Nova Lada Niva = stara Lada Niva

Lada Niva – automobil koji na tržištu djeluje još tamo negdje od 1977. godine i jedan od malobrojnih automobila kojima propuh dolazi u sklopu serijske opreme. Punokrvni terenac za čijim je plastičnim volanom moguće prijeći zemaljsku kuglu uzduž i poprijeko. Niva u svojoj srži predstavlja automobil koji je moguće usporediti sa seljakom. I pod time mislim na zaposlenje i životnu orijentaciju u smislu preživljavanja, tj. na jedno plemenito zanimanje, a ne slobodnu orijentaciju u sklopu koje seljak zapravo ne postoji, već umjesto seljaka postoji seljačina.

Dakle, Niva je usprkos svom ruralnom nastupu i sirovim detaljima zapravo jedan plemenit automobil. Sposoban, dugovječan i tvrdoglav taman koliko je potrebno da bi vozač uvijek mogao krenuti iz točke „A“ i stići do točke „B“ usprkos eventualnim planinama, stepama, savanama i ostalim simpatičnim predjelima koje bi Majčica zemlja eventualno mogla baciti ovoj naizgled vječnoj Ladi pod kotače.

Od gore spomenute 1977. godine, kada je po prvi puta predstavljena svekolikoj javnosti, pa sve do danas, Lada Niva je zapravo manje-više identična. Karoserija oblika kocke s tek sporadičnim zaobljenjima u sklopu pojedinih detalja nikoga ne ostavlja bez daha. No u tome nije niti poanta, jer za ostavljanje bez daha ionako služe pretenciozni i svijetu nepotrebni SUV-modeli. Ili proizvođači tih pretilih čudovišta barem tako misle.

Niva već desetljećima privlači ljude kojima treba jednostavan automobil s kojim je praktički moguće popeti se na zgradu. Mehanički jednostavan i imidžem neopterećen automobil za čijim volanom ne sjedi playboy, već osoba koja tu i tamo stvarno svrati na teren i ne zadržava se u blatnjavim klopkama, već ih prolazi bez ikakvih problema. Uostalom, zamislite Ladu Nivu kao Land Rover – samo bez nepotrebne fame i to je zapravo najbolji opis, ali i razlog zašto je ovaj automobil na tržištu skupio već 40 godina staža.

Uglavnom, nova je Niva pred vama. Kockasta kao i uvijek, te s pokojim dodatkom u odnosu na dosadašnji nastup na tržištu. Za početak je dodatak sveden čak i na sam naziv, jer Niva više nije Niva. U Ladi su na partijskom sastanku odlučili kako Niva više nije poželjan naziv, pa se nova Lada naziva 4×4. Novi su vjetrovi na tom sastanku očito zapuhali u smjeru zapada, jer detalji poput svjetala za maglu i aluminijskih felgi više nisu predmeti s kakvima se po automobilima na zapadu razbacuju elitističke svinje i kapitalisti.

Isto vrijedi i za (pazite sad) grijana sjedala ergonomskog oblika u koja je netko očito sjeo prije kretanja u proizvodnju, kao i strujom pokretane prozore. A onda je tu i (zamislite samo) klima-uređaj i čak dva držača za čaše. I to prave velike čaše, a ne one u kakvima se toči Vodka. Dakle, Lada Niv…ups…ispričavam se… Lada 4×4 definitivno sa svojih 40 godina staža itekako dobiva neke nove detalje. Pa sad vi recite da se stare konje ne može naučiti novim trikovima…

Lada 4×4 dakle više nije baš toliko ruralan automobil, već u ovom „novom“ ruhu djeluje poput Rusije – tradicionalistički orijentirana, a opet na neki način zbližena s automobilima kakve na zapadu proizvode i prodaju kapitalističke svinje.

Što se motorizacije tiče, benzinac s 1,7 litara zapremine i dalje se (očito) donira iz umirovljenih tenkova ruske vojske. Još uvijek broji ispod 100 konjskih snaga, odnosno 83 ako ćemo biti kirurški precizni, te svu tu silu konja raspoređuje na sva četiri kotača putem mjenjača s 5 brzina. Sve je to sasvim dovoljno da ova Lada do „stotke“ povuče za 17 sekundi i nastavi ubrzavati do 143 kilometra na sat. To su naravno brojke kojima je mjesto tamo negdje u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća, tj. u vremenima kada je ovaj automobil nastajao. No ne treba zaboraviti kako Lada 4×4 ne raspolaže s nekim ultra-novim pogonskim sklopom.

Nema mjenjački sklop s 15 spojki, 28 brzina i lopaticama od kirurškog čelika s kojima bi se dotični na bilo koji način mogao svrstati u novi milenij. Ali to je zapravo sasvim u redu, jer mehanička i generalna jednostavnost u liku, djelu i nastupu još uvijek predstavlja jedan od glavnih aduta za Ladu Nivu. Odnosno Ladu 4×4. Zato i vrijedi ovaj automobil usporediti s Land Roverom prije ukidanja dotičnog iz proizvodnje ili pak s Mercedesovim G-Wagenom prije nego li je dotični nasilno pretvoren u SUV. Jer su oba automobila na neki način upravo zbog te jednostavnosti i postali legendarnim modelima dotičnih proizvođača. Stoga takav nastup vrijedi cijeniti i kod Lade – nevezano što mislili o tom proizvođaču automobila.

Poput mnogih drugih proizvođača automobila danas, i u Ladi su se odlučili unutar brošure za medije pozivati na neke floskule. Navedeno je kako „Lada 4×4 predstavlja legendu“ i „jedan od svjetski poznatih automobila“. Navedeno je i kako se s ovim automobilom nastupalo na raznoraznim Off-Road natjecanjima, Rallyjima i svjetski poznatom maratonu na pijesku pod nazivom „Paris-Dakar“.

No onda je navedeno i kako „Lada 4×4 predstavlja najpovoljniji SUV na ruskom tržištu“, a od toga mi se diže kosa na glavi zajedno sa želucem. Jer Lada Niva nije SUV, kako god se službeno nazivala. Riječ je o punokrvnom terencu koji publiku ne privlači s klimatizacijom, ekranima i senzorima za pijenje kave, već s pravim, realnim i ultimativnim terenskim mogućnostima. A to su demokratski-nastrojeni Rusi očito zaboravili napomenuti, pa eto…red je da se netko i toga sjeti.

Možda je nekima ovaj automobil apsolutno nebitan. Nekima se možda i gadi, a neki će se pak drugi samo nasmijati na ovaj automobil i ovu tekstualnu prezentaciju. No kojem god čoporu pripadali, svi zajedno možemo biti svjesni da je ova Lada nakon 40 godina i dalje ovdje. Vreba iz prikrajka i današnjem pomalo kastriranom svijetu automobila daje savršen balans, te na najbolji mogući način podsjeća kako su automobili nekada izgledali. I ono najbolje od svega, čemu su služili i čime su uveseljavali svoje vlasnike. Stoga nam svima može biti drago da ovaj automobil i dalje postoji.

Točka. Ili bolje rečeno „точка“.

