Je li Ford Mustang Mach-E stvarno Mustang?

Ako se mene pita, vezano uz ovu temu mogu citirati tek jedan od legendarnih internetskih memea…

Ford Mustang. Prvi „Pony Car“ na svijetu. Najprodavaniji sportski automobil svih vremena. Legenda. Zakon. Ustav. Pravilnik o korištenju svemira.

Mustang je ukratko automobil s pedigreom koji se proteže preko nekoliko desetljeća. Tijekom tih je pedesetak godina Ford ovom modelu podario dobre i loše dane, te mali milijun karoserijskih, motornih i inih drugih varijacija na temu, zbog čega je Mustang usprkos stažu na tržištu nekako uvijek ispadao svježim i zanimljivim. I to ne samo u SAD-u, već i preko mora i gora…sve do Europe.

Štovatelji lika i djela ovog legendarnog Forda itekako imaju razloga za obožavanje ovog konjića u trku, jer se posljednjih godina Mustang praktički preporodio. Jer za razliku od kraja sedamdesetih godina i onog smiješnog Pinta s grafikama nalik dječjem crtežu, te „Vanilla Ice 5.0“ eri s kraja osamdesetih, Mustang je danas na tragu stare slave i legendarnih verzija za čijim su se volanima natjeravali totalno kul likovi poput Stevea McQueena, H.B. Halickog i ostalih. I to ga čini bezvremenskim automobilom.

Tj. činilo ga je bezvremenskim automobilom. A evo i zašto.

Ford Mustang Mach-E foto: Ford

Već se nekoliko godina kuha priča o Fordovom električnom automobilu koji bi na sebi trebao nositi neku varijaciju na temu naziva „Mach“. I svako malo se oko toga predomišljalo, jer nitko od glavešina unutar Forda nije bio siguran kako će javnost reagirati. No onda je prije nekoliko mjeseci netko konačno skupio snage i objavljeno je da će se novi električni Ford nazvati „Mustang Mach-E“.

E sad… To možda i ne bi bio problem, kada bi se radilo o nekakvog elektrificiranoj varijaciji na temu Mustanga koji bi se u sklopu ponude modela pojavio u dijelu namijenjenom kupcima s posebnim potrebama. Ali to se nije dogodilo, jer „Mach-E“ nije Coupé i nema dvoja vrata, već četvera. I što je najgore od svega, uobličen je u CrossOver. I to CrossOver s ogromnim tabletom u sklopu interijera koji djeluje kao da ga je netko pijan tamo zaboravio nakon tuluma nakon posla.

Dakle, za sve vas cijenjene čitatelje koji u ovom momentu s nevjericom recikliraju posljednjih nekoliko redaka ovog teksta, možda bi najbolje bilo ponoviti ovu informaciju što je direktnije i konkretnije moguće: Da…novi je Mustang Mach-E uobličen u električni CrossOver.

A sad udahnite, pa izdahnite. Nemojte hiperventilirati i slobodno opletite po psovkama. Mi ovdje već jesmo.

Ford Mustang Mach-E foto: Ford

Iz Forda kažu kako je riječ o „Paketu koji predstavlja napredak“ i „Automobilu koji Ford uvodi u novu eru sposobnosti, performansi, efikasnosti i ekologije“. No mi se ovdje s time nekako i ne slažemo. Jer trend elektrifikacije sam po sebi donosi jako puno upitnika i negativnih strana, a u sve to gurnuti Mustang i time oskvrnuti jedan od najpoznatijih automobila u svemiru jednostavno djeluje krivo. I nepotrebno. No tu pomoći nema, jer Ford ovih dana službeno bombardira medije sa svojom električnom idejom u obliku CrossOvera sa znakom konjića u trku.

Ford Mustang Mach-E foto: Ford

Iako mi je u ovom dijelu teksta već stvarno (opet) muka i trenutno mrzim svaku molekulu doručka koji sam jutros stavio u sebe, kad je već priča pred vama, onda je vrijedi i zaokružiti s pokojim podatkom iz press-materijala. Stoga za početak vrijedi reći kako Ford Mustang Mach-E dolazi s dvije opcije litij-ionskih baterija, odnosno s dva nivoa autonomije. Verzija koja podrazumijeva „standardni domet“ koristi paket od 288 ćelija ukupne snage 75,7 kW čija snaga odlazi prema stražnjem dijelu automobila i motoru koji se u njemu nalazi, dok opcija „produljenog dometa“ koristi veći baterijski paket od 98,8 kW s 376 ćelija i snagu šalje na dvije strane, odnosno prema naprijed i prema stražnjoj strani automobila.

Sva se ta struja raspoređuje na stražnje kotače, odnosno na sva četiri kotača ovisno o verziji za koju se kupci odluče. A verzija će (ako je za vjerovati trenutnim informacijama od strane Forda) biti hrpetina.

Ford Mustang Mach-E foto: Free

Trenutne verzije Mustanga Mach-E nazivaju se „Premium“ i „First Edition“. Prva na tržište dolazi s obje varijacije na temu snage motora (tj. kapaciteta baterija), te s obje varijacije na temu pogonskih kotača, dok ona potonja an tržište stiže isključivo kao automobil na struju s četiri pogonska kotača i s produljenim dometom. Kada se Mustang Mach-E malčice etablira na tržištu, Ford u kombinaciji sa sufiksima „Select“, „California Route 1“ i „GT Performance“ ima u planu kupcima ponuditi i ostatak verzija ovog modela. I vjerovali ili ne, taj će dio priče za kupce biti pomalo zbunjujuć. A evo i zašto:

Verzija modela Tip baterije Pogonski sklop Domet Select Standardni domet Na stražnje kotače 370 km Select Standardni domet Na sve kotače 338 km California Route 1 Produljeni domet Na sve kotače 482 km Premium Standardni domet Na stražnje kotače 370 km Premium Standardni domet Na sve kotače 338 km Premium Produljeni domet Na stražnje kotače 482 km Premium Produljeni domet Na sve kotače 435 km First Edition Produljeni domet Na sve kotače 435 km GT Performance Produljeni domet Na sve kotače 402 km



Dakle, nakon „Premium“ i „First Edition“ verzija u planu je tržište oplemeniti s ostalim varijacijama na temu Mustanga obogaćenog elektronima. Neke imaju produljeni domet, a neke nemaju. Neke imaju sve pogonske kotače, a neke baš i ne. Neke kombiniraju jedno s drugim, a neke ne. Stoga već tijekom iduće godine svi zajedno možemo očekivati da se priča o Mustangu pretvori u američku trakavicu na struju.

To naravno nije ništa čudno – iako prije samo nekoliko godina ovakav razvoj situacije za Mustang nitko normalan ne bi očekivao. No to je današnji svijet automobila – zbunjujuć i apsolutno posvećen zaradi pod krinkom ekologije, ergonomije i tko zna čega još sve ne. A Mustang se tu svojim nazivom našao namjerno i planski, ne bi li Ford po sto i prvi puta pokazao orijentaciju prema tradiciji i time tržištu pokušavao zamutiti pogled. I zato ovaj automobil usprkos svojim pozitivnim stranama (kojih zasigurno ima barem nekoliko) ispada bezvrijednim, jer je u samoj srži skrojen na krivim postulatima i kao nastavak sage o Mustangu ne nudi ama baš ništa zanimljivo.

Ford Mustang Mach-E foto: Ford

Da stvar bude bolja, za razliku od pravog Mustanga, ovaj električni neće se proizvoditi u Flat Rocku blizu Detroita, već bi prema svim dosadašnjim navodima proizvodna lokacija za Mustang Mach-E trebala u Meksiku. Dakle, preko zida. A zbog toga će striček Trump dobiti mlade, pa bi cijela priča iz domene strujnih krugova mogla preseliti u one političke. Stoga u bližoj budućnosti očekujemo rasplet cijele ove priče, a u ovom momentu za nas ovdje mogu reći da je bilo kakva naznaka zadovoljstva zbog prinove u Mustang-svijetu apsolutno izostala.