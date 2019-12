Mercedes-Benz ima novi mini-SUV

Eto…još jedan u nizu. Mini-SUV. CrossOver. Povišeni “hatchback”. Kako god vam je drago. (pljesak)

Mercedes GLA AMG 35 foto: Mercedes

Ajmo sad o nekim detaljima vezanim uz najnoviji Mercedesov pretili gradski lubeničar za pomodarski nastrojene mame i tate, a onda odosmo na jednu ljutu…

Mercedes-Benz GLA – automobil koji na tržištu ima već nekih 6 godina staža i broji preko milijun prodanih primjeraka ovih je dana dobio svoju drugu generaciju. Dakle, Mercedesovih “50 nijansi gradske pretilosti” dobilo je svoj nastavak. (pljesak – i to veliki)

Neki će skeptici reći kako je riječ tek o redizajnu, ali poznavatelji marke i modela znat će da tome baš i nije tako. Jer usprkos “tek blagim revizijama na karoseriji” (kako kaže brošura), ovaj je automobil čak 76,3% nov. A to je većina. Dakle i to smo riješili. (još jedan veliki pljesak)

Mercedes GLA AMG 35 foto: Mercedes

Novi je Mercedes-Benz GLA 1,5 cm kraći od donedavno aktualnog, pa ga je lakše parkirati. Međuosovinski razmak je nešto veći i sada iznosi nekih 2,73 metra, pa je udobniji za voziti. Visina je gabarit na koji su u Mercedesu također utjecali, pa dotična sada iznosi 161,03 cm i zbog toga je ovaj novi GLA lakše prevrnuti na krov. No o tome vlasnici ovakvih pomodarski-nastrojenih čuda s “premium” logotipima na sebi u pravilu i ne razmišljaju baš previše, pa o tome nema smisla trošiti riječi. Kupcima ovog automobila ispada bitnim da je dotični tu i raspoloživ za kupnju. A sve ostalo je ionako manje važno.

Mercedes GLA AMG 35 foto: Mercedes

Interijer je izuzev ovećeg redizajna dobio i nekolicinu funkcionalnih dodataka s kojima će “nogomet-mame” i “dobio sam bonus-tate” zasigurno biti sretni poput malenih praščića u blatu. Jer njihova se dječica neće morati stiskati poput azilanata u rezervnoj gumi nekog kombija, već će uživati u svim blagodatima za koje su pri kupnji dodatne opreme na svom novom Mercedesu GLA mama i tata istresli novac. U Mercedesu ističu kako novi GLA ima “više mjesta za laktove”, a to je već samo po sebi nekima od saveznog značaja.

Mercedes GLA AMG 35 foto: Mercedes

Navedeno je i kako novopečeni Mercedes GLA raspolaže s još “više mjesta za ramena i glavu”, a tu je i “veći prtljažni prostor”. Zbog njega se doduše smanjuje mjesto za noge tijekom boravljenja na stražnjem sjedalu, ali to za klince ionako nije pretjerano bitno. Uglavnom, kako u Mercedesu itekako cijene udobnost, tako nikoga ne treba pretjerano čuditi da su se oko tog segmenta vezano uz novi GLA itekako potrudili.

Što se tiče pogonskog sklopa, kupcima će na izbor biti odabir između prednjih pogonskih kotača ili pak pogon na sva četiri. Mjenjački sklop može se pohvaliti s 8 brzina i 2 spojke, što će zasigurno biti korisno kupcima ovog Mercedesovog CrossOvera. Motorizacija u bazi kreće s Turbo-benzincem s 2 litre zapremine, odnosno s 221 konjskom snagom i 350 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz), a završava s 302 konja i oko 400 “njutna” s kojima raspolaže dvolitreni “turbak” ukalupljen ispod poklopca motora verzije AMG GLA 35.

Mercedes GLA AMG 35 foto: Mercedes

Najslabija verzija do „stotke“ dolazi za 8,6 sekundi i nastavlja ubrzavati do nekih 210 km/h, dok najjača varijacija na temu novokomponiranog modela GLA od 0-100 kilometara na sat bilježi nekih 5 sekundi. I naravno da maksimalna brzina tog jačeg GLA iznosi džentlmenskim sporazumom ograničenih 250 km/h.

Nadalje, sve će verzije Mercedesa GLA imati opcionalni 4Matic pogon na sva četiri kotača, koji u kombinaciji s tzv. “Off-Road” modom od ovog CrossOvera mogu napraviti i sposobnog terenca. A to će pak zasigurno razveseliti oba kupca kojima takva sposobnost u sklopu ovog automobila predstavlja nešto bitno. Jer budimo realni, Mercedes-Benz GLA neće biti prodavan radi svojih sposobnosti, već zbog onoga čime “zrači”. A to je luksuz.

Mercedes GLA AMG 35 foto: Mercedes

Kako bi se taj luksuz što je bolje moguće gurao svima na cesti u grlo, Mercedes se opako potrudio u sklopu modela GLA ponuditi svu silu tehnoloških pomagala, ne bi li vozačima život na cesti za volanom ovog automobila bio što je moguće jednostavniji. U toj maniri izuzev već odavno poznatih detalja poput Disko-razglasa i šestoosamdesetčetiri zračna jastuka, kontrole proklizavanja, senzora koji nadzire postojanje mrtvog kuta, vozačevog umora, te podsjetnika na ispijanje kave i senzora koji prate ostanak automobila unutar gabarita prometne trake, ovaj Mercedes kupcima nudi i jedan poseban komadić opreme. Dotični se naziva “Car Wash Assistant” i predstavlja najnoviji krik tehnologije koji bi vozačima izuzev procesa vožnje i parkiranja mogao pomoći i tijekom pranja njihovog automobila.

Ova programirana pomoć kod pranja automobila već je na sam pogled usmjerena prema četkama. Uključivanjem iste, Mercedes GLA instantno sklapa retrovizore, zatvara prozore (uključujući i onaj krovni), te prebacuje klima-uređaj u tzv. “reciklirajući mod”. A to pak u prijevodu znači da se jadan vozač tijekom prolaska kroz automatsku auto-praonicu neće morati brinuti hoće li nastaviti disanje kroz nos ili će pak morati u tu svrhu koristiti škrge. I da stvar bude bolja, cijeli taj sustav funkcionira zajedno s kamerom koja pokriva polje od 360 stupnjeva, te vozaču “olakšava upravljanje vozilom u auto-praonici”. Srećom pa je gibanje unutar automatskih auto-praonica pravocrtno i da automobil zapravo ne vozi nikamo, već ga sustav provodi kroz četke. Hm…

Mercedes GLA AMG 35 foto: Mercedes

Iskreno govoreći, na ovaj sam sustav stvarno skoro hiperventilirao od smijeha. Jer Mercedes je po tko zna koji puta pronašao načina zaraditi novce na sasvim bespotrebnom komadiću tehnologije. I još k tome između redaka vozaču takvog automobila poručiti da je nesposoban (da se ne izrazim gore od toga). Stoga na kraju ovog poprilično sarkastičnog teksta mogu reći samo dvije stvari s kojima bi se ovaj automobil mogao opisati: pretencioznim i nepotrebnim. No na to smo do sada već svi zajedno trebali naviknuti, jer je u krajnjoj liniji ipak riječ o CrossOveru (odnosno vrsti SUV-modela) – i to “premium” CrossOveru.

Eh da…