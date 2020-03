Novi trendovi u kažnjavanju vozača – Sofisticirane kamere za mjerenje buke automobila!

Ako se prijeđe zakonski propisana granica glasnoće, vlasnicima će stizati kazne i u krajnjem slučaju će biti isključeni iz prometa!

Kamere za mjerenje buke automobila foto: Revija HAK

Znate kako je, prvo krenu s nečim u razvijenoj Europi pa to na kraju pronađe i put do nas. Vidjet ćemo kako će biti s najnovijim trendom, a to su europski pilot projekti s kamerama, odnosno sustavima koji mjere razinu buke automobila.

U Velikoj Britaniji i Parizu trenutno su u tijeku pilot projekti s takvim uređajima. Glavni grad Francuske provodi program s uređajem koji ima četiri mikrofona i može mjeriti razinu decibela u svakoj desetinki sekunde.

Prijeđe li vozilo dopuštenu razinu buke – kamera će ga snimiti, a vaš filmski uradak pojavit će se na policijskom serveru.

Pilot projekt počeo je u lipnju prošle godine i trajat će 18 mjeseci. Zasad kazni nema, ali rezultati pokazuju da će ekonomski stručnjaci koji brinu o proračunu u budućnosti biti zadovoljni (ako ove kamere postanu službene).

Samo je jedne nedjelje zabilježeno 450 prijestupnika koji su presnažno stiskali papučicu gasa svog vozila i stvarali buku veću od dozvoljene.

Kamere za mjerenje razine zvuka želi i njemački Hannover, a u švicarskom Baselu i Zurichu se također rodila slična ideja, ali su gradske vlasti odustale od nje.

Zaključak je da se vozače ionako previše kažnjava. Izvor: Revija HAK.

MOŽDA BI VAS MOGLO ZANIMATI I OVO:

1. Stiže kraj glasnim autima: Kamere dobivaju i mjerač glasnoće!

2. Buka iz ispuha nas ubija, no je li nam stvarno stalo do toga?