Guma s mjehurićima: Kako se ovo može dogoditi?!

Jeste li ikad vidjeli nešto ovako? Može biti jako opasno…

Na jedan dječji maraton u engleskom Derbyshireu roditelji su dovezli svoju djecu, a zaprepastilo ih je kad su vidjeli jedno vozilo, odnosno prednju desnu gumu na njemu. Bila je puna mjehurića ili kvrga. Vrlo brzo došli su komunalni redari i savjetovali vozaču da odmah ide promijeniti gumu – tim više što u istom automobilu prevozi djecu u školu.

Razvijaju se razne teorije o tome što se dogodilo, ali stručnjaci iz Continentala, tvrtke koja proizvodi gume, objasnili su uzrok ovog ‘fenomena’. Najvjerojatnije se radi o oštećenju gume zbog snažnog udarca (rupe na cesti, rubnik…). Moguće je i da se dugo vozilo s gumom koja nije bila adekvatno napumpana (premali tlak). Zbog toga su popucale tkanina i čelične žice u gumi, a s raspadom te mreže strukturalna čvrstoća gume je narušena i pojavljuju se kvrge…

Kod greški u proizvodnji gume mjehurići se uglavnom pojavljuju u prvih par mjeseci vožnje na cesti. Ovo je ipak drugačiji slučaj. Dogodi li vam se nešto slično, odmah krenite vulkanizeru. Izvor: Revija HAK.

Good Spot Officer!

Whilst on patrol PPO 9712 witnessed this car on a school run. When it was safe to do so 9712 advised that the car came off the road and into a garage close by. New tyre now fitted.

Perhaps his actions saved this driver from a costly repair – or worse! pic.twitter.com/8hgtxcGOHA

— Public Protection Team (@TeamPPODerby) 30. září 2019