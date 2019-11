New York i Pagani – “Velika jabuka” i velika priča

Jeste li se ikada zapitali što bi mogla biti moguća poveznica između New Yorka i tvrtke Pagani?

Odgovor je jednostavniji nego se čini, a glasi „Grand Central Terminal“.

Iako je riječ o nečemu što bi se u svojoj srži moglo nazvati pukom marketinškom kampanjom, tj. eventom koji za cilj ima reklamirati automobile, striček Horacio je ovu marketinšku aktivnost ipak zamislio nešto drugačije. Jer dok masa proizvođača automobila svoje prezentacijske evente gura pod šatore i uz hrpetinu prema svijetu automobila tek polu-zainteresiranih uzvanika nudi svu silu velikih riječi za (često) male pomake, Pagani se ipak istaknuo kao nešto posebno.

A kako i ne bi, kada se na kraju krajeva ipak radi o jednom od najposebnijih proizvođača automobila na planeti.

Ideja je krenula s nazivom „Pagani. Priča o snu“ i poanta je u prezentiranju modela s potpisom g. Horacija najvećem mogućem krugu ljudi odjednom. Pirelli se kao službeni partner tvrtke Pagani itekako složio s ovom idejom, pa je „Grand Central“ kao jedna od najpoznatijih stanica (tj. kolodvora) na svijetu zapravo poslužio kao savršena lokacija za održavanje ovog mini-prezentacijskog eventa.

Naime, kako prema nekim statistikama s Interneta, kroz „Grand Central Terminal“ na dnevnoj bazi prođe oko 750,000 ljudi, tako je trodnevni prezentacijski event ovakvog tipa na ovakvoj lokaciji zapravo genijalna ideja. Samim time što je trodnevni mini-event pod nazivom „Pagani. Priča o snu“ trajao tri dana, odnosno od 5. do 8. studenog ove godine i od 10 do 19 sati, za pretpostaviti je kako su čak i prema automobilima krajnje nezainteresirani ljudi barem nakratko stali i divili se prelijepim linijama Zondi i Huayra u raznoraznim edicijama i verzijama.

„Grand Central Terminal“ svjetski je priznato prometno središte bezvremenskog dizajna i ljepote. Na to su ikonografsko mjesto stigli i prve korake po američkom tlu napravili mnogi imigranti i upravo ovdje započeli svoj američki san. Kako postoje značajne paralele između njihovih putovanja i mojih, čast mi je ispričati svoju priču upravo ovdje“.

To su riječi g. Horacija Paganija kojima je dodao i ovo: „Nadam se da će stanovnici New Yorka i posjetitelji koji prolaze uživati gledajući moj rad i učiti o tome kako predanost, odricanja, žrtve, naporan rad i naposljetku strast mogu pomoći bilo kome u ostvarenju snova“.

Dakle, g. Pagani je po tko zna koji puta bio precizan, konkretan, direktan i otvoren – baš kako su to već punih dva desetljeća bivali i automobili s njegovim potpisom.

Među šest automobila koji su bili dijelom ove vrlo posebne kolekcije Pagani, marka je slučajnim prolaznicima i putnicima predstavila „La Nonnu“, odnosno Zondu s rednim brojem 001. Automobil s milijun prijeđenih kilometara koji je nedavno restauriran, te prvi proizvedeni automobil s Paganijevim znakom na sebi.

Većina za ovaj automobil itekako dobro zna, no za one kojima „La Nonna“ ne predstavlja ništa više od „Bake“ na talijanskom, recimo samo kako se radi o prvoj Zondi C12 koju je 1999- godine na salonu automobila u Ženevi Pagani svijetu predstavio s AMG-ovim 450 konja jakim motorom i revolucionarnom šasijom u kompletu izrađenom od ugljičnih vlakana. A tada je ovakav cestovni automobil mnogima bio nezamisliv.

Uz Zondu br. 001 u sklopu ovog je eventa žiteljima New Yorka predstavljena i Zonda F kao ultimativni super-automobil svog vremena, Zonda R kao apsolutno čudovište koje izuzev 750 konja iz AMG-ovog V12-motora u sklopu svog životopisa ima i rekordno vrijeme postavljeno na Nordschleifeu, te na kraju balade i Zonda Cinque kao svojevrsna kombinacija verzije F i R. Uz sve te Zonde svoje je mjesto našla i jedna Huayra BC Roadster, pa su prolaznici kroz „Grand Central Terminal“ imali prilike vidjeti i kako uživo izgleda Bog vjetra kojem su se svojevremeno molili žitelji Perua i Bolivije.

Uglavnom, ako je ove godine postojao marketinški-orijentiran event koji je vrijedilo pratiti objavom, onda je to upravo ovaj. A sada prestajem s tekstom i prepuštam vas uživanju u pogledu na fotografije.

Do čitanja, tj. možda već sutra.