GT-R 50th Anniversary – Nissan slavi pola stoljeća postojanja “Godzille”

Iako je objava za medije od strane Nissana vrlo poetična i prepuna raznoraznih floskula, ovaj tekst će biti lišen svega toga. No lijepo je vidjeti da neke stvari usprkos pomalo čudnim vremenima i dalje žive. Barem za sada…

Slika koja govori tisuću riječi i opisuje sedam generacija najslavnijeg Nissanovog modela. foto: Karma Decay

Nissan kao jedan od najpoznatijih proizvođača automobila na svijetu nikome ne treba pretjerano puno predstavljati. Jer taj se japanski automobilski div spominje još od davne 1933. godine trudi parirati tržištu koje konstantno raste i mijenja svoje lice i naličje. I to je već i vrapcima na granama opće poznata stvar.

Iako za mnoge Honda slovi kao jedini pravi japanski proizvođač automobila koji se dobrim dijelom posvetio performansama i vozačkom uživanju, ja bih rekao da je pod najsvjetlijim dijelom te osvijetljene pozornice preuzeo Nissan. Pogotovo ako se pogledaju modeli s kojima je ta tvrtka ušla u devedesete godine prošlog stoljeća. Tu naravno prvenstveno govorim o generacijama modela Silvia (odnosno 200SX) i modelu Fairlady Z (odnosno „samo“ Z u našim krajevima). No nisu samo dotični krojili Nissanovu sportsku orijentaciju, već je tu bila sva sila naizgled normalnih automobila koji pod poklopcima motora nisu baš bili normalni. Uostalom, samo se prisjetimo modela 100NX, Sunnyja GTi-R i Primere 2.0 Te i nekako instantno postaje jasno kako je Nissan u devedesetim godinama prošlog stoljeća zapravo funkcionirao.

Nissan Skyline – postanak, preživljavanje, uskrsnuće i dani ponosa i slave. foto: Average Guy Car Reviews

Usporedbe radi, Honda iz tog vremena unutar portfelja marke ima sportski-orijentirani model Prelude, te uz Prelude unutar ponude stoje Civic, Accord i Integra Type R. Ali Hondina je priča u devedesetim godinama prošlog stoljeća i dalje malčice generički orijentirana. Čak i usprkos tome što je NSX kao sam vrh sportske orijentacije i tehnologije tog vremena do sredine devedesetih za mnoge postao Bog i batina, te je kao automobil na cesti i stazi konkurirao puno skupljim i razvikanijim markama i modelima, na tronu najboljeg ipak ima mjesta samo za jedan japanski automobil. A taj i dalje potpisuje Nissan.

Četrdesetak godina star logotip koji čekaju neka nova (i čudna) vremena. foto: CarsGuide

Naravno, riječ je o modelu Skyline i verziji GT-R, tj. automobilu popularno nazvanom „Godzilla“. Jer ovaj monstrum od automobila nije bio razvijan kao model striktno namijenjen samo vozaču i eventualno suvozaču, kao što je to npr. bio slučaj s Hondom NSX. Nissan je s ovim automobilom stvorio savršen ekvilibrij između ceste i staze. Shoppinga i vrištanja od semafora do semafora. Ultimativan automobil čije su postere klinci diljem Japana lijepili po zidovima svojih malenih sobica, te jedini automobil koji danas ima status nacionalnog blaga. Dakle, Nissan Skyline GT-R ne predstavlja samo jedan od najposebnijih automobila u Japanu, već i u svijetu. A za to pak postoje milijuni ljudi kojima se ovaj pomalo neugledan automobil itekako zavukao pod kožu.

Nissan GTR 50th Anniversary foto: Nissan

Danas Nissan s modelom GT-R 50th Anniversary slavi pola stoljeća postojanja „Godzille“. Pa iako u povijesti stoji da je priča oko prve generacije Skylinea s ovim sufiksom krenula iz inata prema Porscheovoj dominaciji na trkaćim stazama, u današnje vrijeme „Godzilla“ predstavlja puno više od pukog trkača i stroja koji s pojmom polivalentnosti nikako ne ide u sklopu iste rečenice. Jer od 1969. godine, tj. od pojavljivanja „Hako–Suke“ na tržištu, Nissan s ovim automobilom pokušava spojiti nespojivo. Tj. kombinirati upotrebljivost, otpornost i trajnost unutar svakodnevne upotrebe s trkaćim atributima s kojima je vlasnik na stazi mogao bez problema demonstrirati silu. I to vrlo uspješno, s obzirom na pedesetak pobjeda na raznoraznim utrkama između 1969. i 1972. godine.

Uglavnom, Nissan Skyline GT-R KPGC-10, odnosno automobil od milja nazvan „Hako-Suka“ čvrsto stoji kao kamen temeljac jedne sasvim nove ere za Nissan.

Sve je počelo davne 1969. godine, kada se pojavio ovaj automobil… foto: Car Scoops

Druga generacija nije bila ni približno toliko uspješna, jer je C110 Skyline s oznakom GT-R usprkos globalno popularnoj reklami s Kenom i Mary u glavnim ulogama jednostavno došao na svijet u krivo vrijeme. Naime, usprkos odličnom setu performansi i dizajnu koji se dopao mnogima, „Kenmeri“ GT-R krenuo je u pohod na tržište koje je taman krenula nagrizati naftna kriza.

Iz tog razloga su kupci posprdno gledali na ovaj automobil, te je kao rezultatno stanje Nissan ubrzo odlučio GT-R maknuti iz ponude, povući se s trkališta i posvetiti se štedljivim automobilima. Stoga je staž ovog automobila na tržištu potrajao nepunih 7 mjeseci, prije nego je kombinacija slova G, T i R naizgled zauvijek nestala.

No onda se punih 16 godina kasnije (opet) dogodila omanja revolucija…

…da bi se već 1973. godine nastavilo s drugom generacijom “ubojice Porschea”… foto: Forums.NICOclub.com

Taman kada je svijet već manje ili više zaboravio na Skyline GT-R, te kada su mnogi auto-entuzijasti svoje afinitete usmjerili prema nekim drugim proizvođačima, Nissan je 1988. godine oživio najslavniji dio svoje trkaće povijesti i svijetu podario omanju revoluciju. Jer upravo je te godine svijetu predstavljena treća generacija modela Skyline koji na sebi nosi sufiks GT-R.

Nissan Skyline GT-R s oznakom R32 na svijet je došao s misijom: pokoriti sve i time oživjeti vremena kada je KPGC-10 vladao stazama u Japanu. I u tome je ovaj automobil uspio bez ikakve zadrške. Jer osvojiti 29 pobjeda unutar četiri godine nikada nije oboren rekord. A Skyline GT-R je taj pothvat napravio bez muke i usprkos problemima koje su Nissanovim inženjerima svako malo zadavali organizatori pojedinih utrka na kojima se ovaj super-automobil za mase pojavljivao.

U Australiji je „Godzilla“ dobio svoj nadimak. Ali i zabranu nastupanja. Jer pred Australcima razvaliti do tada ultra-popularnu Sierru Cosworth i dvaput za redom ostvariti uvjerljivu pobjedu na tamošnjoj legendarnoj utrci pod nazivom Bathurst 1000 bila je najveća moguća šamarčina koju su Australci mogli primiti. Stoga je 1992. godine „Godzilla“ na australskim trkalištima proglašen nepoželjnim gostom.

Ovo je bila baza za jedan od najboljih trkaćih automobila svih vremena. foto: Nissan

1993. godina bila je tek nastavak ogromnog uspjeha za Skyline GT-R. Jer treća je generacija predstavljena sredinom te godine bila tek nastavak svega onoga što je Skyline R32 započeo samo nekoliko godina prije. GT-R R33 bio je prava neman. Brz, opak, ljut, tehnološki ultra-napredan i dizajnerski još uvijek dovoljno „normalan“ kako bi se svidio i onim ljudima koje sportski automobilu u samoj srži nisu baš pretjerano zanimali.

Nissan svoju „tehno-revoluciju“ s ovim automobilom nije samo nastavio, već je istu utrljao posred lica tada na lovorikama pomalo uspavanim Europljanima i polu-mrtvim Amerima. Pobjede na stazama nizale su se naizgled bez ikakvog truda, te je do kraja 1997. godine Nissan s ovim automobilom postigao stvari o kojima se neki proizvođači sportskih automobila nisu usudili niti sanjati. Skyline GT-R R33 krenuo je u pohod na Le Mans, a na teritoriju „zemlje izlazećeg sunca“ ovom automobilu nije bilo konkurenta. Samim time je naravno i prodaja išla kao luda, te su odjednom horde kupaca ispred svojih kuća željele gledati nisku siluetu s ovećim (i podesivim) stražnjim spojlerom. A time je Skyline premostio još jednu barijeru, te postao stvarnim trkačem za svakodnevnu upotrebu, pa je bilo logično nastaviti priču i svijetu podariti četvrtu generaciju ove japanske tehno-megazvijezde.

U obliku generacije R33 slijedi nastavak tradicije… foto: Deviant Art

Skyline GT-R R34 na tržištu se pojavio 1999. godine. Taman pred kraj milenija, odnosno na početku novog za koji u Nissanu nisu ni približno bili svjesni koliko će ga zapravo obilježiti. Jer Skyline GT-R pete generacije bio je pokretni PlayStation. Zvijezda video-igara i automobil koji je svojim revolucionarnim igračkama i tehnikalijama preokrenuo auto-industriju naopako. Ova je generacija modela Skyline i sufiksa GT-R na neki način spojila dvije nespojive kulture – onu virtualnu u kojoj vladaju „gejmeri“ i onu u sklopu koje sa svojim afinitetima prema brzini, performansama i vozačkom guštu čvrsto stoje auto-entuzijasti i trkači.

Mjerenje sila i pregledavanje tih mjerenja na ekranu u to je vrijeme bilo nešto iznimno posebno. Printer-port za spajanje pisača i ispisivanje svih tih rezultata bilo je čak malo i previše, a pogon i skretanje na sva četiri kotača, te sva sila drugih tehnoloških umotvorina i rukotvorina na ovom su automobilu označili početak ere koja u domeni sportski-nastrojenih automobila uvelike mijenja svoje lice. Nissan je s ovim automobilom postao jednim od najpopularnijih proizvođača automobila na svijetu, a Skyline GT-R ove generacije za mnoge i dan-danas predstavlja apsolutno polje snova i jedan od „onih“ automobila kakvi se više nikada neće ponoviti.

Nissan Skyline GT-R (R34) nikome ne treba posebno predstavljati. foto: Nissan

Kako bi se othrvalo od takve percepcije, u Nissanu su godinama smišljali što bi i kako izveli i po tko zna koji puta fascinirali svijet automobila svojom tehnologijom, performansama i brzinom. „Brain storming“ je ispao pravom trakavicom koja je trajala punih 6 godina. Tijekom tog su vremena predstavljena dva konceptna automobila, ali u Nissanu se nikako nisu mogli dogovoriti oko motorizacije. Stoga je svijetu ta japanska sapunica s elementima komedije već pomalo počela ići na živce. Ali u Nissanu i dalje nisu odustali od sklapanja šeste generacije „Godzille“.

Tijekom razrade projekta, novi je GT-R po putu izgubio naziv Skyline. Samim time ispada kao da su se Japanci odjednom odlučili zadržati samo svoj slavni sufiks, a ostalo prepustiti ropotarnici povijesti. No neka im bude, jer je finalni produkt predstavljen 2007. godine i dan-danas jedan od najbržih sportskih automobila koje je svijet ikada vidio. Doduše, kritičari će reći kako je Nissan GT-R zapravo jedan veliki PlayStation na četiri kotača, te kako je toliko nakrcan tehnologijom, da vožnja ovog automobila ne predstavlja ama baš nikakav izazov. Pa iako će potonji dijelom biti u pravu, na kraju krajeva je ipak riječ o jednom opakom stroju koji je istovremeno u stanju izazvati divljenje i otkazivanje organa. Stoga na kraju krajeva ipak jest riječ o kvalitetnom nastavku jedne 50-godišnje sage, iako je dotični nastavak sniman na „zelenom platnu“.

…a priču o R34 nastavio je i R35, odnosno Nissan GT-R kakav je danas prisutan na tržištu foto: HD Wallpapers Cool

Nissan je stoga s edicijom pod nazivom „50th Anniversary“ odlučio proslaviti zlatni pir za Skyline, GT-R, i sve ono što je jedan od najdugovječnijih sportskih automobila na današnjem tržištu nudio svojim obožavateljima. Proslava je to slavne prošlosti, ali i sadašnjosti u sklopu koje GT-R i 12 godina nakon inicijalne premijere na salonu automobila u Tokyu ne prestaje biti aktualan. Stoga se na kraju krajeva uz ovaj kratki prelet kroz generacije „Godzille“ vrijedilo samo malčice prisjetiti svega onoga što je Nissan s ovim automobilom donio u svijet, te koliko je današnji svijet automobila zapravo zabilježio dugova prema ovom japanskom čudovištu na četiri kotača. A toga je stvarno jako puno.

Jer iako je Nissan Skyline GT-R u početku bio itekako nalik konkurenciji, te usprkos svojatanju s kojim su Japanci odlučili GT-R zadržati na svom tržištu, ovaj je automobil ipak prešao brda i doline, te uspio doprijeti do umova i srca hrpetine obožavatelja diljem svijeta. Pa ako zbog ičega vrijedi slaviti postojanje ovog automobila, onda upravo u tome leži osnovni razlog za proslavu.

A kako će izgledati idućih 50 godina za GT-R tek treba vidjeti.