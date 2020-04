Marin Kamenički je prije 19 mjeseci Mercedesom ubio dvije žene. Tek sada je optužen – Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo u utorak je podignulo optužnicu protiv njega zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj su u kolovozu 2018. dvije žene poginule, a jedan je muškarac teško ozlijeđen.

Iako vjerujem da je slučaj Kamenički jako dobro poznat svima, moramo se malo vratiti u retrospektivu na naš prijašnji tekst, u kojem se detaljnije bavimo problematikom samog događaja i aktera ove stravične nesreće u Ilici koju je Marin Kamenički skrivio 23. kolovoza 2017. godine.

Da dobro ste pročitali, županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu je trebalo više od godinu i sedam mjeseci za podizanje optužnice protiv Marina Kameničkog!

Kamenički se prema optužnici, tereti da je 23. kolovoza 2018. u 21.10 upravljao Mercedesom C63 AMG.

Kretao se Ilicom od istoka prema zapadu i to vozeći brzinom od 195 km/h iako je bio svjestan da je brzina kretanja vozila na toj prometnici ograničena na 50 km/h.

Zbog prevelike brzine zgubio je nadzor nad upravljačem te je udario u rubni kamen, zarotirao se pri čemu je prešao u suprotni smjer.

U tom trenutku Marin Kamenički je svojim je vozilom udario u Opel Astru na kojoj su se od silnog udarca, otvorila suvozačka vrata.

Sa suvozačkog sjedala iz udarenog vozila ispala je Nadica Hofinger, koju je zatim udario Renault Clio koji je došao iz suprotne strane.

Kako bi uopće bolje percipirali tu brzinu i silinu udaraca kojom se Kamenički kretao svojim Mercedesom C63 AMG, bit će dovoljno reći kako se nakon tog prvog udarca njegovo vozilo dalje nastavilo nekontrolirano kretati gurajući Opel Astru sve dok je nije odbacio na betonski potporni zid.

U potporni zid je udario i Marinov Mercedes, te se odbio od njega i prešao na drugu stranu Ilice i udario u drugi Mercedes, te ga je tek tada Kamenički uspio zaustaviti, no vozilo se zapalilo.

Na žalost ova tragedija je oduzela dva života. Kamenički je divljajući svojim moćnim Mercedesom ubio dvije žene: svoju suvozačicu Lauru Stelio i Nadicu Hoflinger, putnicu iz Opela s kojim se sudario.

Kamenički je proveo samo 35 dana u pritvoru te je od tada na slobodi.

Tek ove godine u siječnju 2020. (skoro dvije godine kasnije) vještačenje koje je otkrilo detalje nesreće.

“U tom predmetu i nadalje je u tijeku istraga, u okviru koje je naloženo prometno vještačenje.

Zbog potrebe međunarodne pravne pomoći, prometno vještačenje još nije dovršeno, no očekujemo njegov skori dovršetak, nakon čega će biti donesena meritorna državnoodvjetnička odluka o kojoj će javnost biti obaviještena putem naše službene web stranice”, odgovorili su Indexu prije par mjeseci iz zagrebačkog Županijskog državnog odvjetništva.

Zamjenica općinske državne odvjetnice u Zagrebu daje izjavu o prometnoj nesreći na zagrebačkoj Ilici! Zamjenica općinske državne odvjetnice u Zagrebu daje izjavu o prometnoj nesreći na zagrebačkoj Ilici!

Index navodi kako: “Nitko u Hrvatskoj ne može pročitati podatke iz te crne kutije.

Zbog toga smo se putem međunarodne pravne pomoći obratili proizvođaču automobila da nam oni očitaju podatke iz crne kutije.

No odgovorili su nam da ni oni ne mogu to napraviti jer se radi o dijelu koji i sami kupuju od drugog proizvođača pa smo se morali obratiti i njima. Zato sve to toliko traje”.

Na snimkama nadzornih kamera navodno se vidi da se utrkivao s nekim crvenim automobilom, ali njegov vozač nikada nije identificiran.

“Istraga je išla jednim dijelom i u smjeru tih navoda o utrkivanju, nije u konačnici utvrđeno da se to dogodilo, ali da, istraživalo se”, kazao je odvjetnik Krešić.

