Kako ne postati dio prometne gužve?

Jednostavno ne idite nikamo. U redu, a sad ozbiljno. Prometne gužve su jedna od većih gnjavaža koja vas može snaći dok ste za volanom. Je li istina da se katkad stvaraju bez opravdanih razloga i što možete vi učiniti da si bar malo pripomognete, izvanjskim faktorima unatoč?

Navodno čak 80 do 90 % svih vozača smatra da su bolji vozači od prosječnog vozača. Nasmijmo se sad malo tom paradoksu. Naravno, vi smatrate da niste među njima. A onda je svizac zamotao.. no dobro, vratimo se glavnoj priči, iako je i to bitno za nju. Prometne gužve se mogu podičiti mnogim negativnostima koje sa sobom nose. Primjerice, zahvaljujući udruženosti ispušnih plinova, buke i stresa povećavaju vam opasnost od srčanog udara i to ne samo dok ste unutar gužve, nego i sat vremena nakon nje. Tu su i mogućnost agresivnijeg ponašanja te veća potrošnja goriva. Svatko iole normalan razumije stvaranje zastoja zbog građevinskih radova, prometnih nezgoda, graničnih prijelaza te u područjima koja su inače strahovito prometna. Ponekad, pak, dobijete dojam da se stvaraju gotovo bez razloga. Nemate pojma koliko ste u pravu. Prometni zastoj je katkad stvoren bez ijednog unaprijed pobrojanog faktora koja ga inače zdravorazumski opravdava. Evo i dokaza na videu da ljudski faktor katkad ima glavnu ulogu u stvaranju zaista nepotrebnog zastoja.

Za one nevješte s engleskim evo i kratkog sažetka: japanski istraživači su još 2008. proveli test kojim su vozačima naložili da voze u krug s konstantnim održavanjem brzine od 30 km/h. To je bila uputa. Vozili su tako neko vrijeme dok nisu počeli stvarati blage zastoje na više mjesta. Dakle, bez tunela, graničnog prijelaza, građevinskog rada ili policijskog očevida i hitne pomoći koja dolazi zbog nesreće. Za sve je kriva nemogućnost vožnje istim tempom i prebliza vožnja vozilu ispred. Za fantomski prometni zastoj je odgovoran taj divni ljudski faktor. Nemoguće ga je izbjeći, trebalo bi osvijestiti da on postoji i ne čuditi mu se, ali i učiniti nešto sa svoje strane. Da, da, vi ste odličan vozač, ali.. Taj „ali“ je bitan, no isto tako iz svog kuta možemo se pridržavati nekih pravila kojima si sigurno nećemo odmoći, kad već ne možemo pomoći cijelom zastoju koji predstavlja višu silu.

fantomski zastoj, samo što nije foto: Youtube

Postoje dobro znani dobri stari savjeti kojih vam je već zasigurno puna kapa, jer vi to znate pa da ne nabrajamo baš sve stvari poput informiranja o stanju na prometnicama, pripremanje vode, hrane, goriva i sl. skoncentrirajmo se na onu koju smo vidjeli u japanskom videu. Posvetite pažnju držanju dovoljne razdaljine između vas i vozila ispred kako kod njegovog kočenja i usporavanja brzine ne biste i vi morali pretjerano (ili uopće) usporavati. Ne bi bilo loše ni upamtiti da ne dehumanizirate vozače ispred sebe s nekim nelijepim nazivima koji su vam konstantno na pameti, jer to pridonosi dodatnom stresu koji u zastoju ionako već postoji sam od sebe. Dakle, voziti konstantnom brzinom i ne približavati se pretjerano vozaču ispred. Eh sad, kad bi to radili svi gdje bi nam bio kraj?