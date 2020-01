Spektakularan bijeg iz “zatvora” – Carlos Ghosn bivši šef Nissana u bijegu!

U rubrici autogram Igor Stažić piše o pozadini zle sudbine jednog od najvećih svjetskih biznismena kojeg su Japanci držali mjesecima u zatvoru!

Carlos Ghosn foto: Wikimedia

Carlos Ghosn je sve samo ne naivac. Dokazani je to maher s najizvrsnijim rezultatima u svjetskoj industriji, s najvećim školama, briljantin znanjem, hiper vidovitošću… Možda ga je sve to malo i ponijelo, jer nerijetko bi se ponašao kao diktator uzdižući se iznad uzusa i normalnog svijeta. Zvali su ga i malim Napoleonom i zauvijek će mi ostati u pamćenju njegova slika na Nissan Titanu. Ovaj pick-up na kojem je “ušetao” u japansku priču i Nissan 1999. i to na Tokyo Motor Showu na simboličan način osvjetljava njega i ocrtava njegovu karizmu. Za Titana je Navara običan liliputanac, a on se pred tisuću novinara na svjetskoj prezentaciji ovog pick-upa i na svom prvom predstavljanju japanskoj javnosti ukazao kao spasitelj njihova posrnula industrijskog diva.

U Cobo centru, sajmištu udaljenom 80 km od središta Tokija tog je dana zavladao muk pre početak svjetske prezentacije Titana. Uz codo bubnjare i kroz umjetno stvorenu maglu na “stejđ” je ulazio posve novi model ekstremno velikog pick-upa. Carlos Ghosnu virila je samo glava iznad kabine i ne samo stoga što Titan ogroman već i zato što on je visok tek koji centimetar iznad 160. Kad se magla digla, a reflektori ga obasjali počeo je sipati grubu istinu i u rečenice od kojih se Japancima ledila krv u žilama. Bez previše emocija i gromka i gruba glasa kazivao je dramatično: – Ja znam da će me sutra mrziti pola Japana, ja znam da ću sutra podijeliti i više od deset tisuća otkaza, ja znam da ćemo stegnuti kaiš i da nikad više nećemo završiti godinu s četiri milijarde dolara minusa kako je to Nissanu “pošlo za rukom” prošle godine. Znam i da ćemo već dogodine biti na nuli, da ćemo za tri godine imati dobit kakav nam je prošle godine bio minus, da ćemo od lovine postati lovac i da ćemo biti predvodnici svjetskog automobilističkog poretka, da ćemo dominirati uspjesima, znanjem, tehnologijama…”

Bio je to odista govor koji se i meni duboko usjekao u pamćenje, jer ne samo što je Ghosn bio brutalno iskren, on je naprosto sve izvršio što je tada obećao. Nissan je postao to što jest i zato je pomalo nevjerojatno da mu se događa sve ovo. I zar vi ne bi takvom čovjeku koji je spasio japansku automobilsku industriji progledali kroz prste, oprostili i što se oženio za tek nekoliko godina mlađu Francuskinju Carole i to u dvorcu Versailles i to u odajama Marije Antonete i to naravno prikazao kao poslovni trošak Alijanse Renault-Nissan. Sve ostalo što je slijedilo prava je jeza za čovjeka koji je istinski čudotvorac i koji se nerijetko uzdizao i iznad same politike i političara. Javna je tajna da ga Shinzo Abe, predsjednik japanske Vlade nije podnosio, a ni Emanuel Macron ga nije gledao s poštovanjem, iako su slične visine.

Carlos Ghosn, bivši Renault-Nissanov šef prvi put je javno progovorio nakon što je mistično pobjegao japanskom pravosuđu. Od 13 mjeseci koliko je bio u tamnom kazamatu i na kraju kućnom pritvoru, u vremenu u kojem su ga držali samo na riži i vodi sileći ga da prizna nešto za što on tvrde da nikada nije učinio. Ukratko, Carlos Ghosn pobjegao je iz Japana jer, kako tvrdi, tamošnji je represivni sustav zastrašujući i daleko od onoga kako ovu dalekoistočnu državu percipira javnost. Na brže bolje sazvanoj press konferenciji u Bejrutu, gdje se sklonio, nekad jedan od deset najvećih svjetskih managera otvorio je dušu, a za svoje tamničenje prozvao je i Renault i Nissan i Francuze i Japance. – Žrtva sam japansko-francuskog industrijskog i tko zna kakvo samo ne obračuna. Kolateralna sam žrtva njihova neslaganja i dubokih razmimoilaženja, kazao je ovaj Libanonac koji je rođen u Brazilu i koji ima diplomu Sorbone, najprestižnijeg francuskog sveučilišta.

Pred više od 150 novinara istresao je dušu, a kazao je kako je otišao iz Japana ne zato što bježi, već stoga što tamo naprosto nije imao i nije bilo izgledno da će imati prigodu dokazati nevinost i istinu. Otkako su ga japanske vlasti uhitile u studenome 2018. gotovo da nije imao prigodu braniti se na adekvatan način. Saslušavanja su bila i brutalna, bez odvjetnika i stalno mu se prijetilo kako će ako ne prizna problema imati i njegova obitelj. Strašne su to optužbe na japansko pravosuđe koje ga je nakon devet mjeseci držanja u strogim zatvorskim uvjetima pustilo da se brani iz kućnog pritvora uz pozamašnu jamčevinu. On je to spretno iskoristio i preko Istanbula osvanu krajem godine u Bejrutu. priznajući svoju nevinost optužbama koje su potaknule njegovo uhićenje u studenom 2018. Ghosn je prošlog mjeseca pobjegao iz Japana gdje ga je držao uz jamčevinu. U zatvoru su ga držali zbog “nesavjesnog poslovanja”, zlouporabe korištenja svog položaja, zbog korištenja Nissanovog jet zrakoplova s kojim je često putovao u društvu supruge na relaciji Tokyo – Rio de Janeiro.

– Kao što možete zamisliti, za mene je danas vrlo važan dan, rekao je Ghosn tijekom konferencije za novinare u Libanonu te nastavio: – Radujem mu se više od 400 dana otkako sam brutalno odveden iz svog svijeta, otkinut od obitelji, prijatelja i Renaulta, Nissana i Mitsubishija.

Ghosn je dalje rekao da je “brutalno” uhićen i da je “saslušavan i osam sati dnevno” i to bez prisutnosti odvjetnika ili dokaza o pogrešnom postupanju. Ghosn je dodao da su mu tužitelji rekli: – “Bit će još gore ako se ne ispovjedite i ako ne priznate. Ne samo da ćemo Vas stisnuti, napast’ ćemo i vašu obitelj”. Ghosn tvrdi da su zabilježene ove prijetnje i ispitivanja i da raspolaže konkretnim dokazima koji mogu dodatno rasvijetliti katastrofalno postupanje japanskih vlasi spram njega, a i mnogih drugi uhićenika, a sve je to granirao i opaskom kako u Japanu čak 99,4 posto. Cijelom svijetu pokušali su me predstaviti kao najvećeg kriminalca.

Ghosn tvrdi da su brojni Nissanovi šefovi bili pod presingom i da su ih uvjeravali u njegovu krivnju. Nissanov izvršni direktor Hiroto Saikawa i šef pravne tvrtke Hari Nada imenovao je baš Ghosna. – “Jedini način da se riješi utjecaja Renaulta na Nissan je da se mene riješi”, dodao je. “Dogovori između Nissana i tužitelja su svugdje. Rečeno mi je da je to potpuno ilegalno”.

Upitan, može li pružiti dokumente koji bi mogli dokazati njegovu nevinost, Ghosn je rekao: “Spreman sam javnosti podijeliti te dokumente. Neću prihvatiti takve stvari kakve jesu. Moram sprati ljagu sa svojeg imena”.

Bijeg iz Japana

Carlos Ghosn pobjegao je iz Japana i otputovao u Bejrut u Libanon. Puno se pisalo da je Ghosn uspio pobjeći iz Japana gdje su ga držali uz jamčevinu, ali točni detalji bijega i dalje su nepoznati. Ghosn je izjavio da “više neće biti taoci jakog japanskog pravosudnog sustava u kojem je bio kriv i prije sudskog procesa. Dalje je rekao: – Nisam pobjegao od pravde. izbjegao sam nepravdu i politički progon. Sada napokon mogu slobodno komunicirati s medijima i radujem se sljedećem tjednu”.

Carlos Ghosn je pao u nemilost

U studenom 2018. Nissanov upravni odbor donio je odluku da otpusti predsjednika Carlosa Ghosna nakon optužnice u Japanu pod optužbom da si je isplaćivao višu plaću nego što je to dozvoljeno internim, ali i japanskim pravilima. To je u Japanu naprosto nezamislivo da netko prekrši takvu uredbu i takvi se kažnjavaju gotovo kao što strojovođe vlakova koji zakasne i samo jednu minutu izlažu ogromnim sankcijama.

U japansku glavu naprosto ne može stati da si je netko isplatio i jen veću plaću od onoga što je sveto pismo društva ove zemlje. Iako to nije točno poznato, ali Ghosn si je isplatio i koji postotak veću plaću! Tako da mu je omjer od 1:50, koliko tolerira japansko društvo bio tek nešto veći, ali bilo je to dovoljno da ga zatvore i da ga cijelo društvo prezre. I to bez obzira na to što je pred 18 godina preuzeo Nissan u teškim minusima koji su se mjerili u milijardama dolara i koje je pretvorio u ogromnu dobit.

Nissan je od lovine postao lovac za njegova mandata, a kruna svega bilo je spajanje s Renaultom. Poslovna krivulja vinula se nebo, Alijansa je postala jedan od tri najveća proizvođača, a pred dvije godine nakon Dacije i Lade kupljen je i Mitsubishi. Upravo je pred nešto manje od dvije godine Carlos Ghosn i nama u Ženevi dao intervju kao čelnik Mitsubishija. Već tada se dalo naslutiti da mu je status poljuljan, jer nije ga bilo više na čelu Renault-Nissan alijanse i kao utjehu dali su mu da vodi Mitsubishi te da predstavi na salonu novitet simboličnog imena Mitsubishi Eclipse. Tada je i za Ghosna očigledno započela pomrčina!

Nissanova interna istraga također je Ghosna optužila za druga nedolična ponašanja, uključujući osobnu upotrebu imovine tvrtke, a optužili su i njegova bivšeg zamjenika Grega Kellyja Japanski istražitelji ustvrdili su kako njih dvojica nisu prijavili iznose odštete u izvještaju o vrijednosnim papirima na Tokijskoj burzi koji su bili manji od stvarnog iznosa. Tako su se ponašali “tijekom mnogih godina”, kazali su istražitelji.

– Nissan je pružao informacije japanskom državnom odvjetništvu i u potpunosti surađivao s istragom. Nastavit ćemo i dalje.

Iz Nissana je išlo i sljedeće priopćenje: – Nissan se duboko ispričava što izaziva veliku zabrinutost dioničara i dionika. Nastavit ćemo s radom na utvrđivanju problema upravljanja i poštivanja zakona i poduzimanju odgovarajućih mjera. Nissan naglašava da dugogodišnje partnerstvo marke s Renaultom u sklopu Saveza Renault-Nissan-Mitsubishi “ostaje nepromijenjeno.”

Carlos Ghosn foto: Wikimedia

Ghosn odlazi s mjesta predsjednika Renaulta

Carlos Ghosn službeno je odstupio s mjesta izvršnog direktora i predsjednika Renaulta, nakon sastanka upravnog odbora tvrtke početkom 2019. godine. Ghosn je odlučio dobrovoljno podnijeti ostavku s mjesta na čelu francuskog proizvođača automobila. Renault je potvrdio još prošle godine da je prihvatio Ghosnovu ostavku i da je imenovao novog izvršnog direktora i predsjedatelja.

Kao što se očekivalo, bivši izvršni direktor Michelina Jean-Dominique Senard izabran je za novog predsjednika Renaulta tijekom sastanka odbora, a Thierry Bollore, koji je vodio posao u Ghosnovoj odsutnosti, postao je Renault novi direktor. Zanimljivo je kako je prethodno dok je Ghosn bio u uzletu Senard također prihvatio Ghosnovu poziciju predsjedatelja saveza Renault-Nissan-Mitsubishi nakon imenovanja na mjesto izvršnog direktora. Od tada je Upravni odbor Renaulta glasao za uklanjanje Thierryja Bollorea s mjesta izvršnog direktora. Trajna zamjena tek treba biti imenovana.

Koliko god i Renault i Nissan vješto izbjegavaju reći da nešto ne štima u njihovim odnosima toliko ih bijeg jednog od najveći managera svih vremena iznimno plaši. Ghosn nije repa bez korijena, nije industrijski strateg i lumen koji će tako olako prijeći preko onoga o čemu se posljednjih godina žestoko priča. I on sam je nebrojeno puta kazao kako su najveći balast još impulzivnijem rastu Alijanse upravo dvije države koje su se upletale i koje se upleću u biznis Alijanse.

Japansko ministarstvo pravosuđa kazalo je da će pokušati ishoditi Ghosnovo izručenje iz Libanona gdje je održao prvu konferenciju otkako je uhićen u studenome 2018., ali dvije zemlje nemaju zakon o međusobnim izručenjima. Japanske, ali i turske vlasti jer je Ghosn bježao preko Istanbula, istražuju načine na koji je prokrijumčaren u Bejrut, a Interpol je za Ghosnom izdao međunarodnu tjeralicu.