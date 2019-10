Ne, ovo nije potpisao Mercedes-Benz

Stvarno nije. Majkemi.

Mercedes-Benz W123. Omiljeni automobil taksistima, teroristima, gastarbajterima i Imoćanima (što u biti dođe na isto). Automobil koji je svojom upotrebljivošću pokorio Afriku, dok je s druge strane svojom kvalitetom i otpornošću na zub vremena pokorio i ostatak svijeta. Mercedes-Benz je s ovim automobilom stvorio preko nekoliko poslovica koje i dan-danas ponekad imamo prilike (ili bolje rečeno neprilike) čuti i pročitati, a koje sežu od one „Žena može bit´sa sela, ali auto mora doć´ iz Njemačke“, pa sve do one stare sektaške i narodne koja kaže „Mercedes je Mercedes, a sve ostalo su automobili“. Ukratko, ovo je automobil koji povijest nikada neće zaboraviti, ali niti prežaliti. Jer u krajnjoj liniji za W123 vrijedi uzrečica koju nostalgičari često ponavljaju, a koja glasi: „Takvi se automobili više ne proizvode“.

Bamin BM 1020 KHA foto: Car News China

No ovo pred vama cijenjeni čitatelji nije Mercedes-Benz W123, koliko god se na prvi pogled činilo da jest. Ovo je tek još jedna u nizu loših i apsolutno neinventivnih kineskih kopija. I to je zapravo smiješno.

A evo i zašto…

Iako je kinesko tržište automobila trenutno najveće na svijetu, ta je priča tek nedavno počela biti aktualna. Jer Kinezi do prije desetljeće-dva nisu smjeli imati automobilu svojem vlasništvu, već su svoje guzice unaokolo vucarali na biciklima. I to ne pretjerano skupim biciklima. Stoga se otvaranjem tržišta u Narodnoj nam republici Kini za mnoge proizvođače automobila sa zapada na nebu ukazalo sunce. No tvrtka Bamin State Automobile Works (kako bi se s kineskog jezika naziv tvrtke preveo na engleski) još je osamdesetih godina prošlog stoljeća pokrenula priču o kopiranju jednog od najpoznatijih automobila na svijetu. I time je sada već davno stvoren Bamin BM 1020 KHA, odnosno kineska kopija Mercedesove legendarne „stodvaestrojke“.

Prva je Baminova kopija Mercedesa W123 na tržište stigla kao egzaktna kopija i time je stvoren jedan od onih „narodnih“ automobila zbog kojih bi se njegovi tvorci trebali stidjeti. No kako svaka kineska kopija jednim dijelom ima zadaću „biti drugačijom“ od originala, tako je i 1020 KHA ispao plodom takvog načina razmišljanja (ili bolje rečeno izbjegavanja tužbe). Stoga su tvorci ovaj automobil nevjerojatno nalik Mercedesu prepravili u oblik Pick-Up kamioneta s četverim vratima.

Da…dobro ste pročitali. Bamin 1020 KHA bio je Pick-up nalik Mercedesu W123 s tovarnim prostorom.

Bamin Automobile foto: Car News China

(pauza za smijeh)

Kako kineske kopije i inače kotiraju, ova je iz nekih kuteva također ispala stvarno dobrom. No to svejedno ne znači da je i sama ideja bila dobra, jer koliko god ovaj Bamin nalikovao originalnom Mercedesovom proizvodu, u svojoj je srži bio tek komad nečeg nedefiniranog. Lišen kvalitete, pouzdanosti, trajnosti i tragično „rođen“ bez ikakve natruhe karaktera i originalnosti. Baš kao i velika većina kineskih automobila koji su proizvedeni tijekom posljednjeg desetljeća i sitno.

A da stvar bude bolja, ovaj je kineski Mercedes u svojim mokrim snovima imala kineska vojska, pa je ova neugledna kopija s tovarnim prostorom i četverim vratima od strane te iste vojske i potpisana za proizvodnju. Dakle, Bamin 1020 KHA ima porijeklo poput Mercedesovog G-Wagena, samo s nešto ružnijom karoserijom i u maniri bratstva i jedinstva s Ruskim podvozjem.

Dotično podvozje donirano je od strane sovjetskog terenca s četiri pogonska kotača pod nazivom BJ212. U originalu je riječ o automobilu koji je tamo negdje sredinom sedamdesetih aktivno koristila ruska vojska, te koji je poput mnogih drugih ruskih automobila jako brzo ispao traljavim, kvarljivim i nevozljivim plodom načina razmišljanja s kojim su se hvalili Komunisti. Ali kako je Kina također preuzela takav način razmišljanja, te je uza sve to još bila i totalitarna tvorevina u sklopu koje su slobode ispale nepoželjnim pojmovima, Bamin i kineska vojska kao potpisnik ovog automobila drugačije i bolje zapravo nisu ni zaslužili.

BM 6480 foto: Car News China

Tijekom nekog vremena od inicijalnog pojavljivanja prvog Baminovog modela na tržištu, priča je razgranata na još neke varijacije na temu kopija ovog Mercedesovog čuda. I nije trebalo dugo vremena da kopijama skloni Kinezi (svom) svijetu s one strane zida predstave i Bamin BM 2022A (kao prvu verziju kineskog Mercedesa W123 karavan s čudnovatim „C-mostom“), a zatim i modela BM 6480, odnosno druge iteracije kineske kopije Mercedesa W123 s grbom i s manje čudnim „C-mostom“. Podvozja su (naravno) ostala identična, te su ovi kineski „Mercedesi“ na cesti izgledali poput koza i muflona. A tako su se i ponašali u vožnji.

BM 6480 foto: Car News China

Pojedini izvori kažu kako je prava rijetkost bila vidjeti neki od primjeraka Baminovih kopija W123-ke izvan kineske provincije Fujian, pa ukoliko npr. ikada poželite u svom vlasništvu imati Mercedes-Benz W123 s četiri pogonska kotača, čudnim „C-mostom“ i nalik divokozi ruskog porijekla, eto vam destinacije na kojoj biste možda mogli pronaći pokoji primjerak. Naravno, pod pretpostavkom da je kineska kvaliteta zajedno s duhom sveopćeg crvenila iz osamdesetih uspjela preživjeti do vremena u kojima živimo.

Drugar´ce i drugovi, lijepo vas pozdravljam. I do čitanja.

