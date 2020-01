Krećete na skijanje? Evo kakva je zimska oprema obavezna u inozemstvu!

Obavezna zimska oprema u Europi.

Zimska oprema – Austrija

Za vozila najveće dopuštene mase do 3,5 t zimska oprema obvezna je od 1. 11. do 15. 4. u trenutku zimskih uvjeta za vožnju. Tada je obvezna uporaba zimskih pneumatika s min. dubinom profila mm ili ljetnih pneumatika s minimalnom dubinom profila 4 mm i s lancima za snijeg na pogonskim kotačima. Za vozila opremljena sa zimskim pneumaticima lanci za snijeg obvezni su kod veće količine snijega i kad to traži prometni znak.

Vozila, čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t moraju biti od 15.11. do 15.4. (bez obzira na vremenske uvjete) opremljena sa zimskim pneumaticima na pogonskoj osovini i imati u priboru primjereno velike lance za snijeg za pogonsku osovinu.

Lanci su dopušteni na dionicama s ugaženim snijegom ili zaleđenim kolnikom, a nisu dopušteni na cesti s raskvašenim ili djelomičnim snijegom.

Kazna za nepoštivanje propisa je 35 eura a u slučaju ugroze prometa i do 5000 eura.

Zimska oprema – Bosna i Hercegovina

U razdoblju od 15. studenoga tekuće do 15. travnja iduće godine, bez obzira na vremenske uvjete, sva motorna vozila moraju imati odgovarajuću zimsku opremu i moraju je koristiti u uvjetima kad je snijeg na kolniku ili kad je ugažen ili zaleđen ili kad pada kiša koja se ledi na tlu. Temeljem članka 4. Pravilnika o prometu u zimskim uvjetima (od 2.2.2007).

Za putnička motorna vozila i ostala motorna vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone i nemaju više od 8 sjedala, zimska oprema su:- zimski pneumatici na sva četiri kotača. Zimska guma (pneumatik) na svom boku ima oznake: MS, M+S ili M&S i znak snježne pahuljice na stiliziranom obrisu planine s tri vrha, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi najmanje 4 mm, ili, – gume s ljetnim profilom čija je dubina gazećeg sloja minimalno 4 mm i u priboru odgovarajući lanci (za montažu na pogonske kotače u vrijeme zimskih uvjeta).

Za vozila najveće dopuštene mase iznad 3.5 tone i autobuse zimske gume moraju biti na pogonskim kotačima, ili gume s ljetnim profilom s dubinom profila najmanje 4 mm i u priboru lanci (koji se postavljaju na pogonske kotače u slučaju zimskih uvjetima) U zimskoj opremi vozila iznad 3,5 tone su i lopata te vreća pijeska od 25 do 50 kg.

Zimska oprema – Crna Gora

Nema posebnosti glede obveze. No, savjetujemo da tijekom zimskog razdoblja imate primjerenu zimsku opremu

Zimska oprema – Češka

Od 1. studenoga do 31. ožujka obvezna je zimska oprema na cestama gdje će to biti označeno odgovarajućim znakom. Kazna za neuporabu je 2000 CZK. Zimska oprema je obvezna, bez obzira na vremenske prilike, na autocesti D1, Prag-Brno, na dionici Mirošovice-Kyvalka (21 do 186 km) kao i na brojnim regionalnim i lokalnim cestama (označenim znakom za zimske uvjete). Zimska oprema za vozila do 3,5 tone (najveće dopuštene mase) su 4 zimske (M+S) gume ili 4 ljetne s „profilom“ od najmanje 4 mm dubine. Za vozila s više od 3,5 tone propisane su isto takve gume, no, pogonski kotači moraju biti s gumama, kao i u slučaju ljetnih guma, s najmanje 6 mm dubokim profilom (uz lance za snijeg na pogonskim kotačima s ljetnim gumama). Lanci za snijeg smiju se uporabiti samo na kolnicima potpuno prekrivenim snijegom.

Zimska oprema – Francuska

Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom kad su oglašeni zimski uvjeti (snijeg na kolniku) ili kad je s prometnim znakom označena obvezna uporaba (npr. lanci).

Zimska oprema – Italija

Od studenoga 2011., svaka talijanska regija sama odlučuje kada i kakvu zimsku opremu, na svom području, može zahtijevati od vozača. Ceste, gdje je obvezna uporaba zimske opreme, moraju biti označene posebnim prometnim znakom.

Zimska oprema – Mađarska

U Mađarskoj zimska oprema nije zakonski propisana, no, za jaka snijega ili veće količine snijega obvezna je uporaba lanaca za snijeg na pogonskim kotačima. U takvim slučajevima uporaba lanaca za snijeg zahtijeva se pri prelasku granice.

Zimska oprema – Makedonija

U Makedoniji je zimska oprema obvezna između 15. studenoga i 15. ožujka. Zimska oprema motornih vozila do 3,5 t (osim vozila s pogonom na sva četiri kotača) podrazumijeva: 4 zimska pneumatika s najmanje 4 mm profila, ili – 4 ljetna pneumatika s najmanje 4 mm profila + lanci za snijeg snježne na pogonskim kotačima.

Zimska oprema vozila s pogonom na sva četiri kotača: – 4 zimska pneumatika s najmanje 6 mm profila, ili 4 ljetna pneumatika s najmanje 6 mm profila + lanci za snijeg snježne na pogonskim kotačima.

Zimska oprema vozila iznad 3,5 t: su zimski pneumatici s najmanje 6 mm profila na svim kotačima, ili ljetni pneumatici s najmanje 6 mm profila + lanci za snijeg na pogonskim kotačima. Obvezna je i mala lopata za snijeg.

Zimska oprema – Njemačka

Zakon iz 2006. kaže da sva vozila u vrijeme zimskih uvjeta (snijega na kolniku, ugaženog ili raskvašenog, poledice) moraju biti opremljena primjerenim pneumaticima – sva četiri s oznakom M+S ili simbolom snježne pahuljice. Zakon posebno ne traži minimalnu dubinu profila pneumatika, a po njemu ljetne gume s lancima nisu primjerene. Za teretna vozila iznad 3,5t propisana je uporaba zimskih guma na pogonskoj osovini. Kazna za neuporabu zimske opreme je 40 eura, a u slučaju ugrožavanja prometa minimalna je kazna 80 eura. Propisi vrijede jednako za građane Njemačke i građane ostalih zemalja.

Zimska oprema – Poljska

Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom u vrijeme zimskih uvjeta vožnje, odnosno kad je prometnim znakom označena obvezna uporaba, npr. Znak sa snježnim lancima.

Zimska oprema – Slovačka

U vrijeme zimskih uvjeta vožnje obvezni su zimski pneumatici (M+S) s minimalnom dubinom profila 3 mm, na svim kotačima. Dopuštena je uporaba ljetnih guma no, s lancima za snijeg u prtljažniku. Za autobuse i teretna vozila zimske gume (s minimalno 3mm dubokim utorima) su obvezne između 15. studenoga (tekuće) i 31. ožujka (iduće godine). Neovisno o zimskim uvjetima!

Zimska oprema – Slovenija

U Sloveniji je uporaba zimske opreme datumski označena – između 15. studenog i 15. ožujka vozila moraju biti opremljena zimskom opremom. Nju čine 4 zimska pneumatika (označena slovima M+S, snježnom pahuljicom ili oznakom winter) i s minimalnom dubinom profila od 3 mm ili 4 ljetna pneumatika s minimalnom dubinom profila od 3 mm i s pripremljenim lancima za snijeg, u prtljažniku (priboru). Vozila s pogonom na sva četiri kotača moraju imati kod uporabe ljetnih pneumatika lance za snijeg na kotačima na stalno uključenoj pogonskoj osovini.

Vozila, čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t, moraju imati zimske pneumatike na pogonskim kotačima ili ako imaju na svim kotačima ljetne pneumatike moraju imati odgovarajuće lance za snijeg (za pogonske kotača) i lopatu u priboru.

Na priobalnom području (područje Kozina-Kastelec-Podgorje) dopuštena je uporaba (i) samo ljetnih pneumatika s minimalnom dubinom profila od 1,6 mm. Propisana kazna za neodgovarajuću zimsku opremu osobnih vozila je 120 eura, a ako je zbog neadekvatne opreme promet ugrožen, po zakonu se vozač kažnjava sa 400 eura.

Zakon o sigurnosti cestovnog prometa (59. članak) propisuje da u prometu na cestama po Sloveniji smiju voziti strana vozila, koja imaju svu opremu, propisanu u matičnoj zemlji, a po važećoj Međunarodnoj konvenciji o cestovnom prometu.

Zimsku opremu(propisanu za motorna i priključna vozila registrirana u Republici Sloveniji) strana vozila moraju imati za vrijeme zimskih uvjeta.

Zimska oprema – Srbija

Vozila (domaća i inozemna) moraju biti opremljena zimskom opremom u vremenu između 1. studenoga (tekuće godine) i 1. travnja (iduće godine) a izvan tog razdoblja za zimskih uvjeta na cestama, odnosno kad je prometnim znakom označena obvezna uporaba zimske opreme (npr. lanaca za snijeg).Po odluci Ministarstva infrastrukture, odlaže se (do 1. svibnja 2011.) primjena člana 121. Pravilnika o podjeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uvjetima za vozila u prometu na cestama u dijelu obvezne primjene zimskih pneumatika na sva četiri kotača. Znači, zimsku opremu motornih i priključnih vozila (do 1. 5. 2011.) čine zimski pneumatici (s oznakama: M+S, Snow, Winter) na pogonskim kotačima, odnosno radijalne gume na svim kotačima, ili pneumatici s ljetnim profilom i s lancima za pogonske kotače u priboru. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila još je i lopata.

Na pneumaticima dubina utora gazećeg sloja, po obujmu i širini, mora iznositi najmanje 4mm.

Zimska oprema – Švicarska

Uporaba zimske opreme nije vremenski određena, obvezna je jedino u vrijeme zimskih uvjeta (snijeg na kolniku ili poledica) ili kad je prometnim znakom označeno. Ako je istaknut znak sa lancima za snijeg onda to vrijedi za sva vozila osim onih s pogonom na sva četiri kotača. U slučaju prometne nesreće u zimskim uvjetima lako se krivnja pridoda vozilima bez odgovarajuće zimske opreme. Prije odlaska u Švicarsku, u zimskom razdoblju, informirajte se o vremenskim uvjetima na području cestovnih prijelaza u visokom gorju jer je tamo zimska oprema (npr. lanci za snijeg) obvezna.

Zimska oprema – Ostale države

U ostalim državama nema većih posebnosti glede uporabe zimske opreme. Na cestama, primjerice, sjevernih evropskih država zimska oprema je određena datumom: u Finskoj, Latviji, Estoniji i Švedskoj – između 1. prosinca i 31. ožujka.