Kako se naplatiti, ako vam je ogrebano vozilo u autopraonici!?

Nemojte se žuriti i mahnito sjedati u vozilo kako bi ste nastavili svojim putem. Pogledajte! Uočite potencijalne štete! Fotografirajte, bar sada svaki mobitel i tome služi.

Prilikom nestručnog (ili nepažljivog) pranja automobila isti se može i oštetiti… foto: Pixabay

Iz autopraonica se može izići s ozbiljnim ogrebotinama na limu. Točnije s brazgotinama na laku. Tu i tamo zna biti otkinut i koji brisač. Četkama se u unutrašnjost znaju zavući kamenčići, na nitima se zna nakupiti kamenac. Zamke su to automatskih autopraonica. Nije isključeno da štetnom posljedicom neće rezultirati ni pranje na ruke. Posvjedočit će neki da su revnim pranjem na ruke također izišli sa štetnim posljedicama. Krpa ili spužva u koju se zna nešto zavući može mahanjem „gore- dolje, lijevo-desno također uzrokovati ogrebotine. U svakom slučaju nezgodno zar ne? Što kad se šteta dogodi u autopraonici. Ukoliko niste brzi na okidaču tj. niste skloni lagodno posegnuti za kaskom ponašajte se kao kod nastanka svake druge štete. Prvo i osnovno, pravodobno reagirajte! Pregledajte vozilo. Uočite li oštećenja, reagirajte! Oboružajte se fotografijama i svjedocima i tražite svoja prava. Odmah prijavite štetu radniku autopraone.

Zakomplicira li se stvar i dođe li do suda ključnu ulogu imat će vještak. Točnije njegov vještački nalaz. On će morati dati odgovor na okolnost uzroka nastalih oštećenja. Ako u vještačkom nalazu bude pisalo primjerice da su četke ili spužva/krpa oštetile lak, nema razloga da sud ne sudi u vašu korist. Međutim, vještački nalaz mora biti jasan. Recimo u postupku povodom kojeg je Vrhovni sud Republike Hrvatske postupao u predmetu Rev 122/1995 zahtijevala se upravo naknada štete nastala oštećenjem laka na automobilu i to uz tvrdnju da je šteta nastala u praonici automobila u kojoj je izvršeno pranje automobila. Međutim, vještak je bio konfuzan u najmanju ruku i Vrhovni sud je utvrdio da se radi o neodređenom i proturječnom nalazu koji ne može biti temelj za utvrđenje uzroka spornih oštećenja. Nije ni čudo kad se navodi u presudi: „Na okolnost uzroka nastalih oštećenja vještak je u svom nalazu i mišljenju danom u postupku osiguranja dokaza a kod kojeg je ostao i na glavnoj raspravi naveo: „mišljenja sam da četke nisu mogle oštetiti crni lak na automobilu predlagatelja“, a nakon toga: „mišljenja sam da bi površinski tragovi koji su vidljivi na automobilu mogli nastati od četaka za pranje“, i potom na zapisniku s ročišta za glavnu raspravu „ja ne mogu točno reći na koji način je došlo do oštećenja, a mišljenja sam da ako je auto bio ispravan i kao takav došao na pranje da je do oštećenje došlo uslijed pranja“. Znači ovakav vještački nalaz nikome pa ni vama ne može koristiti.

Kada vi dovezete vozilo u autopraonicu, očekujete profesionalnu uslugu. Preciznije savjesno postupanje pružatelja usluge. On je, kako bi se obranio od zlouporaba raznih, dužan prethodno pregledati vozilo i upozoriti vlasnika vozila na eventualna postojeća oštećenja na vozilu kako kasnije zbog toga ne bi bio kriv. Znate ima „svakakvih“ ljudi. Oni koji su u stanju podmetnuti kukavičje jaje. Neko staro oštećenje laka pa se otiđe u autopraonicu kako bi maltretirali ljude neosnovano da je to oštećenje izazvano baš u njihovoj autopraoni. Osim toga radnici u autopraonci dužni su upozoriti vlasnika da bi pojedini dijelovi za vrijeme pranja mogli pretrpjeti štetu, recimo neki nosači, antene i slično. Samo ako za to postoji potreba, dakako. Moguće je da vlasnik autopraone ima i ugovor o osiguranju od odgovornosti koji pokriva slučajeve nastanka šteta pri pružanju usluge pranja.

Znači, stvar je jasna. Postupajte kao kod bilo koje druge štete na vozilu. Nemojte biti lijeni obići vozilo nakon pranja. Pogledajte! Nemojte se žuriti i mahnito sjedati u vozilo kako bi ste nastavili svojim putem. Pogledajte! Uočite! Fotografirajte, bar sada svaki mobitel i tome služi. Prijavite odmah štetu radniku autopraone. Tražite da se to konstatira i u konačnici tražite da vam se šteta popravi. Nije uvijek polir pasta dovoljna. Izvor: Revija HAK.