Kad automobili propr** (propričaju) – “Moja kobila Suzi” u Teslinom izdanju

Znate li onu staru narodnu koju klinci pjevaju kad žele biti prosti i zločesti?

I ne… Nije riječ o onoj koja počinje sa „Zapalimo školu…“.

“Moja kobila Suzi,

Često šeće po pruzi,

Uvijek strpljivo čeka,

Da se sastanem s njom.

Moja kobila Suzi,

Tješi me kad sam u tuzi,

Ona žalosno gleda,

Kuda ide taj svijet”

Tekst je to Stjepana “Jimmyja” Stanića, odnosno jednog od legendarnih domaćih glazbenika. Pravog gospodina i vječnog glazbenika čije pjesme sežu u doba kulture na ovim prostorima, tj. u vrijeme kada skakanje po stolovima na lake note i „Zvezde Granda“ nije bilo aktualno na ovim prostorima. Doduše, među klincima i klincezama je ova pjesmica imala nešto drugačiji tekst koji glasi:

“Moja kobila Suzi,

Stalno šeće po pruzi,

A kada naiđe vlak,

Skoči i prdne u zrak”

I upravo me ta dječja verzija asocirala na “Tweet” s kojim se Elon Musk nedavno obratio svojim sljedbenicima. Jer ovaj puta nije riječ o “Pedo Guy” komentarima ili pukoj samopromociji, već o jednoj najavi koja zapravo savršeno opisuje ozbiljnost svijeta koji podrazumijeva električne automobile.

Naime, montiranje vanjskih zvučnika na automobile donedavno je bilo označeno predmetom sprdnje. Modulatori zvuka (nalik pojačalu za automobil) u pravilu su preko tih zvučnika u kolaboraciji s motorom puštali zvukove koje automobil nije u stanju proizvesti sam. Tako je npr. Passat 3B Diesel mogao zvučati kao bolid Formule 1, a Toyota Yaris kao američki V8 “Muscle Car”. I to je stvarno bilo smiješno. Ali upravo se ovih dana vanjski zvučnici i modulatori zvuka vraćaju među aktualnosti iz svijeta automobila, jer Ameri na snagu donose nekoliko zakona.

Ideja je „tihe ubojice“ u obliku električnih automobila malčice poglasniti, kako ne bi bili prijetnja za pješake koji bez slušalica u ušima više ne znaju hodati po ulicama. Jer normalan automobil pri bilo kojoj brzini ispušta nekakav zvuk, dok EV-modeli šute poput budističkog svećenika i zbog toga predstavljaju opasnost za pješake. Uglavnom, vremena se mijenjaju, električnih je automobila na cestama sve više, pa su se oci Amerike dogovorili u praksu pustiti neke zakone s kojima bi se proizvođače EV-modela natjeralo da naprave buku.

Dakle, Sjedinjene bi Države u rujnu trebale nametnuti set pravila i regula vezanih uz “tihe automobile”. Stoga će proizvođači automobila morati uvesti nove (zvučne) sustave upozoravanja za pješake kako bi bili u skladu s nadolazećim propisima.

Ovi sustavi obično sadrže par vanjskih zvučnika koji proizvode buku kako bi upozorili pješake i bicikliste na prisutnost hibridnih i električnih vozila. Zvukovi se proizvode do brzine od 30 km/h i u teoriji mogu spasiti brojne živote na prometnicama i oko njih.

Pa iako sustavi ovakvog tipa već postoje, nekolicina je tvrtki istraživala svrsishodnost takvog načina upozoravanja pješaka na prisutnost EV-automobila na prometnici. Neki još razvijaju svoje varijacije na temu zvučnika i načina njihove upotrebe u ovom smjeru, a na ovogodišnjem CES-u je tvrtka Harman predstavila svoj eESS-sustav koji ukratko povezuje zvučnike za upozoravanje pješaka s audio sustavom. Dakle, eto nam uskoro još skraćenica s kojima će se proizvođači hvaliti u sklopu popisa opreme.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa

— Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2020