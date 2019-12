Ovo je najluđi Mini svih vremena

Naravno, govorimo o tvorničkom automobilu, a ne o nekom sumanutom „tjunerskom“ projektu, stoga je sam naslov poput nekih službenih izjava zapravo retoričkog tipa. Ali nema veze, jer Mini JCW i opet je među nama. Brži, jači i luđi nego ikad.

Mini John Cooper Works GP foto: MINI

Mini – marka koja se od osnovnog opisa odmaknula do Marsa. Proizvođač automobila koji svojim modelima i pomodarskim pristupom najčešće apelira na pozerski i „modno osviješteni“ svijet u kojem vladaju frizeri, stilisti i starlete. Mini je već godinama za mnoge na listi nepoželjnih proizvođača automobila, jer BMW odavno upravlja egzistencijom i politikom postojanja ove marke na tržištu. I oko toga se puristi i zaljubljenici u onaj originalan maleni gradski automobil itekako bune. No s druge strane taj isti Mini svako malo na tržište ponudi neki itekako hvale vrijedan automobil. A jedan od takvih se upravo nalazi pred vama cijenjeni čitatelji.

Mini John Cooper Works GP foto: MINI

Ukratko, riječ je o najnovijoj varijaciji na temu Minijevog modela Cooper koji na sebi između ostalog nosi i sufikse JCW i GP. A to pak znači skraćenice za „John Cooper Works“ i „Grand Prix“, te podrazumijeva uvjerljivo najbolesniju varijaciju na temu kompaktnog automobila ove marke.

Mini John Cooper Works GP foto: MINI

Ako je za vjerovati brojkama u kombinaciji sa svom silom lijepih riječi i opisa, novi je Mini Cooper JCW GP već u teoriji prava mala zvijer. Baš kao što je to bio slučaj i s onim na zalazu kojeg ovaj novi Mini treba zamijeniti. Ukratko je riječ o tek nešto malo većem automobilu koji u salone dolazi s hrpetinom noviteta na sebi. Neki su vrjedniji pažnje, dok neki drugi tek pomodarski pune popis dodatne opreme. No svi oni zajedno čine ekvilibrij u obliku jedne od najpoželjnijih malih gradskih jurilica kakve je moguće imati u svom vlasništvu.

Mini John Cooper Works GP foto: MINI

Što se motorizacije tiče, riječ je o dvolitrenom četverocilindrašu koji u kombinaciji s respiratornim pomagalima na prednje kotače razbacuje preko 300 konja i nekih 450 „njutna“ maksimalnog okretnog momenta (buraz). Sva ta snaga i „njutni“ do prednjih kotača stižu posredstvom „Steptronic“ mjenjačkog sklopa najnovije generacije koji raspolaže s osam brzina. Pa iako je zapravo šteta da ovaj Mini nema čak niti opcionalan „manualac“ u sklopu popisa opreme, s obzirom na svu silu itekako zanimljivih brojki koje ga prate, nekako nema smisla cviljeti oko toga. Jer je u krajnjoj liniji i dalje riječ o „najmoćnijem Miniju svih vremena“ (kako kažu materijali za medije) koji do 100 kilometara na sat ubrzava za 5,1 sekundu, te nastavlja ubrzavati sve do elektronički neopterećenih 265 km/h. A to pak u prijevodu znači da bi vlasnici automobila poput Honde Civic Type R na stazi mogli biti oni koji će roniti krokodilske suze – i to ne samo zato što je Mini uvjerljivo ljepši.

Mini John Cooper Works GP foto: MINI

Iako je tijekom posljednjih godina uvriježena praksa da neki novi ili pak po nečemu poseban model nekog proizvođača biva skrivan do posljednje minute, za ovaj Mini to baš i nije bio slučaj. Tijekom posljednjih smo se mjeseci nagledali fotografija i najava, pa se zapravo samo čekalo kada će JCW GP konačno s beskrajnih prostranstava Interneta svratiti u stvaran svijet i biti prezentiran javnosti. A to se pak dogodilo kada je ovogodišnji salon automobila u Los Angelesu otvorio svoja vrata.

Mini John Cooper Works GP foto: MINI

Predgovor tome i ujedno zadnja „teoretska“ reklama bio je pohod na Nordschleife, gdje je ovaj sumanuti i poremećeni Mini zabilježio vrijeme prolaska 22,8 kilometara staze za manje od osam minuta. Time se ovaj „maleni“ gradski sportaš nametnuo kao svjetska velesila i zapravo je jedini problem s ovim automobilom vezan uz njegovu cijenu.

Doduše, ako ćemo realno gledati taj dio priče, onda vrijedi reći kako Mini općenito nije jeftin automobil. No usprkos tome dati više od 40,000 Eura za jedan polu-upotrebljiv automobil koji čak nema ni stražnja sjedala i time služi kao igračka, za mnoge će biti previše. No BMW u tom dijelu priče nikada nije vidio problem, pa se niti oko ove najnovije iteracije Minija s oznakom JCW GP u smislu cijene neće lomiti koplja i razbijati glave.

Mini John Cooper Works GP foto: MINI

Što se opreme tiče, možete pretpostaviti kako JCW GP nudi svega i svačega – od tehnoloških postignuća, preko detalja koji za cilj imaju olakšati vozačima vrijeme provedeno za volanom. No za razliku od „klasičnih“ Minija s čijom često nepotrebnim i pretjerano skupim komadićima opreme ovaj proizvođač automobila mami kupce u svoje salone, ovaj je Mini definitivno najbolje usporediti s „Hardcore“ pornografijom. Dakle, nema cenzure, nema pretjerivanja sa scenografijom u smislu estetike i sve je apsolutno podređeno radnjama i situacijama. Stoga me ni najmanje ne bi čudilo da JCW GP umjesto gore navedene skraćenice označava inicijale neke porno-dive. Jer seksa u ovom automobilu nikome neće nedostajati – pogotovo na stazi koja za ovaj Mini predstavlja prirodni habitat.

Mini John Cooper Works GP foto: MINI

Naravno da se u sklopu popisa opreme nalaze neka pomagala poput DSC-a i njemu sličnih sustava. Naravno da su ekrani itekako prisutni i da je Mini JCW GP moguće povezati s pametnim telefonima i gledati pornografiju u automobilu. Naravno da u cijeloj priči postoji i popis dodatne opreme koji ovaj automobil čini još skupljim, a onda je tu i najava oko tek 3,000 primjeraka s kojima će Mini izaći na tržište, što ga automatski čini i poprilično ekskluzivnim. No usprkos svemu tome i dalje vrijedi reći kako je Mini JCW GP kao produkt jednog Anglo-germanskog braka i dalje dovoljno poseban i poželjan. I to jako. Jer ovdje nije riječ o automobilu s kakvim će se frizeri i sponzoruše mučiti na parkiralištu.

Mini John Cooper Works GP foto: MINI

Nije riječ o modelu s kakvim će se dječica bogatih roditelja natjeravati po gradu i pozirati ispred klubova i restorana. Ovo je JCW GP – brutalan, olakšan, sirov, krut i bijesan mali automobil čija namjena ne stiže iz krivih primisli i kompleksa, već iz želje za brzinom i G-silama za koje je ovaj Mini itekako sposoban.

I zato je ovaj automobil usprkos njegovoj generičkoj braći i sestrama jako teško ne voljeti.

Slažete li se?