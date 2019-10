Maserati i električni snovi

Umorni ste od „specijalnih verzija“ modela Levante, Ghibli i Quattroporte?

Mi jesmo. A ispada kako je i ekipa unutar zidova tvrtke Maserati umorna od recikliranja istih stvari mali milijun godina.

Idemo odmah „u glavu“ (po tko zna koji puta): ako je za vjerovati službenim izvorima, Maserati je prije nekoliko dana otkrio planove za nova vozila koja će se „razviti, elektrificirati i proizvesti u Italiji“. Super, zar ne?!

S obzirom na investicijski program koji je potpisan, ovjeren i objavljen od strane FCA-grupacije, te koji iznosi nekih 5 milijardi eura, ovaj je luksuzni brend najavio liniju novih i elektrificiranih modela koji bi se prema svemu sudeći trebali proizvoditi u tvornicama u Modeni, Cassinu i Torinu.

Iz Maseratija kažu kako će svi novi modeli usvojiti hibridne i baterijske električne pogonske sustave, te kako će biti u stanju „pružiti spoj inovacije i visokih performansi ugrađenih u DNK marke“. No to su riječi koje ionako kroji odjel marketinga, tj. ljudi koji sa svijetom automobila u pravilu nemaju nikakve veze.

Prema riječima iz materijala za medije, svi bi ti novi električni modeli trebali kombinirati tipičnu Maseratijevu voznu dinamiku s električnom tehnologijom nove generacije, odnosno kako to iz odjela marketinga objašnjavaju „Svojim će kupcima nuditi jedinstvene načine vožnje, prošireni domet i ultra-brze mogućnosti punjenja“.

Prvi od potpuno novih Maseratijevih modela bit će uobličen u elektrificirani sportski automobil. Iz Maseratija ne otkrivaju njegov naziv, ali s obzirom na famu tijekom proteklih mjeseci, za pretpostaviti je kako će konceptni model iz sada već davne 2014. godine pod nazivom Alfieri konačno vidjeti svjetlo na kraju tunela i pojaviti se u stvarnom svijetu. Taj bi se sportski autić na struju prema svemu sudeći trebao bi se proizvoditi unutar pogona u Modeni, gdje su trenutno u tijeku velike nadogradnje proizvodnih linija, kako bi se sam pogon prilagodio sklapanju električnih pogona i komponenata.

Prema dosadašnjim informacijama, ovaj bi novokomponirani Maseratijev sportski automobil na tržište trebao ponuditi hibridne, plug-in-hibridne i potpuno električne pogonske sklopove, a kompanija također kaže i da će elektrificirani sportski automobil biti „prepun najnovije tehnologije, ali istovremeno podsjećati na Maseratijeve tradicionalne vrijednosti“. I tu zapravo dolazimo do problema, jer Maserati tradicionalno nekontrolirano ispušta tekućine, te se bori s lošim električnim instalacijama, tako da bi možda bilo najbolje jednostavno izbjeći ovu rečenicu unutar nekih budućih izjava za medije.

Kako je i dalje sve ovijeno tajnovitošću, tako naravno nije najavljen niti bilo kakav vremenski okvir za lansiranje ovog novog modela, ali s druge strane iz kuloara bliskih FCA-grupaciji već znamo da bi se dotični novi sportski Maserati na tržištu trebao pojaviti tijekom 2020. godine.

Znamo i da nakon sportskog automobila na struju slijedi i Maseratijev novi SUV-model D segmenta. Dotični bi se trebao proizvoditi u Cassinu, gdje će oko 800 milijuna Eura biti uloženo u izgradnju nove proizvodne linije koja bi trebala biti otvorena krajem prvog tromjesečja 2020. godine. S obzirom na veličinu modela, nikoga ne bi trebalo čuditi što će se novi SUV-model proizvoditi upravo u Cassinu, jer se unutar istih zidova već proizvodi Alfa Romeo Stelvio. Samim time će proizvodnja svih SUV-modela luksuznog i sportskog karaktera biti na hrpi. I to je baš krasno.

Iz Maseratija i dalje ne otkrivaju detalje o tome koje će sve vrste pogonskih agregata nuditi planirani SUV-model, ali u cijelu se priču i opet upetljao odjel marketinga i objavio kako je tom novom modelu „suđeno da igra vodeću ulogu za Maserati zahvaljujući svojim inovativnim tehnologijama“. Stoga recimo tek da je lijepo vidjeti kako se ovaj novi (tj. planirani) Maseratijev SUV-model ne oslanja na bogatu povijest ili neku tome sličnu floskulu.

Maserati GranCabrio i Maserati Granturismo foto: Carscoops

Ako ste kojim slučajem pomislili kako će aktualni modeli GranTurismo i GranCabrio pasti u zastaru, onda ste se prevarili. Jer Maserati planira obnavljanje oba modela i pretvaranje istih u električne automobile sportskog karaktera. Oba modela kao osnovnu zadaću imaju „najaviti potpunu eru elektrifikacije za Maserati“, a to je pak opet priča za sebe. Jer ako malčice zavirimo u povijest oba modela, nije teško vidjeti kako je struja za njih ispala svojevrsnom Ahilovom tetivom. No usprkos tome, ovi će luksuzni GT-modeli preseliti u proizvodni centar u Torinu, gdje FCA ulaže dodatnih 800 milijuna Eura, ne bi li se cijela ta električna priča što je moguće bolje izvela.

Naravno da vremenskog okvira i opet nema, ali prema internoj prezentaciji i nekim informacijama koje sporadično stižu s vremena na vrijeme, GranTurismo bi se na tržištu trebao pojaviti 2021. godine, a GranCabrio bi trebao uslijediti do 2022 godine.

Paralelno sa svim ovim novim vijestima, iz Maseratija obećavaju nastavak na polju poboljšavanja svog aktualnog asortimana koji uključuje kvarljivi Levante, višestruko s tržišta povlačeni Quattroporte i poprilično nekvalitetan model Ghibli. No usprkos svim tim kvarovima, lošoj kvaliteti i konstantnim povlačenjima u servise, upravo bi Ghibli kao model trebao prvi preuzeti štafetu i postati prvi hibridni električni model za Maserati. A uza sve to skupa bi navodno svi novi i ažurirani modeli uskoro trebali raspolagati i s određenim stupnjem autonomnih vozačkih sposobnosti – od poboljšane pomoći na autocesti (odnosno razine 2), pa sve do razine 3 s ponudom tehnologije koja stoji tik do pune autonomije.

Nadajmo se samo da neće raditi dvokratno.