Mazda slavi svojih 100 godina postojanja

I s obzirom na svu silu tehnologije, dizajna, ideja i uspjeha na raznim poljima unutar auto-industrije, reklo bi se da dečki i cure u Hiroshimi definitivno imaju razloga za slavlje.

Poput mnogih drugih proizvođača automobila današnjice, priča o Mazdi počinje prije cijelog jednog stoljeća kada je Mazda bila proizvođač plutenih čepova. Tada Mazda nije bila Mazda, već tvrtka po imenu Toyo Cork Kogyo Co., Ltd. Gospodin pod imenom Jujiro Matsuda bio je predsjednik tvrtke i unutar samo godinu dana pod njegovim vodstvom unutar proizvodne linije pokrenula se i priča oko alatnih strojeva.

Mazda Go foto: Mazda

Desetak godina kasnije Mazda predstavlja svoje prvo vozilo. Doslovce vozilo, odnosno (kako u Mazdi to opisuju) “kamion s tri kotača”. Dotični je “kamion” nazvan kratko, jasno i sažeto, odnosno “GO”.

Poprilično brzo je prihvaćen zbog svoje jednostavnosti, a Mazda se trudila iz godine u godinu poboljšavati “platformu” i dorađivati ovu trokolicu – od mehaničkih sklopova, pa sve do tehnoloških rješenja poput mjenjačkog sklopa s četiri brzine s kojim je (između ostalog) smanjena i potrošnja goriva. I tako do četrdesetih godina prošlog stoljeća, kada je svijet totalno poludio, odnosno kada je otpočeo II svjetski rat.

Tijekom tih je ratnih godina Mazda pokušavala stajati sa strane. No u jednom je momentu krenula proizvodnja oružja te marke, pa je zapravo bilo samo pitanje vremena kada će ova tvornica nekoj od velesila poput svjetleće točkice stići na ekran radara. To se dogodilo relativno brzo i Amerikanci su odlučili demonstrirati silu na rodnom gradu ove tvrtke. I to na najgori mogući način – upotrebom atomske bombe.

Ta se genocidalna katastrofa užasnih razmjera dogodila 6. kolovoza 1945. godine, kada je B-29 “Enola Gay” po naredbi samog vrha unutar redova američke vojske grad Hiroshimu samo jednim preletom uspio svesti na gomilu pepela.

Zbog neviđenih razmjera devastacije, Hiroshima je diljem svijeta službeno proglašena “mrtvim gradom”. Ali je netko to zaboravio reći Japancima, jer je grad ponovno niknuo u rekordnom vremenu i ubrzo se život na tom podneblju nastavio tamo gdje je stao prije nego su Ameri odlučili maknuti Hiroshimu s karte svijeta.

Mazda je dakle ubrzo ponovno pokrenula proizvodnju, a početak tvrtke kakvu poznajemo danas krenuo je 1960. godine, kada je tvrtka predstavila model R360. Bio je to maleni automobilčić koji sa svojih 380 kilograma ukupne težine i 16 konja iz motora zapremine 0,36 litara za mnoge predstavljao pametan i logičan izbor prijevoznog sredstva.

No tim je malenim strojem otpočela jedna sasvim druga priča o čijem scenariju tadašnji oci marke nisu mogli niti sanjati. Jer od 1960. do 1970. godine Mazda nije proizvodila jedan ili dva modela, ne bi li “stala na noge”, već je unutar tog vremenskog perioda ova tvrtka proizvodila čak 24 različita modela.

Mazda R360 foto: Mazda

Automobili ove marke tog vremena nisu očaravali performansama i voznim svojstvima, već su se primarno isticali na polju kvalitete i tehnologije. No tamo negdje krajem sedamdesetih godina prošlog stoljeća u Mazdi počinju puhati malčice drugačiji vjetrovi. Jer jednim dijelom ekipe tehnologa zaposlenih unutar Mazdinih redova bilo je fascinirano s Wankel-motorima i tehnologijom koja iza njih stoji.

Smatralo se da je u tim motorima budućnost, a kao najsvjetlija zvijezda te revolucionarne tehnologije stajao je NSU Ro-80. Uglavnom, tada je pokrenuta priča koja je ubrzo stvorila partnerstvo između Mazde i njemačkog proizvođača automobila NSU, a na samom početku tog partnerstva u svijet automobila dolazi Mazda Cosmo Sport – elegantan sportski automobil s kojim se Mazda iskazala i na cesti i na stazi.

NSU Ro 80 foto: Wikimedia

S obzirom na to da je Mazda Cosmo Sport na tržište stigla taman za vrijeme trajanja „zlatnih godina utrkivanja“, naravno da se Mazda odlučila s Wankelom označiti povijest. Jer Cosmo je kao automobil itekako imao smisla na stazi, pa se tim modelom malo pomalo Mazda počela okretati prema auto-entuzijastima kojima su uz kvalitetu i tehnologiju bitne i performanse.

Time je zapravo otpočela jedna sasvim nova era za ovog japanskog proizvođača u sklopu koje se prodalo više od 2,000,000 primjeraka raznih modela s Wankelom ispod poklopca motora.

Mazda Cosmo Sport foto: Mazda

Nastavak te sportsko-trkaće priče o performansama s dodatkom Wankel-motora na tržište je tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća donio modele poput R100, R130, RX-2, RX-3, RX-4 i limuzinu pod nazivom Mazda Luce. A onda na red stiže 1978. godina, kada Mazda na svijet donosi legendarnu Savannu, odnosno RX-7. I upravo taj Mazdin Rotary-Wankel kao omanju revoluciju istovremeno opisuju štovatelji marke i svijeta automobila u globalu.

Mazda RX-7 tijekom godina svog postojanja poslužila je za sve i svašta. Od kružnih utrka unutar nekolicine grupa i klasifikacija natjecanja sportskih automobila, preko Rallyja, pa sve do slavne utrke pod nazivom 24 sata Le Mansa, na kojoj 1991. godine Mazda 787B velikim slovima ispisala povijest.

Mazda 787B foto: All Free Photos

Naime, tadašnja je konkurencija unutar slavne “Grupe C” bila ultra-jaka. Njome su dominirale marke poput Porschea, Jaguara i Mercedes-Benza. Brojke vezane uz snagu pojedinih automobila podrazumijevale su preko 1,000 konja, a samim time su i brzine ovih suludih bolida bile poprilično nenormalne i bolesne.

Stoga su se neki smijali kada je Mazda dovela bolid 787B na stazu, jer motor dezignacije R26B sa svojih 2,6 litara zapremine na papiru nije baš djelovao uvjerljivo. No kada je praktički u samoj završnici narančasto-zelena Mazda s brojem 55 pretekla Mercedes-Benz C11 i vrišteći ušla u vodstvo, smijeh je odjednom prestao. A potom se smijeh vratio na dnevni red zajedno sa suzama, jer Mazda 59. izdanje te slavne utrke uzima za sebe i osvaja prvo, šesto i osmo mjesto, ostavljajući pri tome Mercedes i Jaguar na pozicijama između.

Time je Mazda postala najvećim japanskim proizvođačem automobila na 24 sata Le Mansa, a vrišteći Wankel dezignacije R26B i dan-danas između ostalog predstavlja pornografiju za uši.

Mazdin motor s rotirajućim ekscentričnim klipom. foto: Mazda

U svijetu koji nastanjuju civili, Mazda RX-7 doživjela je ukupno tri generacije koje su trajale od 1978. do 2002. godine. I tijekom tih je godina ovaj automobil od svojevrsne replike Porschea 924 do kraja proizvodnog ciklusa za posljednju generaciju modela prešao ne samo velik put, već i dobio ogroman broj nagrada i priznanja. Dapače, treća je (FD) generacija ove Mazde svojevremeno proglašena najupravljivijim sportskim automobilom iz Japana, što s obzirom na konkurenciju koju čine Toyota Supra, Nissan Skyline i Honda NSX nije mala stvar.

Svijet kontroliranog šutanja dupeta po stazi, odnosno Drifta, također je objeručke prigrlio ovaj automobil, a ista je stvar bila i s „tjunerima“ koji su neke od primjeraka učinili super-automobilima. Mazda RX-7 dobila je ulogu i u nekoliko filmova, od kojih je možda najpoznatija ona u sklopu serijala „Fast and Furious“.

Stoga za ovaj automobil nije nedostajalo povijesti, tradicije, upornosti (ili bolje rečeno tvrdoglavosti), ali ni kvalitete i tehnologije. Jer primjerci ovog automobila i dan-danas driftaju i pojavljuju se na „Track-day“ natjecanjima diljem svijeta.

Jedno od najbitnijih poglavlja u povijesti Mazde paralelno je s uspjesima u svijetu utrkivanja otpočelo tamo negdje krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća. Bilo je to doba u sklopu kojeg je pojam „Roadster“ praktički izumro, jer je uz njega većina ljudi vezala asocijacije s britanskim malenim dvosjedima bez krova. A dotični su se kvarili poput kuge.

Zbog toga je u biti pravo čudo da su se u Mazdi odlučili na tržište krajem osamdesetih ponuditi automobil inicijalno nacrtan na salveti u restoranu. No bilo čudno ili ne, upravo to se dogodilo, te se 1989. godine na salonu automobila u Chicagu po prvi puta u javnosti pojavio jedan od najslađih dvosjeda bez krova svih vremena – Mazda MX-5, odnosno Miata.

Do današnjih dana je ovaj predstavnik umiruće kategorije iz svijeta automobila oborio sve moguće i nemoguće rekorde u smislu prodaje. Unutar 4 generacije, Miata je prodana u više od 1,000,000 primjeraka, čime je ovaj automobil ušao čak i u Guinnessovu knjigu rekorda.

Ovu je Mazdu proslavio savršen balans, ali i kvaliteta izrade, otpornost prema zubu vremena, te jednostavnost u svakom zamislivom i pokojem nezamislivom pogledu.

Zbog svega toga (a i više od toga) je usprkos vremenima koja se brzo mijenjaju Miata i dan-danas prisutna na tržištu. A to je pak pothvat koji nitko nije očekivao i uspjeh koji (najvjerojatnije) više nitko nikada neće dostići.

Danas RX-7-ice više nema. Njena nasljednica u obliku modela RX-8 također je preseljena u povijesne knjige, a ostatak ponude od “onih” vremena do danas izuzev naizgled vječne Miate ne bilježi skoro nikakvu poveznicu s današnjom Mazdom. Usprkos tome, u Mazdi se i dalje trude svijetu pokazati da bezličnost nije obavezna, te da fotokopirni strojevi nikada neće zamijeniti dizajnere i njihov rad.

Mazda 6 foto: Mazda

Aktualna “trojka” skuplja nagrade gdje god se pojavi. “Šestica” i dan-danas stoji kao jedna od najljepših limuzina u posljednjih 20 godina, a Mazdini CX-modeli iz godine u godinu bilježe sve bolju prodaju. I sve se to događa pod budnim okom Miate, koja u sklopu aktualne (četvrte) generacije i dalje tvrdoglavo opstaje unutar ponude ovog proizvođača.

Mazda je i dalje aktivna na polju utrkivanja, gdje se njihova „SkyActiv“ tehnologija konstantno razvija i odnosi poimanje klasičnih motora u neka nova vremena. A od toga pak mnogi profitiraju, što je u današnje vrijeme svojatanja i pretjerivanja itekako poželjno.

Sama tvrtka već danas ima itekako velike planove za budućnost, ali u ovom momentu je isto toliko bitna njena povijest. Jer podići tvornicu poput Feniksa iz pepela, te potom samo nekoliko desetljeća kasnije zavladati Le Mansom ne može baš svatko.

Akira Marumoto foto: Mazda

Nedavno je g. Akira Marumoto kao izvršni direktor u Mazdi rekao: “Kako gledamo naprijed u sljedećih 100 godina, nastavit ćemo u postavljanju izazova i stvaranju jedinstvenih proizvoda, tehnologija i iskustava koje vole naši kupci”. To možda jest svojevrsna floskula, ali za razliku od mnogih takvih floskula na koje skoro svakodnevno naletimo, iskreno vjerujem da se u ovu može imati povjerenja. Jer Mazda takav pristup dokazuje već 100 godina, pa zašto ne bi još barem jedno stoljeće.

I upravo zato Mazdi želimo sretan rođendan i ostvarenje svih zacrtanih planova. Jer u krajnjoj liniji svi zajedno možemo biti svjesni da će nas Mazda svako malo ugodno iznenaditi.

お誕生日おめでとうマツダ ili na latinici rečeno, “Otanjōbiomedetō Matsuda”.

Sretan rođendan Mazda.

Domo arigato.