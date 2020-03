Otkazan Zagreb Auto Show? Tko je krivac – Koronavirus ili odustajanje izlagača osobnih vozila!?

Nakon Ženeve otkazan Zagreb Auto Show! Je li do njegovog otkazivanja došlo zbog novonastale situacije zbog koronavirusa (COVID-19) tj. prevencije njegovog širenja, ili je pravi razlog tome zapravo odustajanja brojnih izlagača osobnih vozila!?

Prvo je Zagreb Auto Show ostao bez automobila, a onda je stigao koronavirus Covid-19.

Zagreb Auto Show je međunarodni salon automobila, gospodarskih vozila, motocikala i prateće industrije koji je utemeljen 1992. godine.

Kako je isti uvršten u službeni kalendar sajmova Međunarodnog udruženja proizvođača automobila OICA-e, krovne organizacije svjetskih proizvođača vozila, postao je dio ekskluzivne obitelji auto sajmova u ovom dijelu Europe.

Odgođen Zagreb Auto Show 2020.

Sudeći prema informacijama koje je objavila ta krovna organizacije svjetskih proizvođača vozila (OICA), Zagreb Auto Show je odgođen.

Naime na njihovim službenim stranicama uz informacije o otkazivanju Geneva, 90th International Motor Show-a, stoji kako je odgođen i Bangkok International Auto Show (2020), ali i naš Zagreb Auto Show (2020).

Odgođen Zagreb Auto Show foto: OICA

Iz Zagrebačkog Velesajma za sada nema odgovora niti ikakvih informacija o Zagreb Auto Show-u.

Na službenim stranicama Zagrebačkog Velesajma još nema nikakvih informacija o odgađanju ili otkazivanju Zagreb Auto Show-a. No ako se dobro pregledaju sve njihove stranice može se doći do zaključka da je to zaista tako.

Naime, nigdje više nema spomena da se isti održava, jednostavno je najava uklonjena.

Što se zapravo događa s održavanjem tj. otkazivanjem Zagreb Auto Show-a htjeli smo provjeriti putem telefonskog poziva upućenog na Press centar Zagrebačkog velesajma, no na žalost vezu nismo uspjeli uspostaviti. Mail s našim upitom je poslan i nestrpljivo očekujemo i njihov službeni odgovor.

U listi sajmova koji se uskoro održavaju, na službenim stranicama Zagrebačkog Velesajma Zagreb Auto Show više nije naveden. foto: ZV

Je li Covid-19 koronavirus pravi razlog zbog kojeg je Auto Show otkazan?

Ono što su sigurno i jasno istaknuli je kako se projekt “Beauty&Hair Expo Zagreb”, koji se trebao održati od 6. do 8. ožujka, odgodio zbog novonastalih uvjeta oko širenja Covid-19 koronavirusa, te je u dogovoru s izlagačima i programskim partnerima dogovoren novi termin od 25. do 27. rujna 2020.

Ako je koronavirus razlog otkazivanja Zagreb Auto Show-a, možemo li očekivati neki novi termin njegovog održavanja? Teško je to reći u ovom trenu, pogotovo s ovako malo dobivenih informacija.

S obzirom na to da je ovogodišnji Zagrebu Auto Show već imao problema zbog mnogobrojnih otkazivanja izlagača o čemu smo već ranije pisali, možemo reći kako je ova situacija s koronavirusom samo došla kao “točka na i”, te dovršila već ranije poljuljanu situaciju ovog eventa.

Nekako nam se čini kako je koronavirus u ovom slučaju došao “kao naručen” razlog za otkazivanje istog. Drugim riječima zapravo ga je spasio, jer što se nas tiče, sajam automobila (bez osobnih automobila), nema ama baš nikakvog smisla. Što naravno ne znači da ne želimo vidjeti sajam motocikala i gospodarskih vozila (ali naravno pod nekim drugim imenom).