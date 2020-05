ISPOVIJEST VOZAČA: Evo kako je došlo do rijetko viđene tučnjave na Av. Dubrovnik!

Ispovijest vozača koji je sudjelovao u tučnjavi na Aveniji Dubrovnik – “Razbio mi je arkadu, potrgao stvari na autu”.

U Novom Zagrebu u poslijepodnevnim satima prošle srijede je na raskrižju Ul. Savezne Republike Njemačke i Avenije Dubrovnik došlo do tučnjave u kojoj je sudjelovalo nekoliko ljudi.

Video snimku nema tko nije do sada vidio, a komentari na taj događaj bili su “šareni”.

Fizički obračun dvojice vozača Dine Z. (26) u Opel Corsi, i Martina Š. (38) u Audiju, dobit će prekršajni epilog, a kriminalističko istraživanje nad mlađim sudionikom još uvijek traje zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, kao i bijega s mjesta nesreće.

Vozač Audija za Jutarnji je list opisao kako je tekla cijela dramaturgija.

Vozio sam se sa suprugom po Ulici SR Njemačke prema Aveniji Dubrovnik, te se nekoliko puta tijekom vožnje u nas slijeva zamalo zabio Opel koji je u jednom trenutku naglo zakočio i umalo udario u auto ispred sebe. Divljao je po cesti te nam se približio velikom brzinom.

Kada mu se upalilo crveno, (kod Porezne uprave), sam izašao iz auta te kroz otvoreni prozor Corse ukazao vozaču na to kako me umalo udario, da nije u redu to kako vozi jer je krivudao po cesti te da pazi kako vozi dalje. To ga je revoltiralo pa je pobjesnio i izašao iz auta, i krenuo na mene. Razbio mi je arkadu. Izmicao sam se, no ipak sam ga uspio udariti pa se otkotrljao iza Corse – ispričao je Martin Š. za Jutarnji list.

Daljnji razvoj događaja ste vidjeli u video zapisu koji se po društvenim mrežama pojavljivao u 2-3 nastavka, a nekim čudom ako vam je to uspjelo promaknuti, pogledajte ga na ovom linku: