STIŽU KAZNE: No iz Grada nude rješenje, kuda s automobilima sa zelenih površina!

Poznati zagrebački trgovi, parkovi i pješačke zone pretvoreni su u parkirališta, no od danas komunalni redari kreću s kažnjavanjem!

Javna zelena površina – park Zrinjevac foto: Automobili.hr

Od ponedjeljka, 18. svibnja, više neće biti moguće parkirati “na divlje” po zelenim površinama, stiže pauk i nosi sve pred sobom i donosi uplatnice prekršiteljima i do 1000 kuna!

Najme nakon 22. ožujka i razornog potresa koji je pogodio Zagreb ove godine, Zagrebparking je (uz mali pritisak medija i javnosti) prestao naplaćivati parking mjesta koja su u velikom broju slučajeva bila iznimno opasna.

Uz sve to gradske su vlasti prešutno “ozakonile” parkiranje na zelenim površinama, javnim površinama, pa i onim kulturno-spomeničke vrijednosti.

Drugim riječima zbog velikog rizika od oštećenja automobila ispred zgrada bilo je omogućeno parkiranje po zelenim površinama grada Zagreba.

No s druge strane Grad je parking naplaćivao svuda gdje su procijenili da nema ugroze.

Nisu to činili samo u ulicama središta grada koje su bile najteže pogođene potresom i koje su zatvorene zbog sanacije.

Javna zelena površina – park Zrinjevac foto: Automobili.hr

Djelatnici Zagrebparkinga stalno su obilazili parkirna mjesta i naplaćivali parking gdje su mogli i smjeli, no one štićene po Zrinjevcu i oko Trga hrvatskih velikana pustili su da stoje. I tako to gotovo dva mjeseca.

Ironično iz komunalnog gospodarstva su po prijavi promptno reagirali zbog zasađenog mini vrta na komadiću zemlje između parkirnih mjesta.

Dakle ako sadite na zelenim površinama mogli bi biti kažnjeni, ali ako uništavate zelene površine onda nitko ne reagira (barem ne neko vrijeme).

Javna zelena površina – park Zrinjevac foto: Automobili.hr

Dok se jedni čude kako je moguće bez obzira na okolnosti nepropisno i krajnje vulgarno krivo parkirati automobil (kao što ste to mogli vidjeti bilo gdje u užem središtu grada na svakoj iole malo većoj površini, bila ona zelena ili asfaltirana) bez da itko bude kažnjen…

Drugi se pak pitaju gdje bi trebali stanovnici užeg centra parkirati svoje automobile kada taj dio grada još neko vrijeme neće biti sigurno parkiralište za njih, pogotovo parkirna mjesta koja se nalaže uz oštećene zgrade, a takvih je u centru na žalost mnogo.

S obzirom na netipične okolnosti moramo reći kako djelomično razumijemo i jedne i druge, te smo se jednostavno morali zapitati koji je vaš stav o ovakvoj nastaloj situaciji?

Iz sktora za komunalno i prometno redarstvo Grada Zagreba uputili su obavijest građanima kako su sva parkirališna mjesta su nakon potresa pravovremeno očišćena te se blagovremeno čiste od građevinskog i glomaznog otpada, te da je za građane pogođene potresom je osigurano besplatno parkiranje u svim javnim garažama.

Iz tog razloga komunalno i prometno redarstvo moli građane da do danas, (18. svibnja 2020. godine) svoja vozila više ne pšarkiraju na javnim površinama koje nisu predviđene za parkiranje i zaustavljanje, naročito s trgova, parkova i javnih zelenih površina!