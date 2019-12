Novi Jaguar F-Type kao kralj mačkica

Draga djeco, pozdravite macu. Recite “Hello Kitty”!

Novi Jaguar F-Type foto: Jaguar

Jaguar F-Type nije samo jedan od najljepših, već i jedan je od najboljih sportskih automobila na tržištu. I to je činjenično stanje, voljeli ovu slavnu britansku marku ili ne. Ali kako to obično biva, u sklopu konkurencije koja ne posustaje s novitetima, F-Type malo pomalo pokazuje svoj staž na tržištu i u smislu performansi na tržište danas stiže s nižim nivoom performansi u odnosu na konkurenciju u domeni sportskih automobila. A kako i ne bi, kada se radi o automobilu koji svoje prve prodane primjerke bilježi tamo negdje tijekom 2013. godine?!

Uglavnom, kako bi F-Type na tržištu ostao svjež, atraktivan i zanimljiv “nekim novim klincima”, u Jaguaru su se odlučili primiti posla i svijetu pokazati novu generaciju modela.

Novi Jaguar F-Type foto: Jaguar

Generalije su zapravo poznate i već otprije prožvakane, ali se suptilnim revizijama na nekim poljima dobio novi model ovog prelijepog sportskog automobila. Dakle, gabariti su identični kao i prije. Isto je i s nekim stavkama opreme, a i motori su već otprije poznati, tako da ovaj novi F-Type skeptici i “hejteri” mogu nazvati “novim” F-Typeom. I time bi zapravo dijelom bili u pravu, jer usprkos svim novitetima, F-Type na momente djeluje kao da je redizajniran, a ne kompletno i apsolutno nov automobil. Drugi bi pak skeptici i “hejteri” mogli reći kako novi F-Type jako sliči na Aston Martin DB11. I time bi dotični također bili u pravu, jer sličnosti doista postoje. Ali ako ćemo biti realni, otkad je sličiti na Aston Martin bilo nešto loše?

Uglavnom, nekima novi Jaguar F-Type neće djelovati kao nešto posebno, ali da je prelijep, to je definitivno istina.

Novi Jaguar F-Type foto: Jaguar

Kako to kod Jaguara obično biva, ideologija pod nazivom “ne popravljaj ako valja” za novi je F-Type itekako prisutna. Inženjeri i dizajneri su na bazi modela na zalazu napravili nekolicinu zahvata i obnovili F-Type za 2020. godinu, a time je stvoren novi komplet detalja s kojima će ovaj Jaguar zasigurno privući pozornost mnogih. Jer prednji i stražnji farovi suženog oblika zajedno s povećanom prednjom maskom samo su dio popisa revidiranih dijelova s kojima ova nova, obnovljena i utegnuta maca iz Coventryja dolazi na tržište. Branici su novi. Stražnji difuzor također. Poklopac motora „inspiriran legendarnim Jaguarovim trkačima“ zbog svojih otvora za zrak blago nalikuje na neki s kakvim bi se u šezdesetima pohvalio C-Type ili D-Type, a tu je i tona vizualnih detalja koji sporadično podsjećaju na dane kada Jaguar nije bio u vlasništvu Indijaca. Stoga se ne može reći kako se u Jaguaru nisu potrudili F-Type presložiti kako treba i time ga pripremiti za neke nove pobjede.

Novi Jaguar F-Type foto: Jaguar

Što se motorizacije tiče, kako sam spomenuo u gornjem dijelu teksta, nekih većih promjena zapravo i nema. Jaguarov “osmak” s 5 litara zapremine i dalje dolazi u paketu s F-Type R varijacijom na temu modela. No za razliku od prijašnjih 550 konjskih snaga, zbog nekih novih dijelova i revidiranja nekih ne baš tako novih, ovaj V8-motor za F-Type R proizvodi 575 konja i nekih 700 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz). Dakle, novi F-Type R u odnosu na onaj stari ima 25 konja i 19 “njutna” viška.

Prevedeno u nešto konkretnije brojke, sve je to sasvim dovoljno za sprint do „stotke“ u trajanju od 3,5 sekunde i nastavak ubrzavanja do ravnih 300 kilometara na sat.

Suprotno glasinama koje su najavljivale ukidanje, F-Type R Dynamic zadržava Jaguarov trolitreni V6-motor, koji u sklopu ove nove iteracije proizvodi 380 konja i 460 “njutna”, a nudi se isključivo s pogonom na sve kotače. Bazni F-Type, s druge strane, još se uvijek nudi s dvolitrenim Turbo-motorom koji na kotače isporučuje veselih 296 konjskih snaga i 400 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz). Dakle, snage ne fali ni u kojoj varijaciji na temu nove generacije modela F-Type, a uza sve to možda vrijedi spomenuti i kako sve verzije modela F-Type na kotače šalju snagu putem 8-stupanjskog prilagodljivog automatskog mjenjača.

Novi Jaguar F-Type foto: Jaguar

Kako bi dodatno poboljšao i još jače naglasio izvrsno vozačko iskustvo, Jaguar je također iznova kalibrirao servo upravljač i ugradio nove opruge i šipke protiv prevrtanja. Ventili unutar svakog prigušivača i upravljački algoritmi također su kalibrirani kako bi se poboljšala udobnost tijekom vožnje malim brzinama, odnosno uvjerljivije upravljanje tijekom natjeravanja i silovanja papučice gasa. Torzijska krutost i čvrstoća također su podignute za nivo do dva u odnosu na “stari” F-Type, a poradilo se i na ovjesu – specifično u području ramena, ležajeva, kugli i sličnih komponenata koje bi vozaču trebale davati još bolji osjećaj ceste i time poboljšati upravljivost u svakom pogledu.

Svemu tome potpomažu i novi, odnosno lakši kotači dimenzija 20 inča na koje su namontirane Pirelli P-Zero gume nešto šireg traga, nego je to prije bio slučaj. Stoga je novi F-Type još brži, jači, ljepši i usmjereniji nego prije i očito je da su kao osnovnu ideju za ovaj automobil u Jaguaru (opet) protumačili kao “stvaranje pravog vozačkog automobila”.

Novi Jaguar F-Type foto: Jaguar

Pogledom prema unutra jasno se vidi kako Jaguar više ne živi u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća. Dakle, nema drvenih panela, neuglednih prekidača iz Fordove kutije s dijelovima i sličnih predivnih detalja s kojima je Jaguar obilježio nekoliko desetljeća svog postojanja. Stoga je za pretpostaviti kako je aktualno vodstvo Jaguara konačno shvatilo da interijer modela E-Type ne treba prenositi u 21. stoljeće, pa im na tome svaka čast i pohvala.

Poput mnogih drugih proizvođača automobila i Jaguar F-Type u svom novom ruhu odlazi korak bliže prema ekranima i pratećoj tehnologiji. A to je pak vidljivo iz nekolicine detalja koji unutar prelijepog interijera ovog automobila itekako kradu poglede. Npr. izuzev ekrana na sredini armature, tu je i novi 12,3-inčni ekran ispred vozača koji raspolaže s nekoliko modova prikaza – od onog “nominalnog” na kojem se nalaze instrumenti, preko onog na kojem stoji karta i koji se koristi u službi navigacije, pa sve do onog sportskog koji u centru pažnje drži mjerač okretaja u minuti. Spomenuti 10-inčni ekran na sredini armature dolazi opremljen informacijskim sustavom Touch Pro koji izuzev ekrana osjetljivog na dodir koristi sve benefite sustava Apple CarPlay i Android Auto.

Novi Jaguar F-Type foto: Jaguar

Dakle, s novim je Jaguarom F-Type itekako moguće povezati pametni telefon, tablet i tome slične uređaje, a za razliku od mnogih drugih marki čijim vlasnicima i poimanje slova stavlja upitnike iznad glava, za pretpostaviti je kako će kupci ovog Jaguarovog modela ipak znati povezati svoje telefone s automobilom i samim time biti sigurniji vozači na cesti.

Uglavnom, kako detalja oko stavki opreme još uvijek nema u javnosti, tako za taj dio priče vrijedi ostaviti redak do dva praznine. Ali kada se pojave neke dodatne informacije, potrudit ćemo se navesti ih barem jednim dijelom. A za sve drugo je tu ionako konfigurator koji će se također uskoro pojaviti na Jaguarovim internetskim stranicama.

Novi Jaguar F-Type foto: Jaguar

Pa iako svojom pojavom dosta sliči na Aston Martin DB11 i usprkos tome što zapravo i nije riječ o “potpuno novom” modelu (kako to najave objašnjavaju), Jaguar F-Type i dalje predstavlja mračan predmet želja i fantazija. Jer iako neki uporno tvrde da Jaguar ne zna proizvesti trajan automobil, nedavna povijest ove marke ipak potvrđuje jednu poprilično drugačiju priču. No baš da i nije tako, ovaj automobil i dalje ima jedan veliki plus u odnosu na konkurenciju: nije generički sastavljen, pa je samim time lijep za popi…ups…cenzura.

Slažete li i vi cijenjeni čitatelji s takvim razmišljanjem?