smiješno i kada se neki proizvođač automobila veže uz neki pojam, set brojeva, životinju ili pak neku sasvim sedmu i poprilično uskogrudnu ideju, pa s time dekadama „spama“ tržište. Uostalom, Passat, Bora i Scirocco su vjetrovi, a navedeni Volkswagenovi modeli baš i nisu. 504, 306, 208 i 404 su setovi od po tri brojke s nulom u sredini s kojima se za označavanje modela koristi Peugeot. Isto tako Thunderbird, Firebird i Superbird predstavljaju ptičurine s nekim „fensi“ prefiksom, te s kojima su Ameri svojevremeno svijetu trljali u lice svoje „macho“ automobile. Ali u svojoj je srži sve to skupa i dalje dio marketinga i onog obaveznog imidža za kojim proizvođači automobila oduvijek pate.

The new Subaru Forester F.U.C.K.S edition is… something pic.twitter.com/vLcAijFLQM — laberge (@labergee) January 9, 2020

Japanci su u svemu tome apsolutno posebni, jer njihovi nazivi modela često zvuče poput prvotravanjske šale koju je netko izvalio tijekom godišnjeg odmora u kolovozu. I da stvar bude bolja, Japanci u tome ne posustaju, već svako malo globalnom tržištu ponude novi razlog za smijeh. Jer čak i ako ne krenemo prevoditi i prilagođavati neke od japanskih naziva modela na materinji nam jezik, te cijelu priču ostavimo na engleskom govornom području, Japanci nas i dalje nasmijavaju. A kako i ne bi, kada Suzuki u svom portfelju ima „Mighty Boy“, Honda je na tržište došla s modelom koji se naziva „Joy Machine“, Mitsubishi je svojevremeno nudio model „Lettuce“, a Daihatsu je za to vrijeme proizvodio „Scat“. Kada bismo nazive tih modela prevodili na hrvatski, te zajedno s tim prijevodima ove automobile nudili u salonima ili u sklopu nekog od internetskih oglasnika, dotični se automobili nikada ne bi prodali. Jer voziti automobil s nazivom „salata“ stvarno ne želi nitko. I to s dobrim razlogom. Uglavnom, u moru „Tvrdih tijela“, „Popodnevnih čajeva“, „Golotinje“ i „Trešnjica“ s kakvima su Japanci svako malo obogaćivali tržišni vokabular svojih modela, eto nam vremena sadašnjeg u kojem Subaru na svijet donosi Forester Ultimate Customized Kit Special, odnosno skraćeno F.U.C.K.S.

Subaru Forester Ultimate Customised Kit Special aka (F.U.C.K.S.) foto: YouTube

Automobil o kojem je riječ dolazi kao praktična provedba ideje koju potpisuje Subaruova ekipa iz Singapura. Baziran je na već odavno poznatom Forresteru i u ovom slučaju dolazi kao namjeran bezobrazluk. Jer posložiti pojmove u ovaj niz i potom naglasiti početna slova, pa sve to lijepo napisati na izlagačkom prostoru ne može biti slučajno. Dakle, netko se u Singapuru odlučio jako dobro našaliti, a koliko se vidi po reakcijama i komentarima uzduž i poprijeko Interneta, u tome su i uspjeli. Eto vam iskrenog, maštovitog, jasnog i glasnog marketinga, BMW, Mercedes i Lexus.

Što se samog automobila tiče, riječ je dakle o modelu Forester. Subaruovom globalno poznatom modelu koji izuzev iznimne praktičnosti svojim kupcima nudi i visok stupanj kvalitete, ali i performansi – i to neovisno o podlozi i vremenskim uvjetima. Jer četiri pogonska kotača na ovom automobilu funkcioniraju uvjerljivo i Forester nije samo još jedan u nizu priglupih i svijetu nepotrebnih „urbanih CrossOvera“, već realno iskoristiv automobil u bilo koje doba dana, noći, godine ili lunarnog solsticija. Stoga zapravo ne čudi da je upravo ovaj automobil odabran kako bi se nekome (ili nekima) očito poslala poruka. I ako je tome tako, onda se vrijedi zapitati što unutar tvrtke zapravo znači ono BR-Z ili pak ono DOHC na poklopcu motora.

Subaru FUCKS (jer mi se ne da konstantno stavljati točkice, a i ovako je bolje) u svojoj srži predstavlja tvornički „tjunerski“ uradak potpisan i odobren od strane uprave i proveden od strane singapurske ekipe ovog proizvođača automobila. Ideja je očito bila na neki način preokrenuti pristup tržištu, model učiniti otkačenim i time malčice osvježiti priču oko Forestera. A tome pak u prilog idu i neki detalji.

Subaru Forester Ultimate Customised Kit Special aka (F.U.C.K.S.) foto: YouTube

Za početak je tu za Forester nova (plava) boja eksterijera. Zatim je prisutna i nekolicina kontrastnih detalja u obliku crvenih traka koje naglašavaju…hm…linije? Hm… Izuzev obojenja i kontrasta, Subaru FUCKS kupcima donosi i 20-inčne kotače, set optičkih dodataka (odnosno spojlera i pragova, ako ćemo ostati unutar žargona), te svu silu manjih ili većih detalja koji su na ovaj ili onaj način sišli s polica sportskog hangara ove marke. Subaru FUCKS je niži i već samim time djeluje agresivnije nego do sada. Njegove se plohe presijavaju u plavoj i crvenoj boji. Njegovi su kotači sjajni taman koliko trebaju biti, a ispod njih se dodatno ističu kričavo-zelena kliješta kočionog sustava i bušeni diskovi ovećeg formata.

I zašto mi se sada „Gazi, Gazi Tarzane“ mota po glavi…

Nema veze. Idemo dalje.

Kako je Subaru FUCKS (trenutno) još uvijek u svojoj konceptnoj fazi, tako baš i nije jasno hoće li uopće iz nje izaći i pojaviti se na tržištu, ili je ideja bila tek staviti ga i pobjeći. Samim time nitko izvan službenih krugova unutar Subarua nema pojma o brojkama koje se uz ovaj automobil vežu. Ono što je sigurno svodi se na četiri pogonska kotača i ovo što vidimo na fotografijama, a sve su ostalo tek puke pretpostavke.

Najvjerojatnije se pod poklopcem motora nalazi dvolitreni stroj s četiri cilindra. Dotični može i ne mora koristiti umjetno disanje u obliku Turbo-punjača, ali s obzirom na to da se na tržištu u Singapuru prodaje samo verzija bez Turbo-punjača, vrijedi pretpostaviti i da Subaru FUCKS ima nekih 160 konja i oko 200 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz). Time je riječ o jednom od onih automobila koji ne predstavljaju respektabilne sile i ne kroje nove zakone fizike i termodinamike. Ali zato s druge strane ove praktične šale s nazivom modela ovaj Subaru definitivno nudi kemiju. Jer svijetu pokazuje da čak ni u 2020. godini uza sve žive i nežive pokrete s kojima se apsolutno podilazi ljudskoj preosjetljivosti, proizvođači automobila i dalje smiju imati smisla za humor. Naravno, ako to žele. A tržište će se ionako polarizirati kao i do sada. Samim time će neki ovu ideju prigrliti bez rezerve, neki će je pak osuditi do temelja, a oni treći neće niti shvatiti o čemu se zapravo radi. I to je sasvim u redu – baš kao i ova genijalna skraćenica za Forester Ultimate Customized Kit Special, odnosno F.U.C.K.S.

Pa kada je Subaru već bio toliko dobar da nas od srca nasmije, jednostavno ne vidim druge, nego uzvratiti uslugu i navesti nekoliko budućih skraćenica s kojima bi Subaru mogao ukrasiti neki od svojih modela:

Subaru S.T.D. (Subaru Tecnica Diesel)

Subaru O.R.G.A.S.M. (Outback Rally Gear Accessory Special Model)

Subaru S.H.I.T. (Subaru Hydrogen Injection Tecnica)

Subaru C.R.A.P. (Cross Rally Auto Power)

Subaru D.I.C.K. (Double Injection Car Kit)

Subaru S.U.C.K.S. (Subaru Ultimate Camber Kit Setup)

Subaru A.S.S. (Aerodynamic Super Special)

Subaru B.U.T.T. (Boost Utility Turbo Timer)

Subaru T.U.R.D. (Tecnica Ultimate Rally Differential)

Subaru S.E.X. (Subaru EXperimental)

Proton Jebat concept foto: Wikipedia

Ispričavam se na korištenju engleskog jezika kod kreiranja skraćenica i njihovih objašnjenja, ali na materinjem nam jeziku takvog što jednostavno ne bi zvučalo dobro. A još je k tome ovako sve zajedno ispalo internacionalnog karaktera, pa se možda Subaru javi za suradnju. Jer Internet je velik, auto-industrija je jača nego ikad, a humora je u svemu tome danas tako malo… I zato skidamo kapu ovoj ideji i pozdravljamo Proton Jebat Concept koji je donedavno krasio sam vrh liste nama omiljenih bezobraznih naziva automobila. Jer Jebat je upravo skinut. A skinuo ga je Subaru koji j*be. I to javno.

Radujte se narodi.

Pozdrav i do čitanja.