Stiže nam Lexus koji ni po čemu nije dosadan

Ako za volanom ovog automobila možete zamisliti nekog računovođu ili profesora matematike u smeđem sakou i hlačama “na crtu” iz šezdesetih, onda stvarno imate bolesnu maštu. Jer ovaj Lexus ne samo da nije dosadan, već kao automobil stoji jako blizu opisa “savršenstvo”.

Lexus LC500 kabriolet foto: Lexus

Lexus – Toyotin luksuzni brand i proizvođač automobila čiji je portfelj godinama nudio svu silu modela kojima su se veselili učitelji i računovođe, te pokoja tajnica nekog direktora ili direktorice. Tvrtka koja je istovremeno proizvodila model LF-A kao jedan od najposebnijih sportskih automobila svih vremena i CT kao jednu od najružnijih abominacija i jedini automobil kojeg je stvarno moguće usporediti s čirom na dvanaestercu. Dakle, Lexus je doista jedna poprilično čudna biljka kojoj pojam osobnosti godinama nije bio jasan.

Srećom, vremena se mijenjaju, pa se svako malo ipak dogodi iznenađenje iz Lexusa. Doduše, sva su ta sporadična iznenađenja najčešće tehnološke prirode, ali u današnje vrijeme i to ima svoju težinu.

Istini za volju, Lexus je mučio tešku muku s prepoznatljivosti. Njihovi su automobili usprkos svojim odličnim i hvale vrijednim stranama uvijek ispadali nekako dosadni i naporni. I zato se usprkos kvalitetama ove pomalo amerikanizirane japanske marke tržište često od Lexusa okretalo prema njemačkom “svetom trojstvu”.

A onda se netko u Lexusu sjetio napraviti unifikaciju po pitanju nekih stvari i presložiti dizajnerski jezik kako to već godinama rade Europljani, pa su kao rezultat tog poteza godinu za godinom direktno iz Nagoye na tržište stizali Predatori. I još uvijek stižu. No za razliku od onih prvih modela s licem popularnog filmskog čudovišta iz svemira, danas se cijela ta dizajnerska trakavica filtrirala, revidirala i postala zanimljivom. A jedan od rezultata današnjeg odraslog Lexusa upravo stoji pred vama – i to u topless izdanju.

Lexus LC500 kabriolet foto: Lexus

Ovih dana Lexus proširuje ponudu i prisutnost svojih sportskih automobila. I kao jedan od noviteta cijele te proširene ideologije postojanja, na scenu stiže Lexus LC 500 – i to u topless izdanju, odnosno s pokretnim krovom. Tj. po naški bi se reklo “kabrio”.

Iako je ovaj automobil tek premijerno prikazan javnosti na samom otvaranju ovogodišnjeg izdanja salona automobila u Los Angelesu u Lexusu očito nisu izdržali, pa se prije nekoliko dana na mailovima raznoraznih publikacija pojavila nekolicina fotografija. Uglavnom, koliko se iz fotografija vidi, neki su detalji i dalje pomalo čudni, ali sam automobil u globalu izgleda jako dobro. Stoga je Lexus LC500 bez krova zaslužio i pokoji redak posvećen tim detaljima…

Mekani krov je dakle pomičan, odnosno otvara se i zatvara. Baš kako to i priliči jednom kabrioletu. Prema navodima od strane proizvođača otvaranje traje nekih 15 sekundi, dok zatvaranje traje sekundu više. I sve se to može odvijati pri brzini do 50 kilometara na sat. Materijal od kojeg je krov napravljen navodno ne treba nikakvu impregnaciju, te dolazi u dvije boje: bež i crnoj. Karoserija će prema željama kupaca (za sad) biti dostupna u 10 različitih boja, pa će se krov moći uklopiti na dva različita načina, tj. onaj svjetliji i onaj tamniji. A to je pak super.

S obzirom na to da je LC500 u svojem topless-izdanju baziran na Coupé-verziju modela, naravno da zajedničke točke i poveznice ne treba tražiti mikroskopom. Ali nekih razlika ipak ima. Treće je stop-svjetlo npr. smješteno u sklop prtljažnog prostora, odnosno njegovog poklopca. Stoga je dotični doživio nekoliko modifikacija, jer u protivnom takvog što baš i ne bi bilo moguće izvesti. Stražnji su farovi i dalje pomalo čudni i na njih se poprilično teško naviknuti, ali ako već ništa drugo, njihovo postojanje i oblik možemo zahvaliti Lexusovoj dizajnerskoj filozofiji koja se i dalje razvija, pa je za pretpostaviti kako će uskoro i taj dio automobila poprimiti malo manje čudnovat oblik.

Lexus LC500 kabriolet foto: Lexus

Što se performansi tiče, u ovom momentu ne postoje baš pretjerano detaljne informacije. No ono što se javno zna svedeno je na V8-motor s 5 litara zapremine, 470 konja, 540 “njutna” i mjenjački sklop s 10 brzina koji snagu prenosi na stražnje kotače. Kakve to brojke stvara u praksi, odnosno u smislu ubrzanja i maksimalne brzine, te koliko je ovaj Lexus težak u ovom momentu nitko ne zna, jer iz Lexusa nisu ništa precizirali.

Ako bismo trebali pogađati vjerojatno je riječ o ubrzanju do “stotke” za nekih 4-5 sekundi i maksimalnoj brzini od 250 kilometara na sat s blokadom, što u današnje vrijeme ne slovi kao nešto pretjerano posebno. No u performansama ovog automobila ionako ne leži poanta, jer Lexus s ovim automobilom nije stvarao trkaći automobil za čijim volanom gori kosa. Dapače, baš suprotno. Ovdje je riječ o kabrioletu za čijim volanom kosa raste, jer vjetar tijekom vožnje masira glavu. Stoga kao takav, ovaj automobil nije namijenjen divljacima, već opuštenim ljudima kojima kilometri prolaze u miru. I to po mogućnosti u vožnji uz plavo nebo i plavo more.

Lexus LC500 kabriolet foto: Lexus

Što se pak opreme tiče, a ona je itekako bitna na jednom ovakvom automobilu, iz Lexusa kažu kako za početak vremenske prilike ili neprilike neće baš jako utjecati na upotrebljivost ovog automobila. Jer Lexus LC500 bez krova inkorporira ultra-napredni i do sada na tržištu neviđeni sustav grijanja i hlađenja. Tj. po naški “klime”. Navodno je zrak zasebnim tunelima i otvorima usmjeren preko gornjeg i donjeg dijela automobila, što otvara opciju istovremenog grijanja i hlađenja vozača i suvozača.

Uz tu je omanju klimatizacijsku revoluciju u automobilu Lexus u LC500 bez krova natrpao i grijače sjedala, grijače naslona sjedala, grijače volana i „zračni šal“. Tu je i stražnji deflektor vjetra, ali i par bočnih koji imaju ulogu apsolutnog anuliranja bilo kakvog neželjenog puhanja unutar automobila tijekom vožnje. Dakle, ako bih citirao Heidi Klum i njene reklame, za ovaj bi se automobil moglo reći nešto poput “Mediteran. Za volanom Lexusa LC500. Temperatura 38 stupnjeva. Vlaga samo takva. Frizura? Postojana”. Naravno, u slučaju da vozač na glavi ima nešto kose.

Lexus LC500 kabriolet foto: Lexus

U sklopu interijera će vozači pronaći elegantnu kabinu obučenu u materijal koji je nekoć pokrivao krave na pašnjaku, te Alcantaru, aluminij (i to polirani), hrpetinu LED-lampica koju proizvođači uporno nazivaju “ambijentalnom rasvjetom”, te svu silu tehnologije. Naravno da je tu i ekran, jer ne dao dragi Bog da se bez ekrana u današnje vrijeme nađe nekakav automobil na tržištu. Ekran je veličine 10,3 inča i preko njega se direktno upravlja s infotainment-sustavom, ali i mnogim drugim sustavima s kojima je ovaj automobil nakrcan.

Naravno da dotični ekran zajedno s infotainment-sustavom podržava Android Auto, Amazon Alexu i kompatibilan je s Apple CarPlayem. I to je zapravo dobra vijest, jer ako već ništa drugo, kupci Lexusa za razliku od nekih europskih konkurenata unutar “premium” kategorije tu i tamo znaju upariti svoje pametne telefone i koristiti “hands-free”, dok vlasnici nekih drugih marki (da ne spominjemo direktno) očito tek trebaju naučiti slova i brojke kako bi se znali služiti s naprednim sustavima u svojim (pre)skupim automobilima.

Lexus LC500 kabriolet foto: Lexus

S obzirom na visok nivo tehnologije s kojom Lexus kao proizvođač automobila oduvijek dolazi na tržište, naravno da je i s modelom LC500 bez krova takav slučaj. Uglavnom, popis svih tih tehnologija je stvarno pozamašan, pa nekako ne vidim smisla u beskrajnim navodima stavki koje će se ionako pojaviti na Lexusovim internetskim stranicama i u sklopu konfiguratora. No kako je naglasak stavljen na sigurnost, u sklopu ovog se topless-automobila nalazi sve i svašta.

Prema navodima od strane Lexusa, LC500 bez krova ima sustav koji sprječava sudaranje, te koji dolazi s pod-sustavom za detekciju pješaka. Tu je i sustav upozorenja pri odlasku iz prometne trake koji djeluje uz pomoć funkcije zadržavanja unutar prometne trake, a ima i dinamički radarski tempomat. Nadalje, tu su i inteligentna prednja svjetla i monitor mrtvog kuta, pa je ovaj automobil praktički nemoguće razbiti. No o tom potom. Uglavnom, kako je sigurnost na prvom mjestu, a udobnost na bliskom drugom, tako vrijedi pretpostaviti kako će i ovaj Lexusov model biti jedan od predvodnika na tržištu.

Lexus LC500 kabriolet foto: Lexus

Cijene u ovom momentu ostaju misterija. Ali u samom početku prodaje, tj. nakon što salon automobila u Los Angelesu zatvori svoja vrata za ovu godinu, Lexus planira ponuditi limitiranu seriju modela LC500 bez krova pod nazivom “Inspiration Series”. Navodno će kupcima na raspolaganju biti tek 100 primjeraka iz ove limitirane serije, a svaki će primjerak imati plavu unutrašnjost s plavim krovom, sivim detaljima u sklopu interijera i eksterijera, te 21-inčne kotače. A onda Lexus LC500 bez krova dolazi u salone i bit će interesantno vidjeti kako će se nositi s konkurencijom u obliku Audija, BMW-a i Mercedes-Benza. Jer upravo to “sveto trojstvo” na sebi ima metu u koju Lexus već godinama puca.

A hoće li ovaj puta i pogoditi, pokazat će vrijeme.