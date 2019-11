Nova KIA Optima je pred vama

I zakon je. Dapače, ne samo zakon, već ustav i pravilnik o korištenju svemira u jednom.

Sergio Pininfarina i Marcello Gandini definitivno su najsjajnije legende u svijetu dizajna automobila. Ian Callum i Walter de Silva su moderni genijalci koji uvijek nađu načina fascinirati nas svojim oblicima i detaljima na automobilima. Domagoj Đukec i Chris Bangle su takođ… Šalim se. Nisu.

No gdje se u svemu tome nalaze Koreanci?

E pa odgovor slijedi. I ako samo jedna fotografija vrijedi tisuću riječi, onda ovih nekoliko fotografija Priča svoju priču. Stoga ćete zasigurno pronaći jednu omanju Bibliju s kojom bi se ovaj posljednji u nizu korejskih dizajnerskih uradaka mogao opisati. A dotični se naziva Optima i dolazi s potpisom marke KIA.

Nakon što je Hyundai krenuo u osvajanje tzv. „srednjeg segmenta limuzina“ sa svojom prekrasnom novom Sonatom (o kojoj ćemo se tek raspisati), Kia je očito željela učiniti isto s mehanički srodnim modelom Optima. I kako stvari u ovom momentu stoje, Optima umjesto na ustajalo motorno ulje iz osamdesetih godina prošlog stoljeća u korejskoj režiji definitivno miriše na uspjeh. Barem u pogledu dizajna. Nakon hrpetine „teasera“ i raznoraznih drugih jasnijih ili manje jasnih najava, do konačnog je otkrivanja ovog automobila mašti je prepušteno jako malo toga. Ali usprkos tome je stvarno lijepo konačno vidjeti novu Optimu u svom punom sjaju. Jer detalja u najavama nije bilo, pa se na ovim prvim službenim fotografijama zapravo neki od njih po prvi puta vide.

KIA Optima (K5) foto: KIA

Prednji je kraj malčice čudan. Na njemu se izuzev uske i široke prednje maske nalaze LED-svjetla skinuta s modela Cadenza, a sve skupa u cjelini nekako nalikuje na prednji dio Peugeota 508. I to će možda nekima biti kontroverzno i „samo kopija“, ali sprijeda nova KIA Optima izgleda odlično.

Stražnji kraj pak predstavlja jednu sasvim drugu priču. Nije nalik ničem konkretnom, tj. ne kopira nikoga, a sa svojim naizgled čudno spojenim rasvjetnim dijelovima izgleda elegantno i moderno. Čak bi se moglo reći da izgleda futuristički. Jer stražnja svjetla uzimaju tek maleni dio boka (za razliku od npr. onih na Lexusovom modelu IS koja praktički dodiruju stražnja vrata) i s bokova prelaze s jedne strane stražnjeg kraja na drugu. A to stvarno izgleda super – pogotovo u kombinaciji s LED-rasvjetom.

KIA Optima (K5) foto: KIA

S boka nova Optima djeluje elegantno. Vrlo elegantno. Zadržava svoju osnovnu liniju, tj „Liftback“ dizajn na kakav smo već otprije navikli. KIA je očito i opet inzistirala na onim pomalo smiješnim srebrnim letvicama koje spajaju stražnji dio automobila s „A“, „B“ i „C“ mostovima, ali za razliku od prijašnjih generacija ovog modela, na ovoj novoj ta velika srebrna „lajsna“ izgleda odlično. Razlog tome leži u spajanju ne samo stražnjih bokova u cjelinu, već i kompletnog stražnjeg dijela automobila, jer ova srebrna letva preko donjeg dijela stražnjeg stakla prelazi s jedne strane automobila na drugu.

No dosta o „lajsnama“…

KIA Optima (K5) foto: KIA

Zaobljena krovna linija vizualno djeluje kao da je Optima iz limuzine pretvorena u „Fastback“ s četverim vratima. Ali kako izgled ponekad vara, tako je i ovdje slučaj, jer Optima je i dalje limuzina u punom smislu tog opisa. Dakle, Koreanci mogu biti sve i svašta, ali ako već ništa drugo, onda barem ne brkaju pojmove poput nekih puno razvikanijih europskih proizvođača automobila koji su tijekom posljednjih godina npr. zaboravili što znači pojam Coupé i slično. Uglavnom, KIA Optima nove generacije usprkos zaobljenoj liniji krova i dalje je limuzina. To će razveseliti sve one kojima automobila iz te kategorije na tržištu u posljednje vrijeme nedostaje, te možda rastužiti sve one kojima su SUV-modeli puno draži. No to i nije toliko bitno koliko činjenica da ova KIA ulazi u novu epohu vlastite egzistencije na tržištu. I k tome na sebi ima mali milijun detalja koji je u najmanju ruku čine zanimljivom, ako već ne i posebnom. Uostalom, izuzev zaobljene karoserije, ukrasnih letvica i gore spomenutih prednjih i stražnjih svjetala, spominju se i bočni prozori bez okvira, međuosovinski razmak od 2,850 mm (što je za nekih 45 mm više nego kod prethodne generacije modela), te sva sila tehnoloških postignuća s kojima bi se Optima trebala nametnuti kao ravnopravan konkurent čak i ekipi koja suvereno vlada tzv. „Premium“ kategorijom automobila na tržištu.

Što se gabarita tiče, dužina za novu Optimu iznosi 4,90 metara, širina 1,86 metara, a visina je nešto smanjena, te iznosi ukupno 1,44 metara. Dakle, ideja je očito bila Optimu prezentirati elegantnijom i suptilno agresivnom – baš kako to već desetljećima rade Europljani. Uz te je gabarite nova Optima itekako zamjetna pojava na cesti. Odnosno barem bi trebala biti. Uz to je i udobnija i tehnološki naprednija nego ikad. A to je današnjim kupcima itekako bitno.

KIA Optima (K5) foto: KIA

Što se pak motorizacije, interijera i opreme tiče, KIA malčice šuti i barem za sada ne otkriva karte do kraja. No s obzirom na to da prodaja na domicilnom (korejskom) tržištu kreće tamo negdje sredinom idućeg tjedna, uskoro će se bez ikakve zadrške saznati sve što je potrebno znati. S vremenom će Optima krenuti i u pohod na SAD i na „stari kontinent“, ali o datumima još nitko javno ne priča. Zna se da će KIA ovaj model nuditi globalno i da će Optima u cijelom svijetu izgledati isto, ali kada će to biti još uvijek ne zna nitko izvan krugova ovog korejskog proizvođača. Jedina je razlika u ovom momentu svedena na naziv modela, jer se Optima u Koreji naziva K5. A prema svemu sudeći će tako i ostati. I to je sasvim u redu, jer bi K5 u našim krajevima zvučao kao neki porezni obrazac, a ne model automobila koji bi trebao biti poželjan.

Uglavnom, na kraju balade KIA s ovim modelom i dalje primarno na meti ima Hyundai Sonatu, a potom i neke puno razvikanije europske modele. Stoga se vrijedi nadati da će ova nova generacija Optime na tržište doći s motorima kojima „bezličan“ nije u opisu karaktera i postojanja. Jer dosadašnje generacije ovog modela dobrim dijelom među određenim dijelom publike nisu „prolazile“ zbog bljedunjavih i ni po čemu posebnih motora, pa bi to vrijedilo promijeniti. Tada bi (ako već ništa drugo) KIA Optima doista mogla ispasti hvale vrijednim konkurentom automobilima poput BMW-ove „trojke“, Audijevog modela A4 i njima sličnih uzdanica u svijetu limuzina. A hoće li tako doista i biti, vidjet ćemo uskoro.

Zasad gledamo slike. I zadovoljni smo s onime što vidimo. A vi?