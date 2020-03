Ovo je novi Golf GTI

I ne samo GTI, već i GTD i GTE. Zvuči alfabetički, zar ne?!

Zamislite svoj omiljeni „vrući kompakt“. Jeste li? Odlično.

Je li seksi? Je li poseban? Je li atraktivan? Drugačiji već na prvi pogled od svih ostalih varijacija na temu modela na kojem se bazira?

E, pa ako ste zamislili novi Golf GTI, onda sve to skupa možete zaboraviti. Jer novi Golf GTI zajedno sa svojom braćom po GT-nešto oznaci ispada dosadan i pomalo bezličan.

Dakle, Volkswagen se vraća ideologiji koju je započela „četvorka“ s oznakom GTI. No usprkos tome Volkswagen za ove tri iteracije modela Golf ima itekako velike planove, jer se navodno podrazumijeva da će GTI, GTD i GTE na europskom tržištu iznositi čak 15% ukupne proizvodne serije.

A to pak u prijevodu znači da bi se kupci trebali mahnito obrušavati na salone u kojima se ovi automobili prodaju.

Hm…

Volkswagen Golf GTI MK8 foto: Volkswagen

Receptura je manje-više ista kao i do sada: karoserija s pokojim detaljem koji significira nešto „posebno“, četiri oveća kotača i kožom presvučeni volan koji također iza sebe skriva ideologiju „posebnosti“.

Tu je naravno i hrpetina opreme koju kupci ostalih iteracija Golfa neće imati u svojim automobilima, a onda je tu i još veća hrpa tehnologije koja primarno podrazumijeva strujne krugove.

I naravno, ekrane.

Volkswagen Golf GTI MK8 foto: Volkswagen

Pogonski sklop je orijentiran na prednje kotače. Dakle, kao i do sada. Što se motora tiče, opet je priča svedena na dvije litre zapremine, jedan Turbo-punjač i nešto više konja, nego je to bio slučaj unutar generacije koju ovaj novi Golf pokušava zamijeniti.

Odnosno, konkretnije rečeno, novi bi Golf GTI pod poklopcem motora trebao imati ukupno 242 konja i 370 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz).

Samim time je za pretpostaviti kako će ubrzanje do 100 kilometara na sat trajati nešto manje od 6 sekundi, te kako će maksimalna brzina iznositi tek nešto manje od 250 km/h. Dakle, ništa revolucionarno čime bi se netko mogao posebno hvaliti.

Volkswagen Golf GTD MK8 foto: Volkswagen

Novi Golf GTD prema navodima od strane proizvođača pod poklopcem motora ima „najčišći Diesel-motor na svijetu“. I s obzirom na Dieselgate i još neke afere, sve se pitam gdje li smo to već čuli.

Ali neka im bude. Samo se nadam da niti jedan majmunčić nije mučen u procesu otkrivanja sve te „čistoće“ Diesel-motora za ovu generaciju Golfa.

Bilo kako bilo, kao što je slučaj kod GTI-ja, i ovaj Diesel-GT vrvi od tehnologije, a to će pak zasigurno razveseliti sve one koji vole juriti, a žao im je potrošiti novce.

Jurnjavu dakle omogućava „najčišći“ dvolitreni TDI-motor. Dotični na prednje kotače isporučuje od 181 do 197 konja, a na tržištu će se pojaviti isključivo s DSG-mjenjačkim sklopom. Dakle, ništa od „šaltanja“.

Volkswagen Golf GTE MK8 foto: Volkswagen

Golf GTE predstavlja tehnološki i ekološki najnapredniju opciju. Jer se ukratko radi o Hibridu koji izgleda i ide poput GTI-ja, ali zagađuje dvostruko manje. Hm…

Poput Golfa s oznakom GTI, ovaj polu-električni također dolazi s 242 konja, ali uz više „njutna. Točnije, njih 400. No snaga i „njutni“ u ovom slučaju ne dolaze iz dvolitrenog „turbaka“, već iz motora s 1,4 litre zapremine sa 148 konja, kojem je dodan elektro-motor pogonjen baterijama nominalne snage od 13 kWh.

Samim time je Golf GTE najteži od ostatka familije, ali bi prema navodima od strane proizvođača trebao biti barem „tu negdje“ s benzinskom iteracijom „GeTeIja“. A to u svakom slučaju zvuči obećavajuće.

Ovjes je doživio značajne promjene na sve tri varijacije na temu (trenutno) najjačih Golfova. Dotičnom je ovjesu najnovije generacije pridodano sve i svašta, te redizajnirano još više toga, ali u ovom se momentu najviše ističe tzv. „Dinamička kontrola šasije“, odnosno skraćeno govoreći DCC.

Izuzev ovjesa bi poboljšanom držanju ceste trebala pripomoći i (navodno) superiorna aerodinamička svojstva, pa tako guštanje za volanom neovisno o motorizaciji ne bi trebalo izostati.

No to ćemo pak vidjeti kada se Golf GTI zajedno s ostatkom braće pojavi na tržištu i kada krenu testiranja od strane ljudi koji nisu na Volkswagenovoj platnoj listi (ako takvih uopće ima). A do tada nema druge nego vjerovati Volkswagenu i uzimati njihove navode zdravo za gotovo.

Što se pak izgleda tiče, ekipa u Wolfsburgu se itekako potrudila od GT-nešto sufiksa napraviti nešto instantno prepoznatljivo.

No ako se nas ovdje pita, toj se zadaći pristupilo na krivi način. Jer izuzev suptilnih razlika u branicima i još par sitnica, Golf GTI, GTD i GTE od ostatka se razlikuju tek sitnim detaljima.

Primjerice, lice za GTI ima crvenu crtu koja spaja farove s prednjom maskom, dok GTD ima srebrnu, a GTE plavu. Super, zar ne?!

Ista je priča i s guzicom na kojoj u sklopu stražnjeg branika za GTI stoje dvije ispušne cijevi (odnosno po jedna sa svake strane), dok GTD ima jednu, a GTE niti jednu. Stoga Volkswagen i dalje odbija „vrištati“ na bilo koji način kao što to rade neki konkurenti unutar klase novokomponiranih gradskih nabrijanaca.

Što se interijera tiče, izuzev vizualno dominantnog ekrana koji stoji tik do ploče s instrumentima, instantno je vidljiv kronični nedostatak gumbića i tipki.

Jer gumbići i tipke u današnje vrijeme iz nekog nama nepoznatog razloga predstavljaju nešto nepotrebno, staro i anti-moderno.

Stoga se u novom Golfu GTI nalazi tek nekoliko (očito) prijeko potrebnih tipki, dok sve ostalo što je potrebno dodirivati na sebi ima senzore i djeluje poput mini-zaslona na dodir. Samim time interijer dobiva jednu novu dimenziju praznine i minimalizma koju zapravo narušava gore spomenuti ekran.

No ako već ništa drugo, onda se može reći kako ekran nije montiran „tek tako“, već ima svoje mjesto. Samim time ne djeluje nedorečeno ili kao da ga je neki pijani djelatnik „čičkom“ nalijepio na armaturu, a to je u svakom slučaju pozitivno.

Uglavnom, kada se sve stavi na hrpu i podvuče se crta, recimo da Golf GTI najnovije generacije ne izgleda loše.

Volkswagen Golf GTI MK8 foto: Volkswagen

I upravo u tom dijelu dolazimo do problema. Jer „ne izgledati loše“ nije isto što i „izgledati super“.

Pa ako se nas ovdje pita, Golf GTI u tom dijelu priče bilježi jedan veliki „fail“. Jer poanta gradskih jurilica oduvijek je u posebnostima i karakteru samog automobila čak i kada stoji. A te su komponente na novom Golfu GTI apsolutno izostale.

Radi se o automobilu koji iz generacije u generaciju sve više gubi svoju osobnost, a to je za jednog gradskog nabrijanca definitivno veliki minus. I još k tome Volkswagen na neki način svjetlima za maglu kopira Renault, što je izazvalo popriličnu količinu smijeha u našim redovima.

Uglavnom, novi je Golf GTI zasigurno dobar i brz automobil. Nazivno je čak i atraktivan, pa ne treba sumnjati u to da će već pri premijernom prikazivanju mnogi nad njime sliniti.

Ali za sve one kojima su drage sve gradske jurilice u općenitom smislu, a ne samo one s potpisom „Made in Wolfsburg“, ovaj novi Golf GTI neće ponuditi pretjerano velik izvor fascinacije.

Volkswagen Golf GTI MK8 foto: Volkswagen

Golf GTI najnovije generacije dolazi kao generički formuliran automobil koji umjesto generalne fascinacije i široke publike namjerno cilja na projekcije stvarane daleko od proizvodnog pogona u kojem se ovaj automobil stvara.

Ovaj Golf predstavlja točno ono što je odjel marketinga poželio da bude i kao takav jednostavno prestaje biti interesantan za sve one kojima Volkswagenov logotip ne predstavlja materijal za masturbaciju u WC-u. I to je zapravo tužno.

Volkswagen Golf GTI MK8 foto: Volkswagen

Jer upravo Golf GTI stoji kao automobil koji je spojio praktičnost s performansama i time redefinirao svijet automobila još tamo negdje u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća. A ovaj novi nije u stanju niti definirati samog sebe. Ali to valjda tako mora biti.

U svakom slučaju, novi je Golf GTI pred vama. Pa uživajte. Ili nemojte.

Nama je stvarno svejedno.