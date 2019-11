Pontiac – slavna povijest i ukinuta budućnost

Obzirom svoje oduševljenje vezano uz Pontiac ne krijem ni pod razno i Firebird Trans Am i dan-danas smatram jednim od najfascinantnijih američkih automobila svih vremena, naravno da sam malčice pristran. Ali samo malčice. Iskreno govoreći, ovaj bi se tekst bez problema mogao nazvati i „Barrack vs. Pontiac“, no ipak neću biti toliko okrutan, pa idemo malo u detalje.

Legendarna tvrtka i legendarna oznaka…

Većina ljudi koji su imali prilike čuti pravi američki automobil iz najslavnije „Muscle Car“ ere nikako nije ostala ravnodušna, ma koliko da prema automobilima možda i ne gaje afinitete. Zvuk tih V8 motora i cilindara koji zvuče kao da se svađaju istovremeno zvuči pomalo disfunkcionalno, no s druge strane se mnogima diže kosa na glavi ukoliko stoje blizu. Stoga ne čudi kako su američki automobili iz svoje najslavnije ere u neku ruku fascinantni, ma koliko istovremeno za veliku većinu ljudi bili nepoželjni za imati u njihovom vlasništvu.

Doduše, protiv zvuka iz spomenutih V8 motora automobila poput Fordovog Mustanga, Chevroletovih modela Camaro i Corvette, Dodge Challengera i Chargera, Plymouth Roadrunnera, te Oldsmobileovog modela 442 nitko nema ništa, no problem ipak postoji i svodi se na nevjerojatnu žeđ tih motora. Takvi motori u pravilu troše jako puno u današnje vrijeme skupog goriva, a kada se svojim voznim svojstvima usporede s europskim konkurentima, američki sportski automobili ispadaju neupotrebljivi za bilo što izuzev geodetski-nastrojenih utrka. Stoga jednostavno nikad u našim krajevima ni približno nisu zaživjeli i zato su rijetki.

Nisu li divni?

Znam da većini posjetitelja našeg malog internetskog kutka vezanog uz automobile tekst koji podrazumijeva gašenje jedne američke marke automobila možda i neće biti pretjerano zanimljiv, no Pontiac je kao dio General Motors korporacije samo centar zbivanja, dok je priča usmjerena prema današnjoj primjeni demokracije u Americi.

Detroit u današnjem izdanju…

Naime, Detroit je strahovito dugo vremena bio dom američke auto-industrije i upravo je u taj grad u američkoj saveznoj državi Michigan ulagana ogromna količina novca zbog ogromnog broja zaposlenih u isto tako ogromnom broju tvrtki koje su pod okriljem GM-a iz dana u dan proizvodile ogroman broj automobila. No tvrdoglavost i neukost su prevladale, obzirom nitko od članova GM-korporacije u smislu raznih marki nije gledao dalje od Amerike, dok su s druge strane na američko tržište ciljali kontinenti poput Europe i Japana, te malo po malo sa svojim proizvođačima i modelima preuzimali velik dio tržišta na kojem su se do tog vremena nalazili goriva žedni strojevi koji su najbolje služili svrsi na ravnoj cesti.

Nakon godina u sklopu kojih su američki sportski automobili bili sve jači i jači, krenule su razne krize koje su na kraju stale na put razvoja i prekinule taj trend. Time su Ameri morali razmisliti ponovo, pa je masa sportskih i žednih modela s V8 motorima ukinuta, dok su oni preostali postali kastrirane verzije samih sebe i već se godinama pokušavaju vratiti u dane nalik onih stare slave iz šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Trio fantastikus koji podsjeća na neka danas minula vremena.

U toj je maniri Ford ponovo pokrenuo priču s retro-izgledajućim Mustangom, Chevrolet je uskrsnuo Camaro, dok je Corvette ispala apsolutnim pandanom svega što su joj Europa i Japan mogli baciti pred kotače. Istovremeno je Dodge s Viperom vidio da se u novom mileniju može svašta, pa se (nažalost) ubrzo na tržištu pojavio uskrsnuti Charger, a zatim i Challenger, no Pontiac je jednostavno ostao izostavljen iz te sheme uskrsnuća, iako je desetljećima prije započeo „Muscle Car“ eru s legendarnim modelom GTO.

Pontiac GTO – bolesno jak automobil za ono vrijeme.

Za one koji ne znaju, Pontiac GTO bio je osmišljen od strane trojice GM-ovih genijalaca – inženjera pod imenom Russell Gee, specijalista za motore Billa Collinsa, te glavnog inženjera u Pontiacu, gospodina Johna DeLoreana (koji je poznat po prvoj aluminijskoj šasiji na svijetu, proslavljenoj u obliku DeLoreana DMC-12 i u filmu „Back to the Future“). Njih su trojica pratili Pontiacovu marketinšku strategiju koja je u to vrijeme bila bazirana na performansama, pa obzirom je iz generalštaba GM-a stigao proglas kako se svim tvrtkama pod General Motorsom zabranjuje sudjelovanje u bilo kakvoj formi auto-sporta, njih su trojica osmislili priču u kojoj će se performanse i dalje reklamirati kao najjači Pontiacov adut, no ne na stazi, već izvan nje.

Tako je nastao Pontiac koji je imenom inspiriran (da ne kažem ukraden) od strane Ferrarija GTO, no usprkos raznoraznim pobunama od strane Ferrari-entuzijasta, GTO je opstao i ušao u legendu među američkim automobilima iz njihove ponajbolje ere. Time je otpočela utrka za prevlast u „Muscle Car“ eri automobila, a Pontiac je za to apsolutno zaslužan od samog začetka.

Prvi Firebird ne skriva poveznice s modelom GTO.

Nekoliko godina kasnije, tj. 1967. godine na tržištu se pojavio Pontiac Firebird koji je za zadatak imao nastaviti tamo gdje je GTO stao i svoj konkurenciji i opet pokazati tko je kralj ceste. Doduše, Firebird je u dijelio platformu s Chevroletovim modelom Camaro, no s druge je strane izvan GM-a Mercury Cougar dijelio platformu s Fordovim modelom Mustang, tako da takva praksa zapravo nije ništa čudno i po prvi puta viđeno – tim više što je Firebird uvijek bio korak ispred Camara po pitanju performansi.

Kroz godine je Firebird postajao sve prisutniji i sve jači u smislu prodaje i razvoja. Jednim je dijelom za to zaslužna tvrdoglavost i predanost razvojnog tima ljudi ispred ovog modela, dok je s druge strane svoj obol dao i odjel marketinga, uz raznorazne reklame gurajući Firebird iz filma u seriju i obrnuto.

F-Body Firebird skoro nije imao ptičurinu ha haubi.

Naravno, uz „The Driver“ i još poneke filmove, najpoznatija uloga Firebirda Trans Am zabilježena je u hit-filmu „Smokey and the Bandit“ koji je gledalo tek nešto manje ljudi od populacije koja je svjedočila filmu „Star Wars“ u svom prvom (tj. četvrtom) nastavku. Time je Firebird u svom najljepšem i najjačem izdanju postao legenda koja i dan-danas oko sebe okuplja mali milijun entuzijasta…uključujući i mene osobno.

Marketing, The Hoff i “ratkape”.

Kako su krize potresale Ameriku, tako je i Pontiac sa svojim modelima sve više tonuo u bezličnost, pa je tako treća generacija Firebirda patila od kroničnog pomanjkanja snage, te još goreg pomanjkanja bilo kakvog imagea u smislu posebnosti modela. Čak je i „K.I.T.T.“ iz serije „Knight Rider“ sa fudbalerkom i hlačama “u mrkvu” obogaćenim Davidom Hasselhoffom za dvokrakim volanom bio jedan strahovito bezličan automobil koji je više ličio na neki tadašnji japanski uradak, nego na američki mišičavi automobil, no protiv toga se očito nije moglo.

Trans Am GTA kao jedan od posljednjih (pravih) trzajeva za Pontiac.

Početkom 1982. godine je Firebird po prvi puta dobio 4-cilindrični motor pod poklopac, a najjača verzija tadašnje (treće) generacije Firebirda vrijedna je spomena tek na samom zalasku modela, kada se pojavio Trans Am GTA, koji je sa svojim 5,7-litarskim V8 motorom pod „haubom“ razvijao 250 konjskih snaga zahvaljujući Chevroletu od kojeg je motor i doniran. Dakle doista ništa posebno – tim više što je potrošnja goriva u „štedljivom“ obliku Firebirda bila nenormalno visoka u smislu Trans Am GTA verzije modela.

Posljednja generacija Firebirda. Što uopće reći…

Četvrta generacija Firebirda zapravo je jedna velika greška koja se nikad nije ni trebala dogoditi, jer iako su najjači primjerci u obliku verzija Trans Am i Firehawk imale sasvim solidno ubrzanje i maksimalnu brzinu, ono što je kronično falilo svodilo se na fantastično bezličan dizajn koji je Firebirdu na neki način presudio, obzirom su prodajne brojke bile poražavajuće za tu generaciju modela.

Chevrolet Camaro je u to vrijeme čak i ličio na Firebird, no nekolicina lijepo osmišljenih detalja ipak je presudila u korist Camara, obzirom Firebird u tom segmentu nije imao što za ponuditi i ispadao je poput ružnog pačeta u usporedbi s bratom iz Chevroleta.

Pontiac Fiero kao još jedan (uzaludan) pokušaj.

Dakle Pontiac je nekoliko desetljeća (s malim pauzama za vrijeme naftnih kriza) bio apsolutno najzanimljivija tvrtka koja se prihvatila posla oko „Muscle Car“ ere i uz standardne modele poput modela LeMans, Tempest, Bonneville, Grand Prix, Grand Am, Astre, Grand Ville, Fiero, itd. nudila i Firebird koji je uz performanse i izgled imao i image s kojim se često „mučio“ i Chevrolet Corvette.

Pa što je onda pošlo toliko krivo da se u današnje vrijeme tvrtka Pontiac spominje samo kao dio povijesti?

Uskrsnuti GTO nije doživio nikakav uspjeh.

Jednostavno – manjak ideja, nova globalna financijska kriza na pomolu i politika koja se svako toliko petljala u poslove General Motorsa, pa samim time i Pontiaca kao jednog dijela te korporacije.

No Pontiac nije propao zbog loših rezultata prodaje i što li ja znam čega takvog, jer je ionako bilo u planu uložiti određenu svotu novca kroz koju bi se Pontiac pokušalo vratiti barem dijelom u dane stare slave.

Produkt takvog načina razmišljanja bio je model GTO koji je uz maleni roadster pod nazivom Solstice i opet trebao otpočeti jednu sasvim novu eru u smislu performansi i imagea, a cijelu je priču trebao nastaviti model G8, koji je zamišljen kao pandan nekim od najbržih europskih modela. Dakle ideja je bila od Pontiaca ponovo napraviti marku koja bi u smislu američkih automobila trebala značiti sinonim za performanse.

No to se ipak nije dogodilo, a razlozi su prije svega politički.

Bob Lutz – veliki gazda.

Naime, prema riječima jednog od najsposobnijih ljudi u svijetu automobila današnjice, tj. potpredsjednika General Motorsa pod imenom Bob Lutz, koje je svojevremeno objavio za renomirani američki magazin o automobilima „Car and Driver“, cijela je priča oko Pontiaca i revitaliziranja te marke bila skoro pri kraju, kada je u sve zajedno uletjela Obamina administracija i doslovce ucijenila General Motors s 53 milijarde Dolara. Ta je svota bila namijenjena izvlačenju GM-a iz dugova i ulaganju u proizvodnju novih modela i tehnologija, no gledano iz očiju vlastodržaca i suhoparnih ekonomista, Pontiac očito nije bio dijelom te strategije, te je zatraženo da se izuzev Chevroleta i Cadillaca ukine sve ostalo što GM čini prepoznatljivim u svijetu automobila.

Nakon inicijalne panike u GM-u, određeni ključni ljudi te korporacije ipak su smogli snage obratiti se s apelom u kojem je navedeno kako bi bilo dobro da se još neke marke ostave na miru i u egzistenciji. Pri tome se prvenstveno mislilo na GMC koji je orijentiran prema teretnim i terenskim automobilima, te Buick koji iz godine u godinu bilježi sve veći rast prodaje u zemlji koja je tek nedavno dozvolila masovnu upotrebu automobila, tj. u Kini.

U to je vrijeme Hummer pokušavao izmisliti nešto čemu se Europljani ne bi cerekali na sam pogled, te obnoviti ugovore s američkom vojskom, dok je Saab bio unaprijed osuđen na propast, jer u toj marki nitko nije vidio ama baš nikakav izvjestan pozitivan pomak, pa je priča oko te dvije marke već unaprijed otpisana.

Novo lice Pontiaca uopće ne zaslužuje komentar.

Spomenuti potpredsjednik GM-a Bob Lutz također je uz objašnjenje kako Buick i GMC imaju više smisla nego se „na prvu“ čini, također apelirao i na to da Pontiac ostane u projektu revitalizacije i da se iz te marke napravi takozvana „RWD“ marka koja bi parirala modelima s kojima su BMW i Mercedes-Benz prisutni na američkom tržištu. Istovremeno bi se prema ideji revitalizacije ove marke ulagalo u unaprjeđenje aktualnih i stvaranje novih generacija modela GTO i Solstice, model G8 ostao bi dosljedan samome sebi, te bi u neko kratko vrijeme prerastao u američki pandan BMW-ovim “M” modelima, a u nekom budućem vremenu je i Firebird bio u planu kao još jedan u nizu retro-automobila koji su tijekom sedamdesetih obilježili američku automobilsku povijest.

G8 kao limuzina koja nikada nije imala šanse uspjeti.

No umjesto pozitivnog odgovora za sve stavke koje su iz General Motorsa uputili u obliku apela i svojevrsnih rješenja, američka je vlada prepoznala samo GMC i Buick kao nešto što u bližoj budućnosti ima šanse za preživljavanje, dok je Pontiac postao kamenom spoticanja, te je ubrzo od strane vlastodržaca iz Obamine administracije stigao i vrlo jednostavan i direktan ultimatum koji je glasio „Izbacite Pontiac iz plana ili nećete dobiti potrebna sredstva“. Rezultatno stanje objavljeno je samo par dana nakon tog famoznog (do neki dan tajnog) dopisa, te je Pontiac završio s proizvodnjom za sva vremena.

Možda bi referendum pomogao…

I što na kraju reći?

Da je Pontiac žrtveno janje bila bi sasvim ispravna konstatacija. Također bi bilo ispravno ustvrditi da je novac i opet presudio nečem što bi se dugoročno najvjerojatnije isplatilo, obzirom na status koji među štovateljima američke auto-industrije Pontiac i dan-danas uživa.

Isto tako je definitivna činjenica kako je politika i opet upetljala svoje prste u nešto o čemu akteri i provoditelji iste nemaju blage veze.

Stoga se isplati zaključiti da novac i dalje pokreće svijet i da u današnje vrijeme ne samo da ništa nije sveto, već su želje onih na vlasti i dalje puno bitnije od spasa onih koji su danas bez posla.

No to je surova stvarnost i jedan od ponajboljih primjera „slobode“ i „demokracije“ na nivou jedne svjetske velesile. Iako takve situacije i stvari u pravilu nisu ništa novo i svima koji su pratili trakavicu oko Pontiaca i General Motorsa bilo je itekako jasno tko je vukao konce i zašto, svejedno je žalosno vidjeti da se takve stvari događaju tamo gdje se to ne bi trebalo dozvoljavati i gdje politika zapravo u poslovanje ne bi trebala miješati svoje prste.

Ali to bi pak bio previše idealan svijet, zar ne?!