Nevjerojatna priča o čovjeku koji je pronašao i restaurirao odbačeni BMW M3 E30

Pukom srećom i spletom gotovo nevjerojatnih okolnosti, jedan je obožavatelj BMW-ovih automobila naletio na napušteni, odbačeni i pregaženi M3 generacije E30, bacio se u potragu za originalnim vlasnikom i kompletno obnovio automobil.

BMW M3 E30 u stanju u kojem je pronađen foto: r3vlimited

Priča je započela jednog četvrtka u američkoj saveznoj državi Virginiji, kada se po običaju održavalo tjedno okupljanje vlasnika BMW-ovih automobila. Među njima bio je i jedan od članova r3vlimited foruma pod nadimkom Tippey764, koji je opisao svoju fascinantnu priču.

Kao ponosni vlasnik BMW-a M3 E46 pokazivao je svoj automobil zainteresiranim klincima koji su se okupili oko njega, a potom ih odlučio odvesti na kratku vožnju.

Jedan od njih ispričao mu je kako se nedaleko od njegovog doma nalazi stari i napušteni BMW, a na Tippyjevo veliko čuđenje i oduševljenje fotografije koje su mu pokazali prikazivale su M3 E30.

Interijer je bio pun smeća foto: r3vlimited

Sljedeći dani i tjedni pretvorili su se u različite pokušaje da pronađe vlasnika automobila kako bi ga mogao upitati što se s njime dogodilo i je li automobil na prodaju.

Iako je boja bila uništena, interijer pun smeća, a ispod poklopca motora nije se nalazilo ništa, karoserija je bila bez greške i automobil je bio vrijedan mukotrpne potrage.

Tragovi iz automobila poput prometne dozvole iz 1995. godine vodili su u obližnju, napuštenu kuću, gdje su pronađeni podaci o njezinom vlasniku koji ju je u potpunosti napustio prije dvije godine.

Automobil je sada kompletno obnovljen foto: r3vlimited

Jedan od problema bio je u tome što su registrirani vlasnik automobila i kuće bile dvije različite osobe, a njihova imena bila su korejska, što je još više otežalo stvari. Googlanje je izbacilo kuće na različitim adresama, kao i jednu prodavaonicu alkoholnih pića, no posjeti tim mjestima nisu rezultirali uspjehom.

Svi su putevi vodili prema zidu, no Tippey se srećom tada sjetio da su u saveznoj državi Maryland svi sudski sporovi javni i moguće je doći do osnovnih podataka o osobama u njima.

Jedna od okolnosti zbog kojih se ne možete ne pitati je li zapisano u zvijezdama da pronađe vlasnika bila je ta što je upravo u to vrijeme on dobio kaznu za prebrzu vožnju, a kraj njegovog imena nalazila se i nova adresa.

Ugrađen je novi motor foto: r3vlimited

Na toj adresi nalazila se vila u vrijednosti od 1,5 milijuna dolara sa skupocjenim voznim parkom, a iz nje je izašao stariji čovjek koji nije dobro pričao engleski, no obećao je da će nazvati Tippeyja kasnije.

Nakon što je prošlo tjedan dana bez poziva, on se odlučio vratiti do te kuće, no ovoga puta na vratima ga je dočekala ženska osoba za koju se ispostavilo da je posljednji korak k pronalasku originalnog vlasnika automobila.

Naime, bila je njegova sestra. Tippey ga je nazvao i nakon dugotrajnog i vjerojatno pomalo neugodnog objašnjavanja tko je i što želi od njega, vlasnik automobila ga je nakon prvotnog negodovanja odlučio prodati za samo 2500 dolara.

Više od godinu dana kasnije, automobil je restauriran, uređen je interijer, te je dobio novu boju i novi motor (S52 umjesto originalnog S14). Ako već nije, uskoro će biti u oglasniku.