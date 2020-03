Na benzinskim postajama pomiješali dizel i benzin pa točili krivo gorivo – Evo kako reagirati!

Na žalost događa se da zbog stresa i dekoncentracije zabunom natočite krivo gorivo u spremnik, a koji puta i djelatnici benzinske postaje pomiješaju gorivo pa svi ispaštaju svi koji su točili kod njih, upravo se to i dogodilo!

Svojom ili tuđom greškom ste natočili krivo gorivo, panike nema ako na vrijeme otkrijete pogrešku! foto: Pexels

Prije svega, činjenica je kako to nije učestali događaj no ipak može se dogoditi svakome.

U stvarnosti nije toliko jednostavno zamijeniti goriva na benzinskoj crpki jer cijev dizelske crpke u pravilu bude šira, odnosno ulaz benzinskog spremnika uža pa će vjerojatnije benzin završiti u dizelskom spremniku. Iako nužno ne mora biti velika šteta, no u slučaju da do toga dođe, ovo su korisni savjeti kako spriječiti dodatnu štetu od one već počinjene.

Napunili ste spremnik goriva do čepa, a niste ni svjesni da ste natočili krivo gorivo… foto: King Cash

No zabune ne morati ni biti svjesni, pogotovo ako ta zabuna nije počinjena vašom greškom.

Upravo ti se nedavno dogodilo u Sjedinjenim Državama i to na čak dvije postaje odjednom.Prilikom punjenja velikih spremnika goriva benzinskih postaja, djelatnici su slučajno spojili cisternu s dizelom na spremnike benzina te tako napravili 30-ak tisuća litara “mješavine”.

Vozači su na nažalost spoznali pogrešku tek kada je bilo prekasno tj. kada su automobili već počeli pokazivati prve “simptome” te su se počeli panično vraćati na pumpu.

“Natočila sam goriva u svoj Subaru Forester i već tri ulice udaljenosti, počeo mi je cukati i “kašljati”‘.

Bio je to vrlo dobar automobil, a i nedavno sam napravila velik servis”, rekla je jedna od nezadovoljnih mušterija benzinske postaje.

Natočili ste krivo gorivo u spremnik goriva, OK ne paničarite – evo što morate odmah napraviti… foto: Joeheitz Toyota

Da ne mislite kako je ovo izolirani slučaj i kako takvih situacija kod nas nema, podsjećamo kako se prije godinu dana vrlo sličan scenarij dogodio na benzinskoj postaji Smokovik u Splitu.

U njihovim spremnicima za dizel gorivo našao se zapravo benzin. Svi koji su jučer poželjeli točiti dizel zapravo su u svoje aute natočili benzin što je naravno uzrokovalo kvarove na automobilu, no nešto više o tom slučaju možete pročitati ovdje.

U SLUČAJU DA NATOČITE KRIVO GORIVO PROČITAJTE OVE SAVIJETE:

1. Natočili ste pogrešno gorivo u auto – evo što morate odmah napraviti kako bi smanjili štetu!

2. U spremnicima Splitske benzinske pumpe umjesto dizela našao se benzin – Ljudima se kvare auti!