Kombi vrijedan 6 milijuna kuna “pucat” će po svim automobilima, te nijedan vozač neće proći bez kazne!

Laseri ugrađeni u kombi “pucat” će po svim automobilima, te nijedan vozač neće proći bez kazne!

Bojite li se nišana ovog radara, što ćete tek reći na ovaj specijalni kombi!? foto: MUP

Sigurno se poslije ovog naslova možete zapitati kakve veze ima skupocjeni kombi s radarom? Ima, naravno da ima! No, krenimo redom.

Hrvatske ceste su u nabavci specijalnog vozila vrijednog 6 milijuna kuna u koje će biti ugrađena najmodernija tehnologija za kontrolu cestovne mreže. To specijalno vozilo je u biti dostavno vozilo ili kako to vozači vole reći kombi. I da nije zabuna u visokoj cijeni, doista će opremljeni ovaj kombi koštati 6 milijuna kuna. U kombiju će biti laser koji će snimati ceste, a zahvaljujući najnovijoj opremi laserima će mjeriti doslovno sve na cesti. Pri tom može voziti brzinom do 100 km/h i većom te ga nećete prepoznati na cesti.

Treba svako napomenuti kako GPS sustav ima horizontalnu preciznost +/-10 mm, a vertikalnu +/- 15 mm. Upozoravamo vozače kako ovaj kombi može mjeriti vozila i u tunelima, što nije bio slučaj s dosadašnjim sustavima nadzora prometa. Osim radara u unutrašnjosti kombija je i mali pokretni ured. Laseri ugrađeni u kombi „pucat“ će po svim automobilima, te nijedan vozač neće proći bez kazne. Reći ćete, lako za kazne, valjda, ali obavezno je i pitanje tko će sve to platiti.

Prema informacijama koje imamo ovaj kombi se kupuje u sklopu projekta “Sanacije opasnih mjesta na državnim cestama”, te se kao takav sufinancira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kojim će se sanirati ukupno 23 opasna mjesta diljem Hrvatske. Tako je vrijednost projekta veća od 68 milijuna kuna, s time kako su bespovratna sredstva u iznosu 55,4 milijuna kuna.

Je li ovo samo još jedan način punjenja državnog proračuna ili stvarni doprinos sigurnosti na cestama, tek ćemo vidjeti!

MOŽDA BI VAS MOGLO JOŠ ZANIMATI I OVO:

1. Stižu nove kamere koje vide sve, u istom kadru snimaju čak 32 vozila i ne mjere samo brzinu!

2. Imamo novog neslavnog rekordera – Evo čime je “zaradio” kaznu tešku čak 91.700 kuna!