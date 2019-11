Škoda, Škoda, Škodica…

Duža, šira, niža, elegantnija, opremljenija, tehnološki napredna… I sve to za relativno malo novaca u usporedbi s Volkswagenom kao „originalom“.

Nova Škoda Octavia foto: Škoda

Doba foršpana i „teasera“ je iza nas. Jer V.A.G. grupacija ovih dana ima itekako pune ruke posla. No ovaj puta ne zbog neke nove iteracije već svima dosadnog Passata ili vječno aktualnog Golfa, već zbog jednog od najprodavanijih modela unutar grupacije – Škode Octavije četvrte generacije.

Doduše, nova Octavia nije četvrta po redu, jer vrijedi računati i onu prvu-prvu generaciju koja je svoj vijek na tržištu proživjela od 1959. do 1971. godine, ali Volkswagen će reći kako je ipak riječ o četvrtoj po redu Octaviji, pa neka im bude.

Uglavnom, V.A.G. grupacija ovih dana doista ima pune ruke posla, jer je prije nekoliko dana u sklopu gala-eventa održanog u Pragu svekolikoj javnosti prikazana ova najnovija uzdanica u Škodinom svemiru.

Nova je Octavia dugačka 4,69 metara, široka 1,83 metra i raspolaže s međuosovinskim razmakom od 2686 mm. Dakle, Octavia u sklopu ove nove generacije može biti opisana svakako, ali ne i kao „mala“. Jer to u svojoj srži nikako nije. Pogotovo ne u karavanskoj (odnosno Combi) izvedbi.

Iz Škode najavljuju dvije varijacije na temu nove Octavije – onu s grbom i onu bez nje, odnosno karavansku i limuzinsku (odnosno „Liftback“) verziju. Samim time onako „na prvu“ i nema nekih bitnih promjena, jer Škoda nije izmislila Coupé, Cabriolet ili ne dao Bog SUV-verziju Octavije, pa je manje-više po tom pitanju sve isto kao što je i bilo. I to je zapravo super.

Dakle, nova Octavia usprkos primarno gradskoj orijentaciji i bazi koja podrazumijeva Golf zapravo nije malen automobil. I to bi nekima moglo predstavljati probleme, ali s druge strane oblici karoserije u kombinaciji s gabaritima ipak nude i pokoju prednost. Npr. zapremina prtljažnika povećana je na 600 litara, odnosno 640 litara u karavanskoj izvedbi karoserije. Time Octavia zadržava onaj svoj praktični dio po kojem je kao model već odavno poznata, a u Škodi su zbog toga sretni i zadovoljni.

Nova Škoda Octavia foto: Škoda

S obzirom na to da je striček Josef „facelift“ verzijom protekle generacije malčice upropastio Octaviju i učinio je nalik pomalo retardiranoj E-Klasi, mnoge će razveseliti činjenica koja kaže da je Škoda pronašla srednje tlo. Samim time su zadržana po dva fara sa svake strane prednjeg dijela automobila, ali izgledom djeluju kao da je riječ o jednom koji pregrađuje tek dnevno LED-svjetlo. I zbog tog je zahvata nadimak „četverooka“ postao stvar prošlosti, jer prednji dio nove Octavije stvarno izgleda dobro. Bolje nego bilo koji prednji dio nekog Volkswagenovog modela.

Stražnji kraj također ima svoju dizajnersku nišu i djeluje u najmanju ruku zanimljivo. Doduše, stražnja su svjetla malo previše nalik onima s kakvima na tržište dolazi Škoda Scala, ali izuzev toga zamjerki zapravo nema. Tim više što su čista, oku ugodna i komplimentiraju stražnji dio automobila u obje verzije modela.

Nova Škoda Octavia foto: Škoda

S boka u pravilu ima najmanje promjena. Tj. većina ih se svodi na detalje. Ali to pak nije ništa loše, jer Octavia linijama u najmanju ruku izgleda isto toliko dobro kao i ona prošle generacije. Dizajneri su svoj posao odradili upravo onako kako treba, a u usporedbi s modelom na zalasku, nova je Octavia s koeficijentom otpora zraka od 0,24 i aerodinamičnija nego prije, što pak znači i unaprjeđenja na polju performansi i učinkovitosti, odnosno potrošnje goriva. To nekima možda neće značiti puno, ali ne treba zaboraviti da je upravo zbog štedljivosti i niske cijene Škoda u cijelosti postala ono što je danas, tako da većini kupaca i decilitar manje potrošenog goriva na 100 kilometara predstavlja adut za kupnju upravo ovog automobila.

Ovisno o „Chrome“ ili „Dynamic“ paketu opreme, s boka će novu Octaviju ukrašavati i novi dezeni 19-inčnih kotača. A dotične će kupci moći kombinirati prema dosadašnjim, ali i nekim novim bojama eksterijera poput „Crystal Black“, „Lava Blue“ i „Titanium Blue“. I to je zapravo klasika. No u cijeloj priči pomalo smiješno djeluje jedan detalj…

Naime, ako se odlučite za karavansku verziju nove Octavije, dotična serijski dolazi s krovnim spojlerom. Pa ukoliko uz taj krovni spojler poželite imati brisač stražnjeg stakla, on će također doći serijski, ali uz doplatu nosača. I to je malčice smiješno i nepotrebno ako se nas ovdje pita, ali s obzirom na to da je Škoda ipak dio V.A.G. koncerna, takva odluka zapravo nikoga ne bi trebala pretjerano čuditi.

Nova Škoda Octavia foto: Škoda

Interijer nove Octavije već odavno nije moguće opisati poput npr. turskog zatvora, indijskog javnog WC-a ili nekog sasvim sedmog neugodnog mjesta za boravak. Dapače, u Škodi su se opako potrudili cijelu priču oko interijera odvesti na još viši nivo. I to ne samo u smislu tehnoloških rješenja i komadićima opreme s kojima nova Octavia itekako raspolaže već i u smislu ergonomije i kvalitete materijala. Kritičari će reći kako interijer djeluje kao jeftinija kopija onog u novom Golfu. I time će dotični djelomično biti u pravu. Ali s obzirom na LED-ambijentalnu rasvjetu, novorazvijenog audio-sustava „Cantona“, te čak pet USB-C priključaka dopunjenih utičnicom od 230 V i sličnih detalja iz ponude dodatne opreme, interijer nove Octavije nije baš moguće opisati kao nešto loše, neinventivno ili nekvalitetno.

Analognih instrumenata više nema i na njihovo je mjesto zasjeo zaslon u boji i dimenzija 10,25 inča. Na tom bi se zaslonu trebalo prikazivati sve i svašta – od brzine, preko okretaja, potrošnje goriva, udaljenosti i raznoraznih animacija, pa sve do navigacijskog sustava koji je po potrebi moguće zumirati pritiskom na jednu tipku. Dakle, nešto nalik Audiju A4 i novom Golfu. Uz taj je ekran na raspolaganju stoji i onaj infotainment-sustava veličine 8-10 inča – ovisno o nivou opreme, odnosno koliko kupac želi potrošiti novaca na svoju novu Škodu. Sve je (naravno) osjetljivo na dodir, povezivo sa svim i svačim, te je ama baš svaki detalj moguće podešavati na brzinu. To naravno neće spriječiti hrpe milenijalaca da i dalje bleje u zaslone svojih pametnih telefona, ali to pak nije Škodin problem, već jedan od onih koji potresaju čovječanstvo.

Uglavnom, izuzev kvalitetnijih materijala i iznimnog stupnja tehnologije i ergonomije, Škoda s ovakvim interijerom odaje dojam automobila koji je skuplji nego se reklamira da jest. A to je pak sasvim u redu iz kojeg god kuta se na taj dio priče gledalo.

Nova Škoda Octavia foto: Škoda

Što se tiče motorizacije, usprkos tome što svi aktualni motori dolaze s oznakom „e-TEC“, sama linija motora manje-više djeluje poput kopije novog (tj. aktualnog) Golfa. Započinje trocilindarskim TSI-benzinskim agregatom koji iz jedne litre zapremine razvija 110 ks i 200 „njutna“. Dotični je moguće kombinirati i s „blago hibridnom tehnologijom“ (što god to u praksi značilo), ali usprkos tome jedna litra zapremine i 110 konja u kombinaciji s ovako velikim automobilom baš i ne djeluje kao sva sreća ovog svijeta. No srećom u ponudi postoje i motori s četiri cilindara.

Najslabiji četverocilindraš uobličen je u 1.5 TSI. Raspolaže s nekih 150 konja i 250 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz), a dostupan je i u naelektriziranoj varijanti. I to je nazivno „srednja“ opcija motorizacije koja podrazumijeva benzin kao pogonsko gorivo, dok ona najjača varijacija na temu motora podrazumijeva 2 litre zapremine, 190 konja i „čak“ 320 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz). S tim je motorom nova Octavia sposobna za ubrzanje do „stotke“ za 6,9 sekundi i maksimalnu brzinu od 232 km/h.

Nova Škoda Octavia foto: Škoda

Što se pak motora pogonjenih sotoninim gorivom (tj. dizelaša) tiče, nova će Octavia svojim štedljivim kupcima ponuditi već milijardu puta prožvakani 2.0 TDI motor – i to u tri verzije. Najslabija raspolaže sa 116 konja, srednja žalost s njih 150, dok onaj najjači Diesel na kotače razbacuje 200 konjskih snaga i 400 „njutna“, tj. u prijevodu sasvim dovoljno za pojedine „tjunere“ kojima će tih 200 konja predstavljati savršenu bazu za „čipiranje“. Jer najavljenih 7,1 sekundi od 0 do 100 kilometara na sat prosječnom „tjuneru“ predstavljat će previše vremena.

Nova Škoda Octavia foto: Škoda

Kao dopunu ponudi motora i opcija u smislu motorizacije i pogonskih goriva Škoda će ponuditi i 1.5 TSI motor koji razvija nekih 130 konja, 200 „njutna“ i na tržište dolazi s oznakom „g-TEC“. A to pak u prijevodu znači da će kupci kojima je kuhanje jača strana uživati u tvornički ugrađenom sustavu na komprimirani plin (CNG). Eko-mentalisti će također biti zadovoljni, jer poput aktualnog Superba i Golfa GTE nova Octavia dolazi i kao Hibrid. Navodno će iz 1.4 litarskog TSI benzinca na kotače nuditi nekih 204 konja i 350 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz), a kupcima će u ruke stizati sa šest-brzinskim DSG-mjenjačkim sklopom i baterijom od 13 kWh. Navodno je ova hibridna varijacija na temu motora u stanju na baterije voziti nekih 55 kilometara, ali s obzirom na baterije i njihove dimenzije vrijedi otpisati jedan dio prostora u prtljažniku.

Dakle, ako je za vjerovati najavama i brošuri za medije, nova Octavia nudi za svakoga ponešto. Baš kao i do sada. A uskoro će se moći veseliti i ljubitelji natjeravanja po cesti zajedno s onima koji svoje vrijeme provode na livadama i u brdima, jer Škoda ima u planu na tržište do sredine 2020. godine ponuditi i Octaviju vRS i već otprije poznatu „Scout“ verziju.

Nova Škoda Octavia foto: Škoda

Uglavnom, eto… Škoda Octavia je još jednom prisutna. Izgleda lijepo i u tehnološkom smislu ne zaostaje za konkurencijom ni na koji način. Stoga je za pretpostaviti kako će i ova nova iteracija Octavije plijeniti pozornost kupaca. Samo se nadamo da u Volkswagenu neće opet biti ljubomorni na uspjeh, jer bi to jednostavno bilo krivo.

Škoda iz godine u godinu daje sve više, postaje sve boljim proizvođačem, te iz pravih razloga svako malo sjeda na sam vrh trona najpoželjnijih i najprodavanijih automobila unutar pojedinih segmenata tržišta. A koliko se iz predloženog vidi, ta će priča dobiti još jedno uspješno poglavlje i nastavit će se na ispravan način. I to je zapravo najvrjedniji dio cijele ove priče.