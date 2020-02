Koronavirus zaustavlja proizvodnja FIATA u Srbiji!

Do danas su se proizvođači automobila uglavnom morali boriti sa zatvaranjima u samoj Kini.

Fiat Chrysler Automobiles planira zaustaviti poslovanje u svojoj tvornici u Srbiji zbog nedostatka dijelova iz Kine uzrokovanog koronavirusom.

Zaustavljanje bi označilo prvi put da je proizvođač automobila morao zaustaviti pogon u Europi zbog virusa.

Proizvodnja Fiat 500L privremeno će stati zbog nedostatka audio sustava i ostalih elektroničkih dijelova koji potječu iz Kine, rekli su neimenovani izvori.

Koronavirus prijeti srpskoj auto-industriji foto: Pixabay

Glasnogovornik Fiata Chryslera odbio je komentirati navedeno, a sama tvrtka je 6. veljače priopćila kako će možda morati privremeno zatvoriti europsku tvornicu u roku od dva do četiri tjedna ako se utjecaj virusa i dalje bude pogoršavao jer će to dovesti do problema s opskrbom.

Inače, tvornica u Srbiji jedna je od onih koji bi se mogla naći na udaru nakon ujedinjavanja Fiat Chryslera i PSA grupacije jer trenutno radi sa samo četvrtinom kapaciteta, odnosno proizvodi samo 40.000 automobila godišnje.

Dok susjedi ne nabave dijelove za napuhanog Fiata 500, pogledajmo s čime se njihovi kineski sugrađani ovih dana konstantno nose, naravno vezano uz koronavirus…